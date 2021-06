Torta de vino y chocolate de Buenos Aires

La torta de chocolate y vino tinto de Buenos Aires

Sí, así como suena, se unen la comida dulce más amada y codiciada con la bebida alcohólica más fina y elegante para crear un nuevo postre que sorprenderá a quien quiera que se lo hagas probar. Estos días invernales son perfectos para prender el horno y darse un gustito dulce e innovador, por eso en Palermonline te damos el empujoncito para que te termines de tentar y eches manos a la obra. Confiad, pues esta torta no falla.

Tanto el vino como el chocolate son alimentos que llevan presentes en la humanidad desde hace miles de años. Ya desde tiempos inmemoriales el afán por ellos era una realidad. La producción y consumo del vino se remonta tan lejos como al neolítico, de hecho la evidencia más antigua en torno a esto data del 5400 a.C.; el cacao no se quedó atrás tampoco. A este, que es originario del continente americano, se lo domesticó por primera vez al norte del Amazonas hace más de 5300 años; en la región sudamericana. Tanto los Mayas como los Aztecas le dieron uso y creían en su procedencia divina.

Esta es la torta de vino y chocolate que hice yo.

Ingredientes

Ahora sí, entrados en calor sobre las estrellas del día y habiendo despertado la curiosidad, vamos a lo que nos importa; la receta de la torta que une a estos dos elementos que han presenciado la evolución humana. Para ella, vas a necesitar lo siguiente:

Para la torta:

Harina Leudante: 185 gramos (podés usar común con polvo para hornear).

Cacao en polvo puro (¡no nesquik!): 30 gramos.

Azúcar: 175 gramos (no sería lo ideal pero pueden usar azúcar rubia también).

Bicarbonato de sodio: 8 gramos.

Sal: 2 gramos (resalta los sabores).

Aceite de girasol: 60 ml.

Esencia de Vainilla: 5 ml.

Vino tinto: 240 ml.

Opcional: una cucharadita de café soluble.

Para el ganache:

Crema líquida para cocinar: 80 ml.

Vino tinto: 20 a 25ml.

Chocolate negro (recomiendo seriamente usar el 70% cacao, o más): 110 a 130 gramos.

Pueden elegir que tanto vino o chocolate usan para el ganache dependiendo de qué densidad e intensidad en su sabor deseen que tenga. Tiempo total que toma, 50 minutos a 1 hora. La mitad del tiempo en la elaboración, la otra mitad en su cocción.

Torta de vino y chocolate.

Elaboración y cocción

El primer paso, como de costumbre en la repostería y en las tortas en particular, precalentar el horno y preparar el molde para la torta. Se precalienta a 180 grados, o el mínimo si no tenés termómetro. Al molde se lo enmanteca y, en lugar de tirarle harina, lo espolvoreamos con cacao. Luego en un recipiente, se tamizan la harina con el cacao en polvo, la sal, el bicarbonato y el café, si es que decidiste añadirlo. Luego, se añade el aceite de girasol, el vino tinto y la esencia de vainilla. A todo esto se lo mezcla con movimientos suaves hasta tener una mezcla homogénea.

Torta de vino y chocolate.

Hecho esto, la mezcla obtenida se echa al molde. Si es necesario, dale unos golpecitos para que la superficie de la mezcla quede pareja. Realizado este paso, va al horno por unos 25 a 30 minutos. Ojo, no duermas en la última parte y tenele un ojo encima, porque no es difícil que se pase de cocción. Si pinchas el centro y el cuchillo no queda pegajoso, está lista. Sucedido esto se la deja enfriar sobre una rejilla.

Torta de vino y chocolate.

Mientras haces tiempo para que enfríe, te ocupas del ganache. Otro consejo es picar el chocolate amargo mientras se cocina la torta en sí. En una olla o un cazo, pones a hervir la crema junto al vino (por favor no con la llama al máximo). Justo antes de que rompa el hervor se añade el chocolate en trocitos y se retira del fuego. Este es el momento de mezclar con ganas para lograr un ganache homogéneo. Luego hay que dejar que enfríe un poco para verterlo sobre la torta. Tiene que estar cremoso pero no líquido, midanlo a ojo.

Torta de vino y chocolate.

Listo, eso fue todo. Bastante simple pero muy original, te puede ayudar a causar una buena impresión. Se puede comer de inmediato con el ganache tibio o llevar a la heladera para que solidifique.

