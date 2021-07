Competencia Oficial en Festival Internacional de Cine de Venecia con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez

La Sección Oficial a concurso de la 78 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia presentará el estreno mundial de “COMPETENCIA OFICIAL”, la nueva película dirigida por MARIANO COHN y GASTÓN DUPRAT (“El ciudadano ilustre”, “Mi obra maestra”, “4×4”, “El hombre de al lado”) escrita por los reconocidos realizadores argentinos junto a Andrés Duprat y producida por THE MEDIAPRO STUDIO.

Esta será la tercera vez que Cohn y Duprat participen en el prestigioso certamen tras estrenar “Mi obra maestra” y “El ciudadano ilustre”, filme por el que su protagonista, Oscar Martínez, recibió la Copa Volpi al Mejor Actor.

“Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez han asumido un enorme riesgo artístico en nuestra película, yendo por caminos absolutamente nuevos e inexplorados. Nunca hemos visto a estos geniales actores haciendo una performance tan jugada como la que hacen en Competencia Oficial. Y el resultado artístico que logran es francamente extraordinario y sorprendente. Dinamita pura. Estamos ansiosos por compartir esta clase magistral de actuación en el Palazzo del Cinema”, han comentado Mariano Cohn y Gastón Duprat tras anunciarse la participación de su nueva película en el certamen.

“Agradecemos a Alberto Barbera y al Festival de Venecia que hayan incluido “Competencia Oficial” en la selección de este año para su presentación mundial”, ha dicho Laura Fernández Espeso, Directora General de The Mediapro Studio y productora ejecutiva de la película. “La habilidad de Gastón Duprat y Mariano Cohn, junto con el guionista Andrés Duprat, por diseccionar el alma humana y exponer todas sus aristas queda patente en esta película, donde nos proponen un juego tan divertido como perverso, con la complicidad de unos intérpretes entusiasmados por el proyecto desde sus inicios. Con “Competencia Oficial”, The Mediapro Studio reafirma su interés por la producción de cine de calidad y consolida su posición internacional”.

“Estamos orgullosos de poder estar de nuevo en el Festival de Venecia con una película tan especial como «Competencia Oficial», que habla del mundo del cine y de la interpretación, y que logramos terminar pese a haber tenido que rodar en unas circunstancias tan complicadas como la pandemia. Estamos seguros que su peculiar sentido del humor contribuirá a superar esta época tan compleja”, ha dicho Javier Méndez, Co-Director de Televisión y Cine de The Mediapro Studio y productor ejecutivo de la película

El filme, que cuenta con la participación de RTVE, TV3 y ORANGE ESPAÑA, está protagonizado por PENÉLOPE CRUZ (ganadora de un Premio Oscar® por “Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen y producida por MEDIAPRO, y premio a mejor actriz en Cannes por “Volver” de Pedro Almodóvar), ANTONIO BANDERAS (premio al mejor actor en Cannes por “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar) y OSCAR MARTÍNEZ (premio al mejor actor en Venecia por “El ciudadano ilustre” de Cohn y Duprat).

“COMPETENCIA OFICIAL”, que incluye en su reparto a JOSÉ LUIS GÓMEZ, NAGORE ARAMBURU, IRENE ESCOLAR, MANOLO SOLO y PILAR CASTRO, es la tercera película que THE MEDIAPRO STUDIO produce con los directores argentinos Cohn y Duprat tras “Mi Obra Maestra” y “4×4”.

El productor de la película es JAUME ROURES y los productores ejecutivos son LAURA FERNÁNDEZ ESPESO, JAVIER MÉNDEZ, JAVIER PONS, ANTONIO BANDERAS, PENÉLOPE CRUZ Y OSCAR MARTÍNEZ.

“COMPETENCIA OFICIAL” llegará a los cines de Latinoamérica distribuida por STAR DISTRIBUTION. En España llegará a los cines de la mano de BUENA VISTA INTERNATIONAL.

PROTAGONIST PICTURES es la compañía responsable de las ventas internacionales.

SINOPSIS:

En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

Sobre THE MEDIAPRO STUDIO

THE MEDIAPRO STUDIO es la factoría de creación, producción y distribución de contenido del Grupo MEDIAPRO. The Mediapro Studio es responsable de la puesta en marcha de proyectos globales de alta calidad, desarrollados junto a grandes talentos de reconocido prestigio nacional e internacional como Paolo Sorrentino, Woody Allen, Isabel Coixet, Ran Tellem, Oliver Stone, Daniel Burman, Fernando León de Aranoa, Iván Escobar, Javier Fesser, Patricio Guzmán, Borja Cobeaga, Diego San José, Marc Cistaré, Manuel Huerga, Ernesto Daranas, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Laura Belloso, Marc Vigil, Fernando González Molina, Javier Olivares y Ruth García, entre otros. The Mediapro Studio tiene presencia en 14 de las 58 oficinas del Grupo, desde las que se producen series de ficción, películas, programas de entretenimiento, formatos de corta duración o documentales. The Mediapro Studio trabaja con operadores clave de la industria mundial como HBO, Netflix, Amazon, DirectTV, Fox, Viacom, Yle o Disney y sus producciones han logrado diversos premios internacionales, entre los que destacan 2 Oscar, 2 Globos de Oro, múltiples premios Goya y 2 Daytime Emmy Awards.

