5 Lugares para correr en Palermo

¿Por qué correr?

Cualquier tipo de actividad física que se realice o práctica de determinado deporte con regularidad es positivo para la salud. Son muchas las personas que aprovechan los numerosos beneficios de correr para mantenerse en forma, ya que es fácil, práctico y simple. Nunca es tarde para comenzar este hábito ni cualquiera que se relacione mejorar el estado físico.

Ahora bien, entrados en tema, mencionemos algunas de las ventajas de optar por correr antes que otras actividades. Primero, vienen su practicidad y facilidad. Por un lado, no se necesitan equipamientos específicos o caros, tan sólo un par de zapatillas adecuadas. Puede aprovecharse cualquier lugar y momento para salir a correr. En cuanto a la facilidad, se trata de que cualquier persona puede hacerlo.

Entre otros beneficios, tenemos que mantiene el cuerpo en forma. Aumenta la capacidad aeróbica y también el fortalecimiento de los músculos. Incluso mejora la circulación sanguínea general y ayuda a fortalecer los huesos, que con el ejercicio acumulan calcio, previniendo así la osteoporosis.

Por último, baja el riesgo de ciertas enfermedades. Dentro de los principales beneficios de correr también está la reducción en los riesgos de sufrir hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. Pero si esto no resulta convincente, realizar ejercicio genera endorfinas; provocando sensación de bienestar, mejora del humor, salud emocional y autoestima y disminuye el estrés.

Correr en Palermo

Pasemos a lo importante. ¿Qué lugares vale la pena destacar para correr en Palermo? Si bien es una actividad que se puede hacer en cualquier parte, digo podemos utilizar la manzana donde se encuentra nuestro domicilio o plaza de cercanía, existen lugares que tienen el plus de hacer de la actividad más placentera, tranquila y satisfactoria.

Esto es cierto en la medida que no es lo mismo correr, trotar o caminar por una manzana de microcentro que hacerlo rodeado de árboles y flores, con un lago o con gente que se encuentra en la misma sintonía. Tampoco es lo mismo hacerlo en un gimnasio con una cinta para correr que hacerlo en un parque o a lo largo de la costanera viendo el río.

Entonces, cabe aclarar que esta selección de sitios no contiene ningún lugar secreto o poco conocido. La siguiente lista está confeccionada, antes bien, para gente que no es vecina de Palermo o de la Ciudad de Buenos Aires. Es para alguien que no conoce la zona o la ciudad pero quiere salir a correr, o para alguien que quiere correr y no sabe por cuál lugar decidirse.

Lago del Rosedal

Desde luego que la mención de honor, la primera, se la tiene que llevar el Rosedal. Lugar icónico de la ciudad, que ni hace falta describir. Muchísima gente elige este sitio para correr, andar en rollers, bici, longboard, etc. Ubicado en medio del Parque 3 de Febrero, sobran los árboles, flores y variedad de aves.

Vista aérea del rosedal con su lago y pista.

Lago Regatas

El Lago de Regatas está ubicado en un lugar privilegiado: frente al Campo Municipal de Golf, próximo a uno de los más importantes complejos de tenis de Argentina y a pocas cuadras del aeroparque y de la costanera del Río de la Plata. Constituye una buena alternativa al Rosedal dentro de lo que son los Bosques de Palermo.

Lago de Regatas.

Costanera Norte

La Costanera Norte es un corredor paralelo al Río de la Plata que une el barrio Recoleta con Ciudad Universitaria, pasando por el barrio de Palermo. A través de su recorrido se encuentran espacios verdes, centros comerciales, artísticos y bailables, además de lugares recreativos y deportivos.

Av. Libertador

La avenida libertador cuenta con una pista para corredores. Reúne edificios hermosos y varios espacios verdes. Su amplio espacio hace que resulte cómodo correr allí.

Plaza Unidad Latinoamericana

Una propuesta distinta a las otras cuatro. Se trata de una plaza en el corazón de Palermo Sensible, también llamada Plaza Medrano por tener a la avenida Medrano en uno de sus costados. Es un lugar tranquilo, con varios árboles, calles empedradas de poco tránsito y pista para correr en el perímetro de la plaza.

Plaza Unidad Latinoamericana

