Eileen Gu Medalla de oro y topisima. La norteamericana que juega para China

La norteamericana que decidió ganar medallas para China Eileen Gu, o «La Reina de las nieves», con 18 años causa furor no sólo cuando decidió competir para el gigante asiático, sino con su consagración en Beijijng 2022 y el oro olímpico en esquí acrobático. Pero además es modelo de marcas mundialmente conocidas. Hoy cualquier botinera la envidia y las tontas del PRO y Cambiemos y gorilonas Argentinas deben aprender mucho de ella. La hoy atleta que representa a China nació en el San Francisco, California, en septiembre de 2003 y de a poco se transformó en una celebridad, la cual aparece en portales de internet, revistas y televisión principalmente en su tierra adoptiva, mientras cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales (Instagram o Weibo). Pero no sólo es presencia, la joven de 18 años cuenta con sponsors y marcas de primera línea en su actividad deportiva, de esquí o Red Bull, sino de la talla de Tiffany & Company, Victoria’s Secret, la empresa de relojes IWC y las mejores empresas chinas. Gracias a su popularidad fue tapa de las principales revistas en China de Elle, Marie Claire y Vogue.

¿Eileen Gu: estrella en China, traidora en Estados Unidos?

Eileen Gu Medalla de oro y topisima. en su Instagram dijo

He decidido competir por China en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Esta fue una decisión increíblemente difícil de tomar para mí. Estoy extremadamente agradecido con U.S. Ski & Snowboard (@usfreeskiteam) y la Asociación China de Esquí por tener la visión y creer en mí para hacer realidad mis sueños. Estoy orgulloso de mi herencia e igualmente orgulloso de mi educación estadounidense. La oportunidad de ayudar a inspirar a millones de jóvenes donde nació mi madre, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, es una oportunidad única para ayudar a promover el deporte que amo. A través del esquí, espero unir a las personas, promover el entendimiento común, crear comunicación y forjar amistades entre naciones. Si puedo ayudar a inspirar a una joven a romper un límite, mis deseos se habrán hecho realidad. 🇺🇸 🇨🇳 ❤️

Estaba ‘entrenando’ en un pequeño campamento de verano de trampolín chino en Beijing cuando todos nos reunimos frente al televisor para ver la candidatura olímpica de 2022. Incluso entonces, estaba decidido a lograr los dos objetivos igualmente ambiciosos de 1) competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y 2) difundir el (entonces inaudito) deporte del esquí libre en China. Habiendo conocido el deporte mientras crecía en los EE. UU., quería alentar a los esquiadores chinos de la misma manera que mis modelos a seguir estadounidenses me inspiraron. Hace 9 años, lancé la idea de una competición de freeski. El resultado fue la primera competencia de Slopestyle en China. Alguna vez.

Siempre he dicho que mi objetivo es difundir globalmente el deporte que amo a los niños, especialmente a las niñas, y cambiar la cultura del deporte hacia una que esté motivada por la pasión. Ahora, después de escuchar que más de 300 MILLONES de chinos han comenzado a practicar deportes de invierno por diversión, estoy asombrado por lo lejos que hemos llegado. Estoy orgulloso de haber hecho todo lo posible para difundir un mensaje positivo y personal, y de haber llegado a audiencias dispuestas a escucharme.

Al entrar en mis primeros Juegos Olímpicos, mi objetivo es simplemente dar lo mejor de mí, disfrutar el proceso y continuar inspirando a otros y ser inspirado por este deporte y todos en él 🙂 #StrongerTogether #TogetherForASharedFuture #Olympics #Beijing2022 #WinterOlympics #styleolympics

Su madre, Gu Yan, llegó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Auburn y luego en la Universidad Rockefeller, la cual fue su madre, nacida en Pekín y que migró a norteamerica y la crió como madre soltera. Y también fue quien la inscribió en sus primeros cursos de esquí en el lago Tahoe, en las montañas de Sierra Nevada.

Pero también la propia Gu mostró desde niña mostró su gusto por las acrobacias y los saltos que ofrecían los estilos libres.

«Puedo afirmar que soy estadounidense, pero nadie puede negar que, al mismo tiempo, también soy china», declaró Gu en 2019 cuando eligió abandonar al equipo norteamericano.

Ya en el equipo chino brilló en 2020 en los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Lausana (Suiza), mientras competí para la nación donde pasó muchos veranos. Pero su gran carta de presentación fueron los X Games de 2021 que se celebraron en Aspen, Colorado, y donde obtuvo dos medallas de oro y una de bronce.

Su presentación fue la mejor para las atletas novatas dentro del importantísimo campeonato, mientras que luego ganaría tres preseas más, entre ellas dos de oro, en los campeonatos mundiales.

Eileen Gu’s message is she’s proud of her dual heritage. But she’s walking a tightrope. Some have accused her of prioritizing profit, while staying silent on human rights issues in China.

Eileen’s more than just the poster child of Beijing’s Olympics…@cnn @ErinBurnett pic.twitter.com/9cFr8CMmds

— Selina Wang (@selinawangtv) February 9, 2022