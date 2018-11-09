La Noche de los Museos
La Ciudad convoca a los vecinos a una nueva edición de La Noche de los Museos.
Festeja su edición Nro 15 el sábado 10 de noviembre y ya podés acceder al mapa con todos los Museos y Espacios participantes.
Éste es un evento en el que los vecinos de la Ciudad y los turistas de todo el mundo van a poder acceder gratuitamente a espacios culturales entre museos e instituciones de arte y cultura con enfoques variados.
Por eso, además de la exhibición de muestras y colecciones, habrá una amplia variedad de más de 1.000 actividades gratuitas para el disfrute de todos.
Esta iniciativa cuenta con su propia aplicación, que permite consultar la programación y que cada usuario pueda planificar su recorrido según sus favoritos. Ésta puede bajarse desde Google Play y Apple Store.
De la actividad también participaron el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro; la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y el Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Juan Pablo Vacas.
1. CASA DEL TEATRO AV. SANTA FE 1243
2. MUSEO DE INFORMÁTICA M. T. DE ALVEAR 740
3. ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES
AV. CÓRDOBA 946
4. RADIO NACIONAL MAIPÚ 555
5. GALERÍAS PACÍFICO FLORIDA 737
6. CENTRO CULTURAL BORGES VIAMONTE 525
7. PS GALLERY TTE. GRAL. DOMINGO PERÓN 690
8. MUSEO MITRE SAN MARTÍN 336
9. MUSEO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SAN MARTÍN 353
10. MUSEO BANCO PROVINCIA SARMIENTO 364
11. ASOCIACIÓN CRIOLLA ARGENTINA
HUMBERTO 1° 381
12. CATEDRAL ANGLICANA DE SAN JUAN
BAUTISTA 25 DE MAYO 282
13. COLECCIÓN DE ARTE AMALIA LACROZE
DE FORTABAT OLGA COSSETTINI 141
14. CCK SARMIENTO 151
15. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
25 DE MAYO 263/ LEANDRO. N. ALEM 246
16. BANCO HIPOTECARIO RECONQUISTA 101
17. CENTRO CULTURAL PACO URONDO. FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS. UBA 25 DE MAYO 201
18. CASA ROSADA BALCARCE 50
19. MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO DEL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA RIVADAVIA 325
20. COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. UBA
BOLÍVAR 263
21. MUSEO CASA ROSADA AV. PASEO COLÓN E
HIPÓLITO YRIGOYEN
22. ASOCIACIÓN GALEGA RESIDENTES DE MOS
HUMBERTO 1° 3051
23. BAR NOTABLE. BAR IBERIA. AV. DE MAYO 1196
24. MUSEO DEL HUMOR. EX CERVECERÍA MUNICH
AV. DE LOS ITALIANOS 851
25. PABELLÓN DE LAS BELLAS ARTES. UCA
AV. ALICIA M. DE JUSTO 1300
26. SANTA CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
SAN IGNACIO DE LOYOLA AV. INDEPENDENCIA 1190
27. CASA DE LA CIUDADANÍA DR. RAÚL ALFONSÍN
TUCUMÁN 1660
28. SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA DE LA
NACIÓN AV. PASEO COLÓN 982
29. MUSEO ERNESTO DE LA CÁRCOVA
AV. ESPAÑA 1701
30. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE
BUENOS AIRES AV. SAN JUAN 328
31. MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
AV. SAN JUAN 350
32. GALERÍA BUENOS AIRES SUR BOLÍVAR 1268
33. CASA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
25 DE MAYO 279
34. UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL
MAIPÚ 262
35. MUSEO DE LA DIRECCIÓN ANTÁRTICA
GRAL. HERNÁN PUJATO AV. PASEO COLÓN 1407
36. PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
BOLÍVAR 225
37. MUSEO DE ARTE BOTICA DEL ÁNGEL.
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
PRES. LUIS SÁENZ PEÑA 543
38. COLEGIO N° 1 DE 3º BERNARDINO RIVADAVIA
AV. SAN JUAN 1545
39. COLEGIO JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN
CHACABUCO 922
40. CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES
CHACABUCO 863
41. MUSEO DE LA HISTORIA DEL TRAJE CHILE 832
42. CENTRO ARZUANO MELLIDENSE
COCHABAMBA 3245
43. MEGA MUSEO DE LA EMIGRACIÓN GALLEGA
EN LA ARGENTINA CHACABUCO 955
44. ESPACIO VIRREY LINIERS VENEZUELA 469
45. MUSEO ETNOGRÁFICO JUAN B. AMBROSETTI.
UBA MORENO 350
1. MUSEO HISTÓRICO DEL REGIMIENTO DE
GRANADEROS A CABALLO GENERAL SAN MARTÍN
AV. LUIS MARÍA CAMPOS 554
2. ESPACIO CAVALLERO ORTEGA Y GASSET 1957
3. MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI
AV. INFANTA ISABEL 555
4. CLUB DE PESCADORES
AV. RAFAEL OBLIGADO Y AV. SARMIENTO
5. MUSEO DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 1°
PATRICIOS AV. BULLRICH 481
6. CENTRO CULTURAL MATTA EMBAJADA DE
CHILE EN ARGENTINA
TAGLE Y AV. DEL LIBERTADOR
7. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN. MUSEO EVITA
LAFINUR 2988
8. CASA MUSEO ALFREDO L. PALACIOS
CHARCAS 4741
9. CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA. C3
GODOY CRUZ 2270
10. ASOCIACIÓN UCRANIA DE CULTURA
PROSVITA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOLER 5039
11. UNIÓN DE LOS POLACOS EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA JORGE LUIS BORGES 2076
12. ASOCIACIÓN CULTURAL ARMENIA
ARMENIA 1366
13. ESPACIO PLA MALABIA 1841
14. CASA RODOLFO WALSH NICARAGUA 4445
15. MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ
AV. DEL LIBERTADOR 2373
16. CENTRO CULTURAL COREANO MAIPÚ 972
17. MALBA – MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO
DE BUENOS AIRES AV. FIGUEROA ALCORTA 3415
18. EL BLANCO. CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y
SÍNTESIS ARTÍSTICA GASCÓN 1437
19. MUSEO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
ARGENTINA AV. FIGUEROA ALCORTA 2977
20. ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS
PELLEGRINI. UBA. MARCELO T. DE ALVEAR 1851
21. MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO
AV. DEL LIBERTADOR 1902
22. MUSEO NACIONAL DE ARTE ORIENTAL
AV. DEL LIBERTADOR 1902
23. ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE
BUENOS AIRES AV. GRAL. LAS HERAS 3092
24. MUSEO HISTÓRICO HOSPITAL B. RIVADAVIA
AV. LAS HERAS 2670
25. MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA
AV. LAS HERAS 2555
26. FACULTAD DE DERECHO.
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO. UBA
AV. FIGUEROA ALCORTA 2263
27. CENTRO CULTURAL RECOLETA JUNÍN 1930
28. MUSEO ROCA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS VICENTE LÓPEZ 2220
29. JARDÍN DE ESCULTURAS AV. ADOLFO BERRO
(ENTRE AV. SARMIENTO E INTENDENTE CASARES)
30. MUSEO CASA DE RICARDO ROJAS -INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES CHARCAS 2837
31. MUSEO XUL SOLAR LAPRIDA 1212
32. ASOCIACIÓN DE FOMENTO NÉSTOR PÍO
MEANA. GRUPO SCOUT CNEL. BENITO MEANA
JUNÍN 1445
33. MUSEO NOTARIAL ARGENTINO DEL COLEGIO
DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AV. CALLAO 1542
34. MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
AV. DEL LIBERTADOR 1473
35. FUNDACIÓN MUSEO ARGENTINO DEL SEGURO
AYACUCHO 1496
36. INSTITUTO SUPERIOR DE TIEMPO
LIBRE Y RECREACIÓN AV. SANTA FE 2778
37. FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR
ARENALES 1540
38. MUSEO SCOUT NACIONAL LIBERTAD 1282
39. MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC
FERNÁNDEZ BLANCO SUIPACHA 1422
40. MARQ. MUSEO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
AV. DEL LIBERTADOR 999
41. INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN
LENGUAS VIVAS JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ
CARLOS PELLEGRINI 1515
42. PLANETARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES GALILEO GALILEI
AV. SARMIENTO Y BELISARIO ROLDÁN
43. MUSEO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
ENSEÑANZA RADIOFÓNICA
AV. RAMOS MEJÍA 1398
44. MUNTREF SEDE HOTEL DE INMIGRANTES
AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA (ENTRE DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES Y BUQUEBUS).
ENTRADA POR APOSTADERO NAVAL,
DÁRSENA NORTE.
45. MUSEO MARÍTIMO ING. CERVIÑO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA
AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1535
46. MUSEO FOTOGRÁFICO SIMIK
AV. FEDERICO LACROZE 3901
47. TREN HISTÓRICO A VAPOR. FERROCLUB
ARGENTINO AV. FEDERICO LACROZE 4190
48. MUSEO DEL MERCADO DE LAS PULGAS
AV. DORREGO 1650
49. AUDITORIO FABIÁN BENEDETTI. DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES. AV. ANTÁRTIDA
ARGENTINA 1355
50. MUNTREF CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
AV. SARMIENTO 2725
51. MUSEO HISTÓRICO DE GENDARMERÍA
NACIONAL AV. RAMÓN CASTILLO 788
46. CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES
SOLÍS 485
47. MUSEO HISTÓRICO AFIP
HIPÓLITO YRIGOYEN 370
48. MUSEO DE LA CIUDAD
DEFENSA 187 / 217 / 219 / 223 – ALSINA 412
49. INSTITUTO NACIONAL DE MUSICOLOGÍA
CARLOS VEGA MÉXICO 564
50. MUSEO PRESBITERIANO SAN ANDRÉS (MUPSA)
PERÚ 352 / AV. BELGRANO 579
51. CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y
OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE
AV. INDEPENDENCIA 611
52. MANZANA DE LAS LUCES PERÚ 272
53. MUSEO DE MINERALES (MUMIN)
AV. JULIO A. ROCA 651
54. ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS DEL COLEGIO
NACIONAL DE BUENOS AIRES MORENO 590
55. MUSEO HISTÓRICO NACIONAL DEL CABILDO
DE BUENOS AIRES Y DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
BOLÍVAR 65
56. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES AV. JULIO.
A. ROCA 530
57. MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
HÉCTOR CARLOS JANSON SAN MARTÍN 216
58. MUSEO DEL COLECTIVO Y EL TROLEBÚS /
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA AVENIDA DE MAYO
AV. DE MAYO 800
59. PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
BARTOLOMÉ MITRE Y SUIPACHA
60. LA MUESTRA DE EVITA. EL MUSEO DEL PUEBLO
AV. DE MAYO 930
61. BAR NOTABLE. CONFITERÍA DEL HOTEL
CASTELAR AV. DE MAYO 1152
62. CENTRO SALAMANCA AV. INDEPENDENCIA 2540
63. CLUB ESPAÑOL DE BUENOS AIRES
BERNARDO DE IRIGOYEN 172
64. MUSEO DE LA MUJER PASAJE R. RIVAROLA 147
65. ECU ESPACIO CULTURAL UOCRA
AV. BELGRANO 1850
66. ESPACIO CULTURAL DE LA BIBLIOTECA DEL
CONGRESO DE LA NACIÓN ALSINA 1835
67. BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.
SALA DE LECTURA PÚBLICA
HIPÓLITO YRIGOYEN 1750
68. CONGRESO DE LA NACIÓN AV. RIVADAVIA 1864
69. CENTRO ASTURIANO. INAES SOLÍS 475
70. GRAN TEMPLO PASO PASO 423
71. IES Nº 1 DRA. ALICIA MOREAU DE JUSTO
AV. CÓRDOBA 2016
72. CASA FERNÁNDEZ BLANCO. MUSEO DE ARTE
HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO
HIPÓLITO YRIGOYEN 1420
73. BAR NOTABLE. CELTA BAR SARMIENTO 1702
74. MUSEO BEATLE DE BUENOS AIRES
AV. CORRIENTES 1660
75. GRAN LOGIA DE ARGENTINA DE LIBRES Y
ACEPTADOS MASONES TTE. J. D. PERÓN 1242
76. UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO
AV. CORRIENTES 1723 / SARMIENTO 1565
77. ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI BUENOS AIRES
TUCUMÁN 1646
78. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS JUAN MANUEL DE ROSAS
MONTEVIDEO 641
79. ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 9 DOMINGO
F. SARMIENTO. UNA ESCUELA, UN EMBLEMA
AV. CALLAO 450
80. CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES VIAMONTE 1549
81. MUSEO VICENTE LÓPEZ Y PLANES DE SADAIC
LAVALLE 1547
82. MUSEO JUDÍO DE BUENOS AIRES LIBERTAD 769
83. REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES URUGUAY 753
84. FUNDACIÓN BEETHOVEN AV. SANTA FE 1452
85. CENTRO DE LENGUA Y CULTURA TURCA
PARAGUAY 1591
86. ESCUELA NORMAL SUPERIOR EN LENGUAS
VIVAS PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA AV. CÓRDOBA 1951
87. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
PINACOTECA PIZZURNO 935
88. MUSEO DE LA GLORIA AJEDRECÍSTICA DEL
CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ PARAGUAY 1858
89. CASA DEL BICENTENARIO
RIOBAMBA 985
90. MUSEO DEL AGUA Y DE LA HISTORIA
SANITARIA. AYSA RIOBAMBA 750
91. MUSEO DE FARMACIA DRA. ROSA D’ ALESSIO
DE CARNEVALE BONINO. UBA JUNÍN 954
92. MUSEO DE FARMACOBOTÁNICA JUAN ANÍBAL
DOMÍNGUEZ. UBA JUNÍN 956
93. MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA VICENTE
RISOLÍA. UBA JOSÉ E. URIBURU 951
94. MUSEO HOUSSAY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
UBA JOSÉ E. URIBURU 951
95. MUSEO DE ANATOMÍA J.J. NAÓN. UBA
JOSÉ E. URIBURU 951
96. MUSEO DE PATOLOGÍA. FACULTAD DE MEDICINA.
RED DE MUSEOS. UBA JOSÉ E. URIBURU 950
97. MUSEO GUILLERMO BERAZATEGUI. COLEGIO
Nº 6 MANUEL BELGRANO ECUADOR 1158
98. CENTRO OPERATIVO DE CEREMONIAL
AV. CÓRDOBA 2222
99. INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO
HIPÓLITO YRIGOYEN 2038
100. MUSEO DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA.
SECRETARÍA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. UBA
JOSÉ E. URIBURU 781
101. LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES AV. JULIO ROCA 575
102. CENTRO CULTURAL RECTOR RICARDO ROJAS.
UBA AV. CORRIENTES 2038
103. SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
SARMIENTO 2233
104. MUSEO ARGENTINO DEL TÍTERE
ESTADOS UNIDOS 802
105. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
UCR MORENO 2480
106. MUSEO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AV. CÓRDOBA 720
107. MUSEO CASA CARLOS GARDEL JEAN JAURÉS 735
108. MUSEO DEL AUDÍFONO TTE. J. D. PERÓN 1647
109. ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 2
MARIANO ACOSTA GRAL. URQUIZA 277
110. CENTRO DEL TANGO DE BUENOS AIRES
AGRELO 3231
111. NUEVA ESCUELA DE DISEÑO, ARTE Y
COMUNICACIÓN AV. CALLAO 67
112. PALACIO DE HACIENDA HIPÓLITO YRIGOYEN 250
113. PASAJE BELGRANO, SITIO ARQUEOLÓGICO
BOLÍVAR 373
114. AREATEC – EDIFICIO CASSARÁ AV. DE MAYO 1190
115. ESPACIO CULTURAL SIGEN AV. CORRIENTES 381
116. BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
SARMIENTO 299
117. BAR NOTABLE. LA ACADEMIA AV. CALLAO 368
118. CASA DE LA CULTURA. EX DIARIO LA PRENSA
AV. DE MAYO 575
119. CONFITERÍA DEL MOLINO. AV. RIVADAVIA 1801
1. SANTUARIO EUCARÍSTICO NACIONAL
JESÚS SACRAMENTADO
AV. CORRIENTES 4433
2. MUSEO KOSICE
HUMAHUACA 4662
3. FUNDACIÓN INSTITUTO LELOIR
AV. PATRICIAS ARGENTINAS 435
4. MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS
NATURALES BERNARDINO RIVADAVIA
AV. ÁNGEL GALLARDO 490
5. ASOCIACIÓN ARGENTINA AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
AV. PATRICIAS ARGENTINAS 550
6. MUSEO DEL HOSPITAL DURAND
JUAN B. AMBROSETTI 743
7. MUSEO IMPA. ÚNICO MUSEO VIVO
DE EMPRESA RECUPERADA
QUERANDÍES 4288
8. UMBRAL ESPACIO DE ARTE
AV. DÍAZ VÉLEZ 3980
9. ESCUELA DE CERÁMICA Nº1
BULNES 45
10. MUSEO COLEGIO MARIANO MORENO
AV. RIVADAVIA 3577
11. MUSEO HISTÓRICO DEL BANCO CIUDAD
MONTE DE PIEDAD.
BIBLIOTECA JOSÉ HERNÁNDEZ
AV. BOEDO 870
12. MUSEO DE LA INMIGRACIÓN CALABRESA
AV. H. YRIGOYEN 3950
13. FUNDACIÓN GUTENBERG
AV. BELGRANO 4299
14. CLUB ITALIANO DE BUENOS AIRES
AV. RIVADAVIA 4731
15. ENS N° 4 ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
LA EDUCACIÓN EN 110 AÑOS
AV. RIVADAVIA 4950
16. BARBERÍA LA ÉPOCA
GUAYAQUIL 877
17. CLUB FERRO CARRIL OESTE
FEDERICO GARCÍA LORCA 350
18. MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI
PUJOL 644
19. MUSEO DE LA ESCUELA HIPÓLITO VIEYTES
AV. GAONA 1502
20. MUSEO DE ANESTESIA DE LA ASOCIACIÓN
DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN
DE BUENOS AIRES
FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 541
21. MARGEN DEL MUNDO
CONCEPCIÓN ARENAL 4865
22. BAR NOTABLE. ESQUINA HOMERO MANZI
AV. SAN JUAN Y BOEDO
23. MUSEO DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA
ARGENTINOS JUNIORS EL TEMPLO DEL FÚTBOL
GAVILÁN 2151
24. MUSEO KIM YUN SHIN
FELIPE VALLESE 2945
25. MUSEO DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
ESEA EN CERÁMICA FERNANDO ARRANZ
ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 5068
26. CÍRCULO SOCIAL VAL MIÑOR
DE GALICIA EN BUENOS AIRES
RAFAELA 4840
27. MUSEO DEL TRAJE FOLKLÓRICO
CHASCOMÚS 5240
28. ESPACIO CULTURAL MARCÓ DEL PONT
ARTIGAS 202
29. ESCUELA MUSEO DE BELLAS ARTES
GRAL. URQUIZA
YERBAL 2370
30. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA Y
BIBLIOTECA POPULAR FEDERICO LACROZE
EMILIO MITRE 510
31. MUSEO DEL INMIGRANTE ITALIANO
PASAJE PROVINCIAS UNIDAS 353
32. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA
CASONA DE LOS OLIVERA. COMPLEJO CULTURAL
CHACRA DE LOS REMEDIOS
AV. DIRECTORIO Y LACARRA
33. CASA DE LA JUNTA DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS Y CULTURALES DE VILLA LUGANO
Y VILLA RIACHUELO
AQUINO 5995
34. TÚNEL DE LOS ARTISTAS
AV. DELLEPIANE 5700
35. MUSEO VÉLEZ SARSFIELD
AV. JUAN B. JUSTO 9200
36. BAR NOTABLE. OCHO ESQUINAS
AV. FOREST 1186
37. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
AV. MEDRANO 951
38. GALPÓN CULTURAL PIEDRABUENARTE
AV. PIEDRABUENA 3600
39. SOCIEDAD PARROQUIAL DE VEDRA
JOSÉ MÁRMOL 758
40. MANDINGA TATTOO STUDIO
MURGUIONDO 4116
1. MUSEO ARCHIVO TECNO EDUCATIVO LORENZO RAGGIO
AV. DEL LIBERTADOR 8635
2. MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA. EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO
AV. DEL LIBERTADOR 8151
3. CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI AV. DEL LIBERTADOR 8151
4. MUSEO MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR AV. DEL LIBERTADOR 8151
5. ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA AV. DEL LIBERTADOR 8151
6. INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR
AV. DEL LIBERTADOR 8151
7. FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO. UBA
INTENDENTE GÜIRALDES 2160. PABELLÓN III. CIUDAD UNIVERSITARIA
8. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. MUSEOS. UBA
INTENDENTE GÜIRALDES 2160. PABELLÓN II. CIUDAD UNIVERSITARIA
9. MUSEO DE MAQUETAS FADU. UBA
INTENDENTE GÜIRALDES 2160. PABELLÓN III. CIUDAD UNIVERSITARIA.
10. UNIVERSIDAD DE BELGRANO ZABALA 1837
11. MUSEO LÍBERO BADIÍ. LA CASONA ALSINA FUNDACIÓN BBVA FRANCÉS
11 DE SEPTIEMBRE 1990
12. MUSEO JUDÍO DE BELGRANO O’HIGGINS 2358
13. MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO CUBA 2079
14. MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA
JURAMENTO 2291 / VUELTA DE OBLIGADO 2155
15. ESCUELA DE COMERCIO N°7 DE 10 MANUEL BELGRANO AV. MONROE 3061
16. MUSEO ANA FRANK SUPERÍ 2647
17. MUSEO SENSORIAL DE TAXIDERMIAS DE LA A.A.C.C.
AV. DE LOS OMBÚES 32
18. PARQUE DE LA MEMORIA. MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
AV. COSTANERA NORTE RAFAEL OBLIGADO 6745
19. LA ABADÍA. CENTRO DE ARTE Y ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
GOROSTIAGA 1908
20. MUSEO HISTÓRICO CORNELIO DE SAAVEDRA
AV. CRISÓLOGO LARRALDE 6309
21. MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES. JOSÉ HERNÁNDEZ 1750
22. IGLESIA ANGLICANA SAN SALVADOR AV. CRÁMER 1820
23. INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y MEDICINA EXPERIMENTAL (IByME-CONICET)
VUELTA DE OBLIGADO 2490
24. MUSEO RIVER AV. FIGUEROA ALCORTA 7597
1. ESCUELA TALLER DE CASCO HISTÓRICO
BRASIL 200
2. BAR NOTABLE. EL PROGRESO
AV. MONTES DE OCA 1700
3. ESPACIO LEZAMA ARTE
AV. MARTÍN GARCÍA 346
4. CAMINITO
MAGALLANES Y CAMINITO
5. MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN
AGUSTÍN R. CAFFARENA 51
6. USINA DEL ARTE
AGUSTÍN R. CAFFARENA 1
7. RADIOBAR BUENOS AIRES
WENCESLAO VILLAFAÑE 65
8. ESCUELA DE COMERCIO Nª 1 JOAQUÍN V.
GONZÁLEZ
BENITO QUINQUELA MARTÍN 1649
9. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA
BRANDSEN 567
10. ESCUELA TÉCNICA Nº 31 DE 4º MAESTRO
QUINQUELA
AV. PEDRO DE MENDOZA 1777
11. MUSEO DE BELLAS ARTES DE LA BOCA
DE ARTISTAS ARGENTINOS BENITO
QUINQUELA MARTÍN
AV. PEDRO DE MENDOZA 1835
12. FUNDACIÓN PROA
AV. PEDRO DE MENDOZA 1929
13. MUSEO DE LA PASIÓN BOQUENSE
BRANDSEN 805
14. FUNDACIÓN NAUM KNOP
CATAMARCA 1747
15. MUSEO DE LOS TÚNELES SANTA FELICITAS
Y TEMPLO ESCONDIDO
PINZÓN 1480
16. FUNDACIÓN MUSEO DE LA BALANZA
BERNARDO FERNÁNDEZ DE DIOS
CALIFORNIA 2000
17. CALLE LANÍN. ESPACIO DE ARTE A
CIELO ABIERTO
LANÍN 33
18. CENTRO CULTURAL EL CÁNTARO. CASONA
DE LOS TRABAJADORES JOSÉ DE LUCA
AV. CASEROS 2516
19. MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
DEFENSA 1600
20. MUSEO DE FOTOGRAFÍA FERNANDO
PAILLET AV. CASEROS 2739
21. MUSEO DE HUMOR GRÁFICO
DIÓGENES TABORDA
AV. CASEROS 2739
22. MUSEO BERNASCONI. PRIMER MUSEO
ARGENTINO PARA LA ESCUELA PRIMARIA
CATAMARCA 2050
23. GRAN LOGIA DE LA ARGENTINA DE LIBRES Y
ACEPTADOS MASONES. SEDE BARRACAS
SAN ANTONIO 814
24. MUSEO CRIOLLO DE LOS CORRALES
AV. DE LOS CORRALES 6436
25. MUSEO PORTEÑO LO DE GUSTAVO
CORRALES 1862
26. HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA DR.
CARLOS BONORINO UDAONDO
AV. CASEROS 2071
27. HOSPITAL JOSÉ T. BORDA
RAMÓN CARRILLO 375
28. MARCO. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE LA BOCA AV. PEDRO DE MENDOZA Y
WENCESLAO VILLAFAÑE
29. MEMORIA VIVA EN LA ESCUELA
ALAGÓN 300
30. MUNAR
AV. PEDRO DE MENDOZA 1555
31. MUSEO CONVENTILLO EL RINCÓN DE LUCÍA
DR. DEL VALLE IBERLUCEA 1196
32. POPA GALERÍA
GREGORIO ARÁOZ DE LAMADRID 882
33. SOCIEDAD LUZ. INSTITUTO
ALFREDO PALACIOS
SUÁREZ 1301
34. UNA OBRA UN ARTISTA
AV. PEDRO DE MENDOZA 630
35. FUNDACIÓN EL MIRADOR
AV. BRASIL 301
36. MUSEO DEL COMANDO
CONJUNTO ANTÁRTICO
AV. PASEO COLÓN 1407
37. PULPERIA QUILAPÁN
DEFENSA 1344
38. ASOCIACIÓN CIVIL FERROCLUB ARGENTINO
AV. BRASIL 1128 – ANDÉN 14 ESTACIÓN
PLAZA CONSTITUCIÓN
39. CENTRO REGIÓN LEONESA DE
AYUDA MÚTUA
HUMBERTO 1º 1462
40. ITIMUSEUM. MUSEO ITINERANTE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DEL MERCOSUR
AV. CASEROS 2739
“Es uno de los eventos más lindos y convocantes del año”, dijo el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Se llevará a cabo el próximo sábado 10 de noviembre a partir de las 20 y participarán 280 espacios culturales con más de 1.000 actividades. La entrada es libre y gratuita.
Del programa participarán 280 espacios culturales con más de 1.000 actividades para que los vecinos y los turistas celebren el evento, que podrá disfrutarse con entrada libre y gratuita.
El Jefe de Gobierno porteño indicó que “es una maravilla ver cómo sale toda la Ciudad a la calle”, y agregó: “En estos últimos años expandimos la oferta de La Noche de los Museos a prácticamente todos los barrios”.
“Sin duda éste es uno de los grandes activos y atributos que tiene Buenos Aires”, sostuvo.
Por último, convocó a “todos los porteños, los argentinos y los turistas” a disfrutar de La Noche de Los Museos, que comenzará “a partir de las ocho de la noche”.
Además, el Jefe de Gobierno porteño indicó que “es una maravilla ver cómo sale toda la Ciudad a la calle”, y agregó: “En estos últimos años expandimos la oferta de La Noche de los Museos a prácticamente todos los barrios”.
“Sin duda éste es uno de los grandes activos y atributos que tiene Buenos Aires”, sostuvo.
Por último, convocó a “todos los porteños, los argentinos y los turistas” a disfrutar de La Noche de Los Museos, que comenzará “a partir de las ocho de la noche”.
¿Qué actividades hay?
Desde las 20, los vecinos y turistas van a poder disfrutar de distintos programas: museos, parques y plazas, actividades al aire libre, patios y mercados gastronómicos, deportes, festivales, espectáculos y shows musicales.
Esta edición tendrá como eje la visión de futuro el cual se abordará desde varias dimensiones:
La tecnología aplicada a la cultura como un medio hacia la innovación y a las nuevas audiencias.
Las propuestas curatoriales que destacan temáticas vinculadas a desafíos que nos atraviesan: el rol protagónico de la mujer, el cuidado del medio ambiente, la integración social, la diversidad de género.
La relectura de las exposiciones permanentes en clave a las miradas sobre el futuro.
Una narrativa en la que se presente el mundo del mañana.
El museo social: hacia el museo participativo, la co-creación y las colecciones abiertas.
En esta edición se van a tratar temas de actualidad como la tecnología aplicada a la innovación, el rol protagónico de la mujer, el cuidado del medio ambiente, la integración social y la diversidad de género.
¿Qué transportes son gratuitos el día de La Noche de los Museos?
Los participantes de La Noche de los Museos tienen acceso a un Pase Libre mediante el cual podrán utilizar las siguientes lineas de colectivos: 1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 41- 42 – 44 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 67 – 68 – 71 -74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 91 – 92- 98 – 99 – 100 – 101 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 -146 – 150 – 152 – 158 – 160 – 161 – 168 – 169 – 175 – 177 – 178 – 188.
Para los que quieran ir en bici podrán buscar acá su estación más cercana.