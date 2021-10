Viudas Negras: Periodista fue víctima en Palermo.

Un periodista y conductor de Crónica HD, Gastón Samá, fue víctima de dos “viudas negras” en el barrio porteño de Palermo el sábado pasado. Según lo que contó Samá, las dos mujeres lo drogaron y le sacaron dinero, tarjetas de crédito, el celular, una computadora, sus anteojos y hasta las llaves de su departamento.

El periodista detalló en Crónica: «Ellas me coqueteaban, me acariciaban y me tomaban del trago que tenía en la mano, después tomé yo». Desde ese momento comenzó a sentirse «raro». Y agregó: “Luego salimos a la calle y me abrazaban. En ese momento ya tenía recuerdos vagos de lo que pasó»

Samá describió que cuando llega a la casa con las mujeres en un taxi, perdió la consciencia y se desmayó, luego de seis horas pudo recuperarse y darse cuenta que le habían robado. Y eso no fue todo, además estaba encerrado y desnudo con un preservativo puesto, y otro tirado en el piso.

El periodista recuperó una foto que se sacó con ambas viudas negras, que llegó a mandar a un grupo de amigos, sin embargo es complicado identificarlas porque ambas mujeres usaban barbijo.

Más Policiales: Ésta semana en Palermo

Palermo: Un “hombre araña” entró a robar mientras dormían

Un matrimonio vecino del barrio porteño de Palermo sufrió un insólito robo mientras dormían en su domicilio.

Los hechos de inseguridad se repiten a diario en la Ciudad de Buenos AIres. En esta oportunidad, un delincuente simulando ser un hombre araña se trepó para robar en un cuarto piso de un edificio de la calle Julián Álvarez al 1.900, en Palermo. Allí la cámara de la computadora logró capturar la imagen del ladrón presuroso para hacerse de su botín, mientras una pareja dormía en la noche.

Cerca de las 2:30 de esta madrugada, un hombre trepó la estructura del edificio en dónde vivían e ingresó al departamento para robar. Según trascendió, utilizó las molduras de la fachada para escalar hasta el cuarto piso. De momento, se desconoce su identidad, pero lo apodaron como el “ataque del hombre araña”.

La mujer se dio cuenta de que le faltaba la cartera y la computadora «El delincuente entró y se llevó lo que pudo”, expresó el encargado del edificio, en diálogo con Telenueve. Luego, aseguró que no se había notificado algún tipo de forcejeo de la entrada al departamento porque “la puerta estaba cerrada con llave» «Tenían la ventana abierta por sus gatitos”.

Vinos Argentinos

Carnes