Alcoholemia positivo: Ciudad confirmó que se inhabilitará la licencia dos meses.

Con la nueva normativa todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia serán inhabilitados por un mínimo de dos meses.

Lo afirmó el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en un tuit. Los conductores alcoholizados serán inhabilitados por un mínimo de dos meses. Todo lo que tenés que saber.

La propuesta fue diseñada con el apoyo de la Fundación Bloomberg Philantrophies y trabajada en conjunto con las organizaciones de familiares de víctimas en siniestros viales.

Por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participaron Felipe Miguel (jefe de Gabinete), Juan José Mendez (secretario de Transporte y Obras Públicas) y Julia Domeniconi (secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal).

LAS ESTADÍSTICAS

Durante 2020 se registraron 82 víctimas fatales a causa de un siniestro vial en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa respecto al año anterior 20% menos de fallecidos. Por el lado de los controles de alcoholemia, desde 2016 a 2020 se incrementaron 152% (de 119.772 a 302.186) mientras que la cantidad de positivos disminuyó de 3,3% a 1,4%.

LAS MODIFICACIONES EN LAS SANCIONES

En CABA el límite máximo tolerado de alcohol en sangre es de 0,5 gr/l para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l para principiantes y conductores profesionales. La legislación actual indica que cuando el control de alcoholemia arroja un resultado mayor al permitido:

Se labra una contravención, se retiene la licencia del conductor (se otorga una licencia provisoria por 3 días corridos) y se remite el vehículo a una playa de acarreo (no está permitido ceder el volante).

Se le informa al presunto contraventor que deberá presentarse en la Fiscalía dentro de los próximos 5 días hábiles de labrada el acta contravencional para regularizar su situación.

Una vez que la persona se presenta tiene dos opciones, que quedan a discreción del fiscal: 1) realizar una probation, que puede derivar en tareas comunitarias, una donación, entre otras; o 2) el fiscal formula un requerimiento de elevación a juicio.

Con la nueva normativa todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia serán inhabilitados por un mínimo de dos meses. Además, dependiendo del dosaje arrojado se implementarán las siguientes sanciones:

Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l:

Se establecerá una multa de 150 ($7.950) 1000 UF ($53.000) y la inhabilitación de la licencia (de 2 a 4 meses). Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gr/l en adelante:

Se establecerá la multa de 300 ($15.900) a 2000 UF ($106.000) o 1 a 10 días de arresto.

Inhabilitación de la licencia aplicada siempre (4 meses a 2 años). El caso no podrá ser dejado en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

LOS CAMBIOS EN EL EXAMEN PRÁCTICO DE MANEJO

Los aspirantes a la licencia de conducir de vehículos particulares rendirán el examen práctico en calle. Será a través de autos doble comando que serán contratados y tercerizados por el GCBA. Actualmente y desde este año las academias privadas ya están habilitadas a enseñar a conducir en circuitos en calle (pueden enseñar en toda la Ciudad salvo en las zonas no autorizadas, como manzanas con establecimientos educativos, centros de salud, comisarías, estaciones de bomberos, macro y microcentro, arterias de vía rápida mas de 60km/h).

El hecho de que el examen se haga en calle pone a prueba al aspirante en un escenario muy similar al que va a enfrentarse cuando tenga su licencia, mejora y acerca su experiencia a lo cotidiano. La revisión y actualización del contenido de los exámenes, por su parte, resulta clave para la formación de conductores.

La pista de Roca seguirá operativa para aspirantes a la licencia de conducir motovehículos y transporte de carga, que realizarán su examen en circuito cerrado.

Las ciudades de los países más reconocidos en la implementación de políticas de seguridad vial cuentan con examen de manejo obligatorio en la calle y con doble comando: Francia, Finlandia, Hungría, Holanda, España, Austria, Irlanda, Alemania, Italia, Japón, Grecia, Suiza y Lituania.

LAS NOVEDADES DEL EXAMEN TEÓRICO

El curso de otorgamiento, al igual que el curso de renovación, será virtual. Esto permitirá agilizar el desarrollo de la instancia formativa ya que históricamente el curso se realizó presencialmente, lo que se restringirá a una capacidad limitada por clase. Al adoptar la modalidad de clase virtual serán más los aspirantes que pueden tomar la clase al mismo tiempo agilizando los tiempos.

Respecto al examen teórico, también se elevará su nivel de exigencia: las preguntas pasarán de 30 a 40 en total y se requerirá un porcentaje mayor de respuestas correctas (hoy se aprueba con 75% y en el futuro se hará con 85%). Además, el tiempo de examen pasa de 45 a 40 minutos.

Examen de otorgamiento hoy: consiste en una prueba de manejo en la Sede Roca en la que se evalúan 6 maniobras. Propuesta: examen en calle con un auto doble comando obligatorio. Se elimina la lista taxativa de pruebas y se evalúa en un circuito seguro la técnica de manejo, el respeto por las normas y la convivencia con otros actores.

BENEFICIOS PARA LOS QUE CUMPLEN LAS NORMAS

A partir del proyecto de ley ingresado se propone un cambio en la vigencia de las licencias de conducir que podrá variar en función del desempeño en calle del conductor. Se trata de una forma de incentivar a los conductores a que cumplan las normas y están comprometidos con la convivencia vial. En este sentido el esquema será:

De 16 a 39 años: hasta 10 años de vigencia*

De 40 a 49 años: hasta 6 años de vigencia

De 50 a 69 años: hasta 4 años de vigencia

A partir de 70 años: hasta 2 años de vigencia

*A los principiantes se le otorgará la licencia con la vigencia acorde a su rango etario pero su condición de conductor principiante seguirá siendo por un plazo de 2 años. Se mantienen las mismas condiciones: en los seis (6) primeros meses, no podrá circular por arterias donde se permitan velocidades superiores a setenta (70) kilómetros por hora y en el plazo de su condición de principiante rige el alcohol 0.

EL EXAMEN PSICOFÍSICO

En el circuito de postas para el examen psicofísico se incorporarán novedades: el actual proyecto estudia nuevos parámetros de aptitud visual; en el Área de Psicología se comenzó a implementar una entrevista semidirigida más profunda ampliando los tiempos de la misma, para ahondar en los indicadores que pudieran interferir en la aptitud para conducir. En cuanto al Área Médica se suman preguntas sobre trastornos de sueño/apneas.

MÁS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA INFRACTORES

A partir de esta ley los vecinos y vecinas que hayan cometido infracciones de tránsito y tengan descuento de puntos podrán realizar un curso específico de educación vial relacionado a las faltas cometidas para que se le reasigne el 50% de los puntos descontados. También se podrá acceder a un curso para recuperar 4 puntos una vez por año siempre que el conductor no haya alzado los 0 puntos.

PROFESIONALIZACIÓN DE FORMADORES

Los instructores de manejo que dan las clases en las academias de conductores serán formados desde el GCBA. Esto profesionalizará el rubro y otorgará una estandarización en el dictado de contenidos para los aspirantes que elijan esta alternativa.

Además, se eliminará el requisito que solicita contar con un local habilitado para dar clases presenciales a los aspirantes. Durante la pandemia las clases se volcaron a la modalidad virtual y, en este sentido, ya no es necesario que cuenten con un espacio adicional. Este punto le otorgará mayor flexibilidad a las academias.

¿CUÁNTO CUESTA CADA INFRACCIÓN EN LA CIUDAD?

Exceso de velocidad: entre $ 3710 y $ 212.000 (70 a 4000 UF) dependiendo de la infracción.

Pasar un semáforo en rojo: entre $ 15.900 y $ 79.500 (300 a 1500 UF) según la infracción. Antes la multa más cara no superaba los $ 58.000.

Estacionar mal: $ 5300 (100 UF), un número que no incluye el valor del traslado del vehículo si el auto es removido por una grúa.

Dar positivo en un control de alcoholemia: entre $ 7950 y $ 53.000 (150 a 1000 UF) y, además, en caso de rechazar someterse al control, se suman $ 15.900 a la infracción.

Ingresar a la zona de circulación prohibida en Microcentro: $ 5300 (100 UF).

Violar la prioridad peatonal: $ 5300 (100 UF)

Utilizar el celular: en caso de tener auriculares puestos o ir hablando por teléfono la multa corresponde a $ 5300 (100 UF) mientras que este valor aumenta a $ 10.600 (200 UF) en caso de ser multado por enviar mensajes de texto.

No utilizar el cinturón de seguridad: $ 5300 (100 UF)

Intentar saltarse un telepeaje AUSA: $ 7950 (150 UF)

No cumplir con el grabado de autopartes: $ 7950 (150 UF)

Tapar la patente: $ 53.000 (1000 UF)

Pasar una barrera baja: entre $ 21.000 y $ 106.000 (400 a 2000 UF)

Obstaculizar rampas para discapacitados: $ 10.600 (300 UF)

Obstaculizar paradas para transporte de pasajeros, carriles exclusivos para colectivos o Metrobus: $ 7420 (150 UF)

No tener la licencia de conducir: $ 2650 (50 UF)

Utilizar vidrios polarizados: $ 2650 (50 UF)

