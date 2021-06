Menú para Diabéticos tipo 2

Tener en cuenta que el que escribe es Diabéticos tipo 2. Para toda alimentación para Diabéticos es fundamental tomar agua todo el tiempo.

LEER CON ATENCIÓN ESTA DIETA ES UNA SUGERENCIA

ES IMPORTANTE QUE CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE EMPRENDER DIETAS DE INTERNET

Esta nota se la dedicamos a Frank Suárez, del cual he aprendido a comer y gracias a sus videos he dejado la metformina luego de un año y medio de comer saludable y no darme ningún permitido de harinas, maíz o trigo. Siempre debes consultar con tu médico diabetólogo siempre.

En la diabetes tipo 2, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina.

Los síntomas incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa. En algunos casos, no hay síntomas.

La prediabetes significa que tienes un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal. Aún no es lo suficientemente alto como para ser considerado como diabetes tipo 2, pero sin cambios en el estilo de vida, los adultos y niños con prediabetes son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2.

Los signos y síntomas clásicos que sugieren que has pasado de la prediabetes a la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes:

Aumento de la sed

Micción frecuente

Exceso de hambre

Fatiga

Visión borrosa

Los tratamientos incluyen dieta, ejercicios, insulinoterapia y medicación.

Un médico profesional puede tratarla

Requiere diagnóstico médico

Siempre se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes

Crónicas: pueden durar años o toda la vida

1 Menú para Diabéticos tipo 2

Desayuno

Primero y principal antes que nada medirse la glucosa en sangre con el glucómetro en ayunas.

Tomar un vaso de agua

Mate o café con nueces, almendras o maní, lo ideal es nueces, almendras y maní con cuidado.

Un huevo duro con dos fetas de jamón.

Tomar un vaso de agua

Seguir con mate ó té al menos un litro o agua

Post Desayuno

Un pedazo de queso descremado sin sal, (si tu médico lo indica, cámbialo por un parmesano

Tomar un vaso de agua

Almuerzo

Un caldo de sopa de espinacas

Ensalada de espinacas, Apio, Palta

Una pechuga entera desgrasada. (Si sos un gordito come dos pechugas)

Postre una manzana verde ó Frutillas.

Tomar un vaso de agua

Media Tarde

Un pedazo de queso descremado sin sal

Maní o Almendras o Nueces.

Tomar un vaso de agua

Merienda

Café, Té o Mate con Maní o Almendras o Nueces.

Tomar un vaso de agua

Pre Cena

Un caldo de sopa de espinacas

Tomar un vaso de agua

Cena

Una pechuga entera desgrasada con ensalada de espinacas crudas



Postre una manzana Verde chica ó Frutillas., (es preferible no comer postre)

Tomar un vaso de agua

Prevención

( ante la duda siempe llamar al médico. Internet no reemplaza a los médicos)

Un estilo de vida saludable puede ayudarte a prevenir la prediabetes y su progresión a diabetes tipo 2, aunque tengas antecedentes familiares de diabetes. Intenta lo siguiente:

Consumir alimentos saludables

Hacer al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, o unos 30 minutos la mayoría de los días de la semana

Bajar el exceso de peso

Controlar tu presión arterial y el colesterol

No fumar

