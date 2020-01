¿Qué es Ramen?

Compartí :-) .







Ramen

Primeramente y para no prestar a confusión, el ramen coreano no es como el ramen japonés, para nosotros no es tan elaborado como para ellos, se trata mas bien de una comida rápida/chatarra empaquetada.

Se puedo consumir en cualquier momento del día, como almuerzo o cena y también para desayunar, merendar, etc.

Cuando se lo cocina para una de las comidas principales, el agregado de ingredientes es a gusto del consumidor, no hay ningún tipo de limites… El paquete de ramen viene con los fideos precocidos y el condimento en polvo para agregar, que es lo que da sabor a la sopa (picantes o no) y a partir de ahí juega la imaginación de cada comensal y sus gustos particulares.

Existe otra presentación que son los instantáneos, es decir, cuando uno los compra el paquete tiene forma de vaso grande de telgopor y adentro esta el fideo y el sobre del condimento, uno lo único que hace es echarle agua caliente, dejarlo reposar y listo…Este tipo de ramen se consume cuando uno pasa mucho tiempo fuera de casa, para picnics, salidas de pesca, etc, o sea, cuando es casi imposible cocinar…también se consume en las casas por practicidad y comodidad.

Otro uso que se le da, después de una resaca, se suele consumir cualquier tipo de sopas, y lo mas rápido y practico (entre los jóvenes) es hacerse un ramen.

Cuando era chica no me dejaban comer mucho ramen, mi papa era anti conservantes, así que las pocas veces que mi mama compraba era un placer, como toda comida chatarra…

Casi con seguridad, te diría que en todas las casas coreana se consume ramen.-

Por Claudia Hong