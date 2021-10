Susana Giménez cantando el abecedario de L-Gante

Completamente recuperada del Covid-19 y desde La Mary, su mansión de Punta del Este, Susana Giménez sorprendió con un divertido posteo en sus redes sociales. La diva publicó en Instagram un video en la que se la ve frente a un espejo, preparándose para salir, y cantando el abecedario al ritmo de L-Gante, el artista del momento.

«Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee», escribió la diva y rápidamente más de medio millón de «me gusta» y miles de comentarios de usuarios. Algunos señalaron que Giménez no se sabía la letra, a pesar de que es muy simple, mientras que otros celebraron su publicación, entre ellos Natalia Oreiro, Jey Mammon, Sebastián Estevanez, Adriana Salgueiro y el mismo L-Gante, quien comentó: «¡Vamos Susana!».

View this post on Instagram Una publicación compartida de Susana Gimenez (@gimenezsuok)

Luego de pasar un mes en Buenos Aires, a fines de septiembre, la conductora decidió volver a Uruguay, donde pasó la mayor parte de la pandemia acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse y su hermano Patricio. Y al subir al avión se llevó una grata sorpresa: el piloto era nada menos que el periodista Antonio Laje. «¡¡¡Qué sorpresa!!! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto??? Antonio Laje, un genio», escribió en su perfil de Instagram y mostró el intercambio que tuvieron antes de partir hacia Uruguay.

En las próximas semanas, se espera que la diva viaje a Miami junto a Marley, como la primera invitada de Por el mundo, un ciclo que a raíz de la pandemia sufrió muchos cambios. Al principio de la cuarentena, el conductor se limitaba a visitar a distintas figuras del mundo del espectáculo en su casa; luego, a recorrer restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se reactivó el turismo interno, recorrió las provincias. Pero ahora, volverá a su formato original.

Susana Giménez

María Susana Giménez Aubert conocida como Susana Giménez (Buenos Aires; 29 de enero de 1944)3 es una actriz, exmodelo, presentadora y empresaria argentina.

Durante sus 53 años de carrera filmó 34 películas y actuó en 14 obras teatrales. En 1987 inició su programa televisivo, Hola, Susana, transmitido por ATC. Apenas empezó, obtuvo una alta repercusión gracias a sus concursos telefónicos, sus números musicales y sus entrevistas a personalidades del espectáculo, el deporte y la política.

