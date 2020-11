Compartí :-) .









La mortaja no tiene bolsillos.

«Que, aunque los egipcios se hacían enterrar en las mastabas con todos sus tesoros, no les servía para nada. Eso si, los profanadores de tumbas se llenaron de oro», «Que los muertos no se llevan nada encima todo lo dejan aquí, no se permite equipaje para el mas allá», «Que lo que hizo a costa nuestra no lo va a poder disfrutar», “La mortaja no tiene bolsillos, no se pueden llevar las riquezas”, dijo el Papa el 3 de Marzo 2014. “La providencia pasa a través de nuestra solidaridad” les recordó.

Al cielo vas en Bolas y sin un mango.

¿Quién es el que cuida las puertas del cielo?

Cuando escuchamos mencionar a San Pedro, posiblemente lo primero que nos venga a la mente es aquel santo que cuida las puertas del cielo y que según ciertas creencias nos recibirá el día que dejemos este mundo.

Para saber si existe testamento se necesitan dos documentos básicos: el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades.

Fallecimiento de un familiar. Lo mejor es que la persona, antes del fallecimiento, haya podido instruir a sus allegados sobre si tiene o no testamento así como sobre cómo le gustaría que actuase la familia tras el deceso.

El certificado de defunción se puede obtener normalmente al momento, en el registro civil de la localidad dónde se ha producido la defunción.

Murió el banquero Jorge Brito al caer su helicóptero en Salta

La caída del helicóptero se produjo en cercanías del dique Cabra Corral, a unos 75 kilómetros de la capital salteña.

El banquero Jorge Horacio Brito, de 68 años, murió este viernes al caer el helicóptero que pilotaba en cercanías del dique Cabra Corral, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta, en un accidente que causó conmoción en el mundo de la política y de los negocios.

Brito fue uno de los hombres de negocios más influyentes durante los últimos años en el país, fundador y presidente del Banco Macro y activo emprendedor en distintos proyectos productivos.

Políticos, empresariales y personalidades de distintos ámbitos hicieron públicas sus condolencias inmediatamente después de conocida la noticia del deceso.

El secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, confirmó a Télam que el empresario falleció en el siniestro, ocurrido al final del embalse Cabra Corral, donde comienza el cauce del río Juramento.

Una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911, realizada cerca de las 16 por una mujer, alertó sobre la caída de un helicóptero en la zona de Rafting Salta Río Juramento, en la localidad de Coronel Moldes, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Salta.

