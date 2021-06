Mariano Mores. Luces de mi ciudad.

Luces de mi ciudad de Mariano Mores uno de los más populares músicos de tango de la Argentina. Pianista, compositor, director de orquesta, actor de cine, había nacido en el barrio San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1918.

«Hay que imaginar la situación dramática, el texto que sucederá a la música. Intuir la situación y poner musicalmente esa situación adelante, en la melodía. Lo demás, lo pone atrás, para perfumar la cosa, para vestirla bien, para cubrir. Y más atrás, aún, se debe poner esa otra cosa musical, que permitirá a la obra su circulación por el mundo. Fíjese que a mí siempre me interesó escuchar mis temas interpretados x Troilo. Troilo y sus cantores fueron los que interpretaron lo mejor de mi obra, codificaron esos tangos, le incorporaron su propio sello» de Mariano Mores.

La letra del coro en la marcha dice: LA LUZ DE MI CIUDAD, DIBUJA EN SOMBRAS EL AYER FELIZ… Y CADA VEZ TRAERÁ UN RECUERDO MAS: LA LUZ, LA LUZ, LA LUZ DE MI CIUDAD.

«Que hermoso recuerdo, veo mi Argentina de hoy y me dan ganas de llorar, que grandes que fueron aquellos valores del Tango y como me hubiese gustado reconocerlos con un presente mejor, hermoso, hermoso recuerdo». Así con este texto de un mail sobre este tema Original de Mariano Mores, nos encontramos que está melodía caló muy hondo en la cultura popular de la Argentina.

Una gran mayoría lo recuerda como Tango y otros gracias al conductor de televisión Silvio Soldán, un gran valor que es valorado por su significativo aporte a el Tango, dando espacios donde las puertas se cerraban y dando más espacios para «viajar» a Bariloche con su programas «Domingo para la Juventud».

Sobre este tema en un reportaje Soldán definió a Mores como «un compositor exquisito y fuera de serie». Y agregó: «no tenía gran cantidad de obras, pero las que tenían están todas consagradas. Era un astronauta de la música, irremplazable».

Cabe recordar que una de las creaciones de Mariano Mores fue el tema «Luces de mi ciudad», que fue utilizado como una de las cortinas principales de Feliz domingo, uno de los programas más exitosos que condujo Soldán.

Quien al escuchar esta melodía no se le cae un lagrimón, recordando a un amor, un amigo que no está, a los viejos, a esa milonga de club que despareció, no por la pandemia, si no por los pasos del Tango.

Esta composición sobre todo la parte final está a la altura de grandes obras clásicas . Un genio Mariano Mores este «temón» debería de ser el himno oficial de la Ciudad de Buenos Aires ya que combina el tango tan clásico de los porteños con la gloriosa marcha que refleja el esplendor de la ciudad de Buenos Aires!, Pero claro está los políticos miserables como los hay en Legislatura Porteña que si no les dan plata no levantan ni un dedo.

En esta oportunidad queremos que el protagonista sea un lector caro. Queremos, si no es molestia, que nos escribas detalles de sentimientos, de como era tu Televisor blanco y Negro, como era la radio de la abuela, Como eran esos tiempos que no volverán del Barrio de Palermo.

Queremos reconstruir el entorno que abarca a este tema tan soñado y que dejó volar sueños.

LA LUZ DE MI CIUDAD, DIBUJA EN SOMBRAS EL AYER FELIZ… Y CADA VEZ TRAERÁ UN RECUERDO MAS: LA LUZ, LA LUZ, LA LUZ DE MI CIUDAD.-

Bonus Track de Gabriel Mores



CARTA DE LECTORES

