5 Museos de Palermo Buenos Aires

5 Museos para visitar en los Bosques de Palermo

Museos de Palermo. El barrio de Palermo es el de mayor extensión geográfica en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, también es el que posee la mayor cantidad de espacios verdes entre sus pares. La cantidad total de plazas y parques que hay para disfrutar en el barrio llega a la suma de 105. Entre todos estos, es de poca sorpresa que el más llamativo y protagónico sea también el más grande, el Parque Tres de Febrero; o mejor conocio como los Bosques de Palermo.

Llegando a ocupar unas 370 hectáreas (190 de uso público), el Parque Tres de Febrero se posiciona como el más amplio de la ciudad. Allí, además de practicar varios deportes, poder disfrutar de los lagos y la fauna (casi 200 especies de aves viven ahí), ver monumentos o ir a sitios icónicos, también se puede visitar museos. ¿Increíble, no? En los Bosques de Palermo y sus inmediaciones hay de todo. Bueno en esta ocasión quería acercarles 5 museos para visitar en los alrededores o dentro de los Bosques de Palermo.

Algunos de ellos permanecen cerrados de momento por razones de público conocimiento; pero eso no quita que ya podamos tener en mente visitarlos cuando se de esa reapertura en las medidas sanitarias. Hasta ese entonces, queda seguir agregando planes a la larga lista de todo lo que haremos cuando no haya más covid.

5 Museos de Palermo

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

No podía empezar sin este clásico de los clásicos. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, o simplemente MALBA, es uno de los más icónicos de la zona. A este museo sí se puede acudir a pesar de las medidas sanitarias vigentes, gran detalle a tener en cuenta para hacer algo distinto y al resguardo del frío. Su horario va de 12:00 a 20:00 hs de miércoles a lunes. Su teléfono de contacto es 11 4808-6500; su dirección es Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3415.

Museo de Arte Popular José Hernández

Sin duda otro que llama mucho la atención cuando se pasa por delante del mismo. Muestras, cursos, un bello jardín y edificio. Lamentablemente este sitio permanece cerrado bajo las restricciones vigentes. De todos modos, su localización es Avenida del Libertador 2373, con teléfono para contactarse 11 4803-2484.

Museo Nacional de Arte Decorativo

El Museo Nacional de Arte Decorativo es uno de los que tengo personalmente pendientes. No les miento si les cuento que estaba muy en mente visitarlo al inicio del 2020, cuando todavía se podía ir a un recital en paz; o tantas otras cosas. En fin, más allá de ese detalle no me puedo quejar, pues hoy en día este museo tiene sus puertas abiertas al público. Con horarios que corren de martes a domingos de 12:30 a 19:00 hs, su teléfono de contacto es 11 4801-8248 y su dirección Avenida del Libertador 1902.

Museo de las Esculturas de Buenos Aires

Ubicado literalmente en los bosques de Palermo, está dentro de la Plaza Sicilia. Este museo tiene una particular diferencia al resto, es a cielo abierto. A pesar de ese hermoso detalle, está cerrado en los tiempos que corren. Allí es donde se reparan los monumentos y esculturas de nuestra ciudad.

Museo Sívori

Cierra la lista otro museo ubicado en medio del Parque Tres de Febrero. Con un jardín de esculturas, una cafetería, obras de artistas argentinos contemporáneos y su excelente ubicación al lado del Rosedal, hacen que el Museo Sívori enamore. Para nuestra suerte, se encuentra abierto para su disfrute de miércoles a lunes de 12:00 a 19:00 hs. Ubicado en Av. Infanta Isabel 555, su número de contacto es 11 4774-9452.

