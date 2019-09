Por una cabeza. Alfredo Le Pera unido al de Carlos Gardel.

Compartí :-) .







Periodista, autor y crítico teatral, traductor y guionista cinematográfico, poeta. Socio artístico y comercial de Carlos Gardel. Al margen de los encuentros frugales en Buenos Aires, Gardel y Le Pera fueron cimentando poco a poco proyectos conjuntos en Europa.

Se trata de uno de los tangos clásicos de Carlos Gardel. Su letra hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a estas competencias y sus apuestas, y también un paralelismo con las relaciones con la mujer y la vida. La expresión “por una cabeza” es una expresión usada en la jerga hípica rioplatense, donde de los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado se dice que ganan por una cabeza (o por varias), usada como medida de referencia.

Por una cabeza

de un noble potrillo

que justo en la raya

afloja al llegar,

y que al regresar

parece decir:

No olvidés, hermano,

vos sabés, no hay que jugar.

Por una cabeza,

metejón de un día

de aquella coqueta

y risueña mujer,

que al jurar sonriendo

el amor que está mintiendo,

quema en una hoguera

todo mi querer.

Por una cabeza,

todas las locuras.

Su boca que besa,

borra la tristeza,

calma la amargura.

Por una cabeza,

si ella me olvida

qué importa perderme

mil veces la vida,

para qué vivir.

Cuántos desengaños,

por una cabeza.

Yo juré mil veces,

no vuelvo a insistir.

Pero si un mirar

me hiere al pasar,

su boca de fuego

otra vez quiero besar.

Basta de carreras,

se acabó la timba.

¡Un final reñido

yo no vuelvo a ver!

Pero si algún pingo

llega a ser fija el domingo,

yo me juego entero.

¡Qué le voy a hacer..!

Música: Carlos Gardel

Letra: Alfredo Le Pera

Alfredo Le Pera Sorrentino (São Paulo, Brasil, junio de 1900 (existen controversias sobre el día) – Medellín, Colombia, 24 de junio de 1935) fue un letrista, escritor y periodista argentino autor de la letra de los más conocidos tangos cantados por Carlos Gardel. Respecto a su nombre real y fecha de nacimiento, existe también la versión de su hermano, el Dr. José Le Pera, quien afirmó que se llamaba Alfredo Alfonso de Paula Le Pera y que había nacido el 6 de junio. Dicha información no concuerda con el acta de nacimiento, ​ en la que consta “Alfredo” como único nombre, nacido el 7 de junio a las 22:30.

Cuando Carlos Gardel hubo de viajar a Francia contratado por la filmográfica Paramount sita en Joinville, se vio necesitado de reunir un núcleo de colaboradores, con la desventaja de que ya no se encontraban en París el experimentado Manuel Romero ni los artistas argentinos agrupados en la compañía de revistas del porteño Teatro Sarmiento. Gardel acudió a su amigo Edmundo Guibourg, quien le sugirió el nombre del letrista Alfredo Le Pera.

Alfredo Le Pera

El nombre de Alfredo Le Pera está tan unido al de Carlos Gardel que invariablemente selo menciona en todos los trabajos especializados sobre el cantor. Sin embargo suelen aparecer diferencias en cuanto a la fecha de su nacimiento, citándose el 4 o el 6 de junio del año 1900 o 1904, según los distintos autores, y hasta se suele mencionar una inscripción posterior en el Registro Civil de Buenos Aires.

Por lo tanto, es importante aclarar que la llegada al mundo del brillante poeta se produjo el 7 de junio de 1900 y que fue inscripto al día siguiente, según consta en la certificación de su nacimiento expedida el 9 de marzo de 1994 por el Registro Civil de San Pablo y que dice:

República Federativa del Brasil

Estado de San Pablo

ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL – 7mo. Subdistrito – Consulado

Calle Maceió 77

Bel. Aldegar Fiori

Escribano.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Certifico que a fojas 92v° del libro A 26, bajo el número de orden 635, fue labrada el acta de nacimiento de ALFREDO, nacido el siete de junio de mil novecientos (07/06/1.900) a las 10 horas y 30 minutos (de la noche) en esta capital, de sexo masculino, hijo de Alfonso Le Pera (italiano) y de Doña María Sorrentino. Son abuelos paternos Domenico Le Pera y Doña Giuseppa Aversente y abuelos maternos Luigi Sorrentino y Doña Sabata Mureno. Fue declarante el padre.

Inscripción labrada el 8 de junio de 1900”.

Al pie, leemos “Consulado – San Pablo, 09 de marzo de 1994”, firma y sello del oficial Antonio Pelegrini.

De la Partida, escrita de puño y letra, y con fragmentos dificultosamente legibles, traducimos:

“A los ocho días del mes de junio de mil novecientos, en esta ciudad de San Pablo (…) comparece Alfonso Le Pera (…) que teniendo el nombre de Alfredo, hijo legítimo del declarante y de (…) María Sorrentino, italianos, casados en Buenos Aires hace trece años. Siendo los abuelos paternos del recién nacido Doménico Le Pera y Doña Giuseppa Aversente y (los abuelos) maternos Luiggi Sorrentino (fallecido) y Doña Sabata.

La canción “Por una cabeza” se ha utilizado en varias ocasiones en cine y televisión. Entre otras:

Cine

Scent of a Woman, a cuyo compás baila el ciego coronel retirado Frank Slade (Al Pacino) con la joven Donna en una escena.

La lista de Schindler

Delicatessen

Mentiras verdaderas, al principio y al final.

Todos los hombres del rey

Frida, en la que se oye al mismo Gardel cantándola en la radio.

Bad Santa

Planet 51

Los falsificadores, en versión de Hugo Díaz

Easy Virtue

Desnudo

Televisión

En el episodio 12 de Dream High 2, serie de Corea del Sur.

Scent of a Woman; varios episodios, serie de Corea del Sur.

Best Love, episodio 7, serie de Corea del Sur.

CSI: Nueva York, episodio 76, quinto capítulo de la cuarta temporada, “Down the Rabbit Hole”.

Sweet Spy, episodio 9 de esta serie.

Nip/Tuck, episodio 37.

La Casa de Papel, episodio 1 de la Segunda Parte.

I’m Sorry, I Love You, al comienzo y al final de los créditos de esta serie.

Aşk-ı Memnu, novela turca, conocida como “Amor prohibido”. Año 2008. Bihter y Behlul bailan esta canción en la fiesta de aniversario de Bihter y Adnan.

Gardel murió junto con Alfredo Le Pera en un accidente en avión en el año 1935. Debido a que ambos autores fallecieron en esa fecha, y pasados 72 años del suceso, según el artículo 5* de la ley 11.723 de Argentina (sustituido por el art. 1* de la ley 24.870):

Art. 5º – La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derecho habientes, durante setenta años más. En los casos de colaboración debidamente autenticada, este término comenzará a correr desde la muerte del último coautor; El 1 de enero de 2006, por esta razón “Por una cabeza”, su música y su letra, y las obras conjuntas de ambos autores pasaron a dominio público.