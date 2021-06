Turismo Boutique 4 días en Buenos Aires.

Turismo Boutique Día 1

15.00 H. Llegada Palermo Soho. Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola es un tipo con buen gusto. Entre película y película ha tenido tiempo de crear una colección irresistible de hoteles boutique como el que encontramos oculto tras una discreta fachada del corazón de Palermo Soho. El Jardín Escondido by Coppola fue su casa particular mientras rodaba Tetro en 2008. Apenas ha sido transformada para convertirse en un hotel de siete habitaciones. Ubicado en Palermo Soho, uno de los barrios más vibrantes de Buenos Aires, se encuentra el exuberante y verde oasis de Jardín Escondido. Con tres niveles de jardines, una piscina climatizada con energía solar, una cocina al aire libre y parrilla, y una hermosa terraza rodeada de plantas de todo tipo, Jardín Escondido es su propio paraíso escondido. Jardin Escondido es un lugar para revitalizarse y mirar la vida desde una nueva perspectiva. De hecho, Francis Ford Coppola se queda aquí mientras escribe y disfruta de los increíbles vinos de Argentina. Le resulta una atmósfera inspiradora en la que vivir y trabajar.

Gorriti 4746, C1414 BJL, Buenos Aires



16.00 H. Palermo Viejo



Para saber qué hay de nuevo en la ciudad porteña hay que pasear por el bohemio Palermo Viejo. Sus calles adoquinadas y arboladas están ribeteadas por tiendas de diseño, restaurantes a la última, cervecerías artesanas y coctelerías de autor entre arte callejero. Plaza Unidad Latinoamericana.

C1175ACE, El Salvador 4037, C1175ACE CABA



Mientras uno camina puede ver los Grafitis de artistas en Palermo.

18.00 H. Malba y Palacio Alcorta



El tráfico es intenso, pero las distancias obligan a tomar los clásicos taxis negros y amarillos. En uno de ellos llegamos al museo que acoge a los artistas modernos y contemporáneos más reputados de Latinoamérica. El Malba, fundado en 2001 por el coleccionista Eduardo Costantini, cuenta con unas 600 obras, entre ellas Autorretrato con chango y loro, de Frida Kahlo, y Baile en Tehuantepec, de Diego Rivera.

Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C1425 CABA



Tip: cerca de ahi está el Palacio Renault. Está en frente y es mucho más lindo que el Museo

Palacio Alcorta es el nombre actual de un gran complejo que ocupa una manzana completa en el barrio de Palermo Chico, Buenos Aires. Se compone de viviendas de alta categoría y salones de eventos. Solía alojar en su planta baja al llamado Museo Renault. Su dirección es Avenida Figueroa Alcorta 3351.



Av. Pres. Figueroa Alcorta 3351, C1425CKM CABA

21.00 H. Don Julio con opción

Para qué esperar a tomar el primer bife de chorizo. Argentina es esencialmente carnívora y en Palermo está una de sus parrillas imprescindibles: Don Julio. Se jacta de ofrecer sólo cortes de novillos de alrededor de tres años y de entre 450 y 480 kilos para garantizar la mejor calidad y sabor. Además maduran ellos mismos la carne. El lugar no puede tener más ambiente, además de una bodega con cerca de 14.000 botellas. El bife de lomo (solomillo, 20 euros) y el asado de tira (costillas, 23 euros) son memorables. Para rematar la noche, apunte Nicky Harrison uno de los speakeasies porteños que no pasa de moda (unos cinco euros el cóctel). Ahora bien si quieres comer barato y quizás mejor sin tanta pompa te recomendamos la parrilla que está sobre Niceto y Godoy Cruz exactamente Don Niceto. Av. Cnel. Niceto Vega 5255, Buenos Aires. Buenisimo y más barato.

Turismo Boutique Día 2

9.00 H. Un paseo en bici toda la mañana en el Rosedal y al Planetario

Pueden llevar hasta 20 canes a la vez. Los pasea perros son parte del espectáculo en los Bosques de Palermo, parque de 350 hectáreas diseñado por el paisajista francés Charles Thays a principios del siglo XX. Lo mejor, es hacer un auto tour en bicicleta. Pedaleando entre palmeras, ceibos y gomeros encontramos un planetario, campos de polo, un jardín japonés o un rosedal con más de 90 variedades. Recomendamos ir derechito al Jardín de los Poetas. vas a encontrar sol, poetas rosas y un lago, hasta podes subirte a un bote y navegar.

Bosques de Palermo. Llegó la hora del almuerzo, hay carritos que venden choripán, si no puedes ir a paseo de la infanta a almorzar algo rico.

15.00 H. Rumbo al Shopping Alto Palermo y El edificio de Charly García

Y de lo burgués a lo más burgués . Toca atravesar la ciudad por Av Santa Fé, barrio que a mediados del siglo XIX se convirtió en el primer hogar de los inmigrantes. Se hablaba entonces el lunfardo, la jerga de los bajos fondos, y se daban los primeros pasos de tango. Lo de Hansen un bar que ya no está. Lo que sí está es el departamento de donde vivió el artista Charly Garcia. Av Santa Fé y Coronel Diaz.

Turismo Boutique Día 3

9.00 Hs Evita Perón y el Botánico

Otro universo se respira en Palermo, un vecindario elegante y exclusivo. Lo más visitado, sin embargo, no son las tiendas de lujo de la avenida Santa Fe, sino el monumental Jardín Botánico. Luego cruzando la Av Las Heras el Museo Eva Perón para sentirse Peronista por un rato, cantar la marcha y gritar viva Perón.

Jardín Botánico Carlos Thays Av. Santa Fe 3951



Lafinur 2988, C1425 CABA



Tip: Puedes visitar ahi nomas el Edificio «La Colorada», el «Palacio de los Patos» y El «Palacio de los Gansos»

Turismo Boutique Día 4

9.00 Hs Hipódromo de Palermo, con Lago Regatas



El Hipódromo de Palermo, su escenario y sus actores constituyen otro caso de tantos que reflejan esa pasión por mezclar lo latino con lo europeo. Francia e Inglaterra, Longchamp y Ascot, sin descuidar algún toque de chantilly o Deaville: varias famosas pistas bien conocidas por los turfman y sus acompañantes femeninas sirvieron de modelo para armar el mayor santuario argentino de carreras. Tiene aires de gran palacio se construyó, a comienzos del siglo XX, el arquitecto francés Louis Faure Dujarric (1875-1943), un dandy que andaba en Rolls Royce y que diseñó mansiones -para los Unzué, por ejemplo- y la cancha central del estadio parisino donde se juega el Roland Garros.

El Lago de Regatas está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un lugar privilegiado: frente al Campo Municipal de Golf, próximo a uno de los más importantes complejos de tenis de Argentina y a pocas cuadras del aeroparque y de la costanera del Río de la Plata.

19.00 Hs Plaza Serrano con Palermo Hollywood



La verdad, es que la Plaza Serrano no es más que lo que era antes, en la década del 80, donde diseñadores y artistas habían copado la parada. Hoy hay ratas, rateros, ladrones, (tienes que cuidar tus cosas) no hay control de nada, Hay bares con cocina completamente msucias de la peor del mundo que hemos visto. Para que lo entiendan los Españoles la palabra es «Cutre», la peor cerveza, los peores vinos y caros. Se aprovechan de los turistas. Solo ir sacar unas fotos y caminar hacia Palermo Hollywood. Ningún resto o Bar que está rodeando la Plaza es digno de sentarse. No cometas ese error. Lo único digno es los fines de semana la feria artesanal y nada más.

Plaza Serrano



Palermo Hollywood



Los fines de semana Honduras y Fitz Roy se llenan de jóvenes con ganas de divertirse. Palermo Hollywood esta zona se denomina de esta manera por la concentración desde principios del siglo XXI de productoras televisivas, canales de televisión y post productoras de cine y televisión. Es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.

Chin Pum.

