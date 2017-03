Contundente movilización de los artistas al Museo Sivori

Ciertamente no se entiende sino es por razones oscuras, que el propósito de mejoras y de ampliaciones edilicias, motivo para celebrar y comunicar como un éxito de gestión política, sea lo contrario, ocultado y vivido tan traumáticamente. Así lo cierto es que en febrero se inundó afectando las paredes interiores y la imagen actual del Museo sea de clausura sin anuncio. Hace unos días los profesores de los cursos se enteraron que no han sido tomados en cuenta y que no se dispone de un espacio para sus actividades, por tal motivo los ha suspendido, desconociendo los valores de la gente idónea que trabaja en cada área, profesores, alumnos, artistas, investigadores.

Contundente movilización de los artistas en el abrazo simbólico al Museo de Bellas Artes Eduardo Sivori, ubicado frente al puente del Rosedadl, Av. Infanta Isabel 555 (Ver fotos) . Es que el Museo mayor de Buenos Aires -por el volumen de su colección de obra nacional- esta en grave situación edilicia, en obras de supuesta ampliación pero que carece de plan y no hay cartel de licitación de las mismas porque no se hizo pública como corresponde junto al presupuesto que el Estado dispone para su ejecución. Tampoco la clausura del Museo y la postergación en consecuencia de su programación fue informado, a pesar del requerimiento de las autoridades de la Asociación de Amigos del Museo.

