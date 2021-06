Argentinismos de Buenos Aires

Un repertorio de la lengua nacional: Los argentinismos. Ahora bien, antes de comenzar a desarrollar esta nota, los quiero invitar a que sumen cualquier experiencia que hayan tenido sobre este tema y quieran compartir. Desde anécdotas hasta lugares que quieran sumar al listado, todo será bienvenido. En Palermonline, podés participar de las notas escribiendo mediante la Carta de Lectores; los aportes son agradecidos y nos muestran por donde es el camino a seguir.

En el diccionario castellano argentinismo significa giro o modo de hablar propio de los argentinos. No queremos hacer una lista muy «lunga» por que sería muy difícil, pero si querés «arrimar el bochín» y «tirarnos un centro», o simplemente «hacerte amigo» escribí «derecho viejo» a la carta de lectores.

Como decía el «Poeta» los voy a mandar al «tefren» con «Pito y cadena» al «El Pipi» que le dicen «Icardi», por que le gusta las mujeres de los amigos, ó a «Robke» por ser de River del 2011 ´ó «Garotiño» por que le gusta Brasil o mejor dicho los Brasileros, ó «Taxi Boy» por ser un tachero de Buenos Aires o «El Bicho» por ser «fiero» y pelado… ó decirle al Chino «Taladro»… mejor no hablar de ciertas cosas en el «Once» y menos de «Añolo». Por suerte el Lunfardo tiene su vida propia y no necesita de los «ilustrados», «sabiondos» ni «dotores». En el Barrio cada grupo usa sus propios argentinismos

No hay aplaza’os, ¿qué va a haber? Ni escalafón

Los inmorales nos han iguala’o

Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición

Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos

Caradura o polizón

Algunos términos

¿Qué significa el Che?

La palabra ‘che’ se usa para llamar la atención de alguien, o para referirse a alguien. Es como decir ‘hey’, ‘oye’, señala el Diccionario Argentino. Un clásico es decirle a un amigo «Che Boludo».

Abatatado: Acorado, tímido y encogido.

Acriollarse: Acomodarse el extranjero a los usos y costumbres de los hijos del país. Allicito: Allí, muy cerca de aquí. Es muy usado entre la gente del campo.

Balconear: Mosquetear, observar a los que juegan parados los observadores alrededor de la mesa de billar. Mirar, observar con curiosidad desde los balcones.

Blandengue: Dícese de la persona sin carácter, maleable y fácil de manejar particularmente en política.

Cabeza: Cabeza de chorlito, persona de mala memoria que de todo se olvida. Burro, no confundir con «cabeza de tacho» que es más noventozo.

Cachafaz: Pícaro, bellaco, bribón. Descarado, atrevido, revoltoso.

Chulengo: Avestruz pequeño.

Encelado/da: Dícese del hombre que está muy enamorado o manifiesta mucho entusiasmo por una mujer, o viceversa.

Gauchada: Acción arriesgada o difícil, particularmente si es realizada con buen suceso.

Guastar: Tirar, arrojar ó sacudir con violencia una cosa contra otra que ofrezca resistencia, de modo que haya un fuerte golpe ó choque.

Historiero / a: Que arma historias; algo así como el “hazañero” español, sin uso entre nosotros, y el autero, de cepa criolla ; pero ni lo uno ni lo otro, pues si bien no hay historiero que no sea «hazañero» ó autero, hay “hazañeros“ ó auteros que no son historieros. Estos son amigos de inventar ó exagerar especies desagradables, llevando chismes y previniendo con ellos los ánimos contra las personas.

Macanudo / da: Muy bueno, excelente, magnífico.

Manchancha: Monedas que, después del bautizo, tiran los padrinos a los muchachos para que las recojan. Suele haber manchancha también en los casamientos y otras fiestas.

Monear: Presumir. Ostentar uno nimia satisfacción de una cosa que posee, mostrándola, ó ponderando sus buenas cualidades.

Orejero / ra: Dícese de la persona que está siempre a la oreja, trayendo y llevando chismes.

Pasatús: Arreglo, acomodo ó limpieza hecha con improlijidad y como pasando ligeramente la mano por sobre las cosas.

Puesto: Dependencia de una estancia ó establecimiento de campo, más ó menos distante de la casa principal, con un pequeño rancho donde vive el puestero ó encargado de cuidar los cercos y sembrados por esa parte, y las haciendas, si las hay.

Pururú: Maíz frito en grasa.

Rastreador: Aplícase al gaucho de nuestra campaña hábil en seguir el rastro de personas, animales y cosas, y descubrir por él ciertas circunstancias, cuya exactitud, á veces, á los profanos en este arte, parecería increíble si no estuviese abonada por testimonios respetables.

Sucucho: Cochitril, tabuco, voces castellanas que no usamos nosotros; cuarto estrecho y sombrío.

Troludo, da: Cachaciento, flojo, negligente, dejado.

