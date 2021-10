Kimchi de Argentina

El Kimchi es un alimento fermentado, probiótico para mejorar la flora del intestino, de sabor saladito y levemente picante.

La razón principal por la que los fermentados (kombucha, kéfir, kimchi, chucrut ) se han vuelto alimentos tan de moda en todo el mundo, además de por su buen sabor, es por los grandes beneficios que tienen para la salud.

Los alimentos probióticos son organismos vivos adicionados que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización. Pueden tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos en cantidades suficientes.1 Pueden atravesar el aparato digestivo y recuperarse vivos en los excrementos, pero también se adhieren a la mucosa intestinal.

• Contienen probióticos naturales que principalmente ayudan a fortalecer la microbiota intestinal y a modular el sistema inmunológico.

• Son más digeribles, pues los microorganismos ya han realizado parte de la digestión del alimento.

• Son más nutritivos, pues la pre-digestión del alimento aumenta la biodisponibilidad de nutrientes, tales como vitaminas y minerales.

• Ayudan a mejorar problemas digestivos y a protegernos de enfermedades.

Día Nacional del Kimchi en Argentina,

22 noviembre: El Senado de Argentina aprobó la creación del Día Nacional del Kimchi lo que generó en redes y medios de comunicación una gran controversia, como siempre gente a favor y gente en contra. Muchos medios hicieron eco de esta noticia de manera despectiva haciendo alusión a que en el país tenemos problemas más importantes.

La búsqueda tras el “Día nacional del kimchi” persigue mucho más que sólo el reconocimiento a un alimento milenario.

El instaurar esta fecha tiene como objetivo poner en valor, a través de un símbolo representativo de la cultura coreana como lo es el kimchi, a una comunidad de inmigrantes que formamos parte de este país hace más de medio siglo.

Dicen que una colectividad echa sus raíces cuando su gastronomía se integra con la cultura del nuevo país por lo que esta noticia nos reconforta ampliamente.

Desde Hansang buscamos que todos conozcan la identidad gastronómica coreana y se animen a sumar nuevos alimentos a sus platos cotidianos. El gran sueño de la Asociación es que algún día el asado con kimchi sea parte de la mesa de todos los argentinos

Qué es el kimchi y cómo se prepara

El kimchi es un plato hecho a base de una preparación fermentada en base a col asiática o repollo. También puede prepararse con rábanos o pepinos, entre otros vegetales y se acompaña comúnmente de con pimiento o chile rojo molido, ajos, cebollas u otras combinaciones.

En los orígenes el kimchi no era una comida picante pero tomó esa característica del continente americano por la fusión culinaria.

El kimchi está presente en el día a día en la mesa de los coreanos y se consume tanto en Corea del Norte, como en Corea del Sur.

Gracias a que es un alimento fermentado, el kimchi estimula el apetito y limpia los intestinos. Investigaciones recientes indicaron que contiene una gran cantidad de vitamina C y carotenos, así como también proteínas, carbohidratos, calcio, y vitaminas A, B1 y B2.

Para prepararlo hay que cortar el repollo en finas rodajas, lavarlo y escurrirlo. Preparar en un recipiente apto una salmuera a partir de 5 tazas de agua y tres cucharadas de sal gruesa e introducir el repollo hasta que quede bien sumergido. Debe dejarse a la preparación descansar durante toda la noche.

Una vez listo hay que escurrirlo y mezclarlo con ajo picado, jengibre, cebolla, azúcar, chile rojo, pimienta y salsa de pescado. Esta preparación hay que volverla a guardar en un frasco y dejarla fermentar entre 2 a 6 días en un lugar oscuro.

Es un alimento indispensable en todas las mesas coreanas, no solo se consume tal y como se presenta tras su elaboración, sino que con él se pueden elaborar desde guisos hasta mezclas con arroces; muy ricos y reconstituyentes son el estofado de Kimchi con Tofu.

Tiene un olor fuerte y característico, su sabor es salado y picante, puede servirse directamente como banchan, o ingrediente en guisos y sopas, teniendo un papel fundamental en la gastronomía de Corea, ha sido añadido a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco, tras iniciativas de Corea del Sur en 2013,3 y de Corea del Norte en 2015.

El kimchi es uno de los platos más importantes de la cocina coreana. «Kimchi» es la terminología coreana para vegetales fermentados, y abarca sal y vegetales sazonados. El kimchi es un plato tradicional coreano que consiste en verduras en escabeche, que se sirve principalmente como guarnición con cada comida, pero también se puede servir como plato principal. Kimchi es reconocido principalmente como un plato picante de repollo fermentado a nivel mundial.

Las variaciones son prácticamente ilimitadas, ya que los coreanos «pueden hacer kimchi de cualquier cosa comestible; un concepto que se extiende hacia posibilidades infinitas…»

Las variaciones de kimchi continúan creciendo, y el sabor puede variar dependiendo de la región y la estación. Convencionalmente, el secreto de la preparación del kimchi fue transmitido por las madres a sus hijas en un intento por hacerlas esposas adecuadas para sus esposos. Sin embargo, con el avance tecnológico actual y el aumento en el uso de las redes sociales, muchas personas en todo el mundo ahora pueden acceder a la receta para la preparación de kimchi. Es altamente nutritivo y ofrece comidas con sabores profundos y picantes favorables para muchas clases de personas, e ilustra también la cultura coreana:

Kimchi se puede clasificar por ingredientes principales, regiones o estaciones. Las secciones norte y sur de Corea tienen una considerable diferencia de temperatura. Hay más de 180 variedades reconocidas de kimchi.

Las variaciones de kimchi más comunes son:

Kimchi de col napa picante Baechu-kimchi (sp 김pa), hecho de hojas enteras de col

Baechu-geotjeori (배추 겉절이) kimchi de col napa no fermentada

Bossam-kimchi (보쌈 김치) kimchi envuelto Baek-kimchi (백김치) kimchi blanco, hecho sin ají

Dongchimi (동치미) un kimchi acuoso no picante

Nabak-kimchi (나 박김치) un kimchi acuoso ligeramente picante Chonggak-kimchi (총각 김치) rábano en cubos «cola de caballo» de chonggak, un popular kimchi picante

Kkakdugi (깍두기) kimchi coreano picante en cubitos de kimchi fuertemente perfumado que contiene camarones fermentados

Kimchi de pepino Oi-sobagi (오이 소박이) que se puede rellenar con mariscos y pasta de chile, y es una opción popular durante las temporadas de primavera y verano

Pa-kimchi (파김치) kimchi de cebolla verde picante

Yeolmu-kimchi (열무 김치) también es una opción popular durante la primavera y el verano, y se hace con rábanos yeolmu, y no necesariamente tiene que ser fermentado.

Gat-kimchi (갓김치), hecho con mostaza india

Juana Viale como siempre mala onda, piantada y maleducada.

La conductora y actriz Juana Viale mostró su disconformidad este sábado pasado por la noche en el programa de televisión que conduce, acerca de la media sanción propuesta por el Senado para establecer el Día Nacional del Kimchi.

Con su dosis de ironía, Viale se mostró sorprendida y consideró que esta media sanción fue una demencia y se preguntó: “¿Estamos todos locos?”, en el programa que ella protagoniza, La Noche de Mirtha, en el canal gorila TN Miente.

Juana Viale aprovechó los primeros minutos de su programa, en donde está reemplazando a su abuela Mirtha Legrand al frente del mismo, para dedicarle unos párrafos a lo acontecido en la primera sesión presencial del Senado debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus.

Allí, la conductora catalogó la media sanción que querría establecer al 22 de noviembre como el Día Nacional del Kimchi en toda la República Argentina, como un hecho de “demencia”.

“Primero, antes que nada, quiero felicitar a la Cámara de Senadores que el primer día que sesionó presencialmente, sesiona para que salga la ley del Día Nacional del Kimchi. ¿Estamos todos locos? ¿Qué está pasando?”, preguntó Viale en vivo apenas se puso frente a las cámaras.

Y luego agregó: “Es una demencia y lo tenía que decir porque no lo podía creer”.

Pero Viale fue más allá y continuó con su descargo: “Para casi todos los argentinos que no sabemos qué es el Kimchi, es un plato nacional coreano (…). Nada, como no hay cosas importantes para sesionar, discutir y debatir, lo que se hace por unanimidad, se vota el Día Nacional del Kimchi, que todavía no es ley, tiene media sanción”.

Y cerró su monólogo con un tajante: “Ridiculeces, si las hay, como éstas…”, para luego enviarle un saludo a su abuela Mirtha que dijo que la estaba mirando desde la clínica donde está internada.

