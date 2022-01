Víbora 67 en la Quiniela. Sueños con serpientes. Vara de Esculapio

Las víboras viven en casi todo el mundo por su gran facilidad de adaptación al medio.

Sueños con serpientes ¿Qué significa soñar con víboras y serpientes? En una canción famosa del cubano SIlvio Rodriguez, podemos encontrar algunas pistas poéticas a tu sueño, tus sueños o una parte de ellos, si lo recuerdas desde luego.

Ver: Reptilario del Ex Zoo

Sueños con serpientes con serpientes de mar… Hay que ser objetivo y examinar al detalle el concepto Víbora y no caer en las malas interpretaciones, el 67 es víbora y para interpretar el sueño hay que ser lo más estricto posible en comprender a una víbora, luego de entender esta etapa podrás dar interpretaciones. Muchos la conectan con algo negativo, y no es la idea conectar con pensamientos que no se ajusten a la víbora, ¿quién dijo que es un sueño negativo?, teniendo en cuenta que la medicina la serpiente es parte integral de curar, sanar, mejorar, etc.

Llegamos a la Vara de Esculapio

El báculo o vara de Asclepio para los griegos, o Esculapio para los romanos U+2695 es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada, presentando al dios griego Asclepio, o Esculapio para los romanos. En la mitología griega, Asclepio tenía una vara que tenía el poder de curar todas las enfermedades.

Este símbolo es utilizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Americana Médica y de Osteopatía, la Asociación Australiana y Británica Médica y diversas facultades de medicina en todo el mundo. Con lo cual pensar a tu sueño con mala vibra no es la idea. Ser positivo es clave en la interpretación de tus sueños.

La serpiente se consideraba en muchas culturas capaz de resucitar a los muertos y Esculapio en su afán de sanación iba resucitando a la gente difunta que veía (por ejemplo a Hipólito, hijo de Teseo, Esculapio / Asclepio le revivió con una hierba milagrosa que le llevó la serpiente). Hades, Rey de los Infiernos, molesto por la reducción de los enviados a su reino fue a quejarse del uso que Esculapio hacía de la serpiente, así pues como medida salomónica, Zeus optó por anular la capacidad de la resurrección y dotándola solamente de la sanación. De ahí su estrecha relación con el mundo médico.

Entender y luego opinar.

Los viperinos, víboras o áspides son una subfamilia de serpientes, que junto con los crótalos forman la familia de los vipéridos. Son famosas por su veneno. Un ejemplo de ello es que cada año, miles de buzos alrededor del mundo se sumergen en las aguas tropicales y subtropicales para apreciar de cerca la gran diversidad de organismos que encuentran alimento y refugio en los arrecifes de coral. A pesar de que cientos de estas inmersiones se ven interrumpidas por encuentros con serpientes oliva (‘Aipysurus laevis’), una especie muy venenosa, el motivo que lleva a este animal a «perseguir» y, en algunos casos, a morder a los visitantes ha sido poco explorado por la ciencia, el motivo. Se confunden en el apareamiento. Descubren que las serpientes marinas venenosas podrían ‘atacar’ a los buzos al confundirlos con potenciales parejas sexuales

Víbora 67 hasta aquí podes tener una mejor visión para comprender a la Víbora en tus sueños de ganar la Quiniela, ya sea la matutina o vespertina, la Nacional o la Ciudad.

Para terminar no hay que olvidar los conceptos para tener una interpretación lo más abdicativo no imitate. según el Antiguo Testamento, Dios ordenara a Moisés usar una serpiente de bronce puesta en un palo como medio de sanación para los israelitas mordidos por serpientes (Números 21:4-9; 21:6).

Es común caer en el error de confundir la vara de Esculapio con el caduceo o con el báculo de Hermes (Mercurio para los romanos), símbolo del Comercio. La diferencia y la claridad del bastón de Esculapio está en que no tiene alas y sólo asciende una serpiente por la vara.

