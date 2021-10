Zapatos de mujer

Siempre me pasa. Veo en las vidrieras algún modelo que me gusta con locura y me llama la atención, entro a probarme, llamo a la vendedora y le digo “quiero ese zapato en 36”. El 80% de las veces me dicen “solo lo tenemos 35 y 37 ”. Y me ha llegado a pasar que, al pedir el «zapatito», sin decirme nada, me hace esperar por lo menos veinte minutos, para traerme un zapato diferente y un talle más chico y me dicen “sólo tengo este par ”.

Ese zapato

Amparadas en el anonimato de la encuesta telefónica, las mujeres Argentinas han proporcionado datos precisos sobre «esta» su obsesión. En promedio, compran cinco pares de zapatos al año. Seis de cada diez lamentan al menos una compra que no fué, y, de media, las mujeres se ponen un 30 por ciento de sus zapatos sólo una vez.

Un buen calzado es imprescindible para vestir bien. No es casualidad que haya tantas casas que los venden. A los hombres les gusta usar un zapato que los haga sentir poderosos. Pero el zapato es igualmente importante para las mujeres. El zapato es una palabra renacentista, pues fue en este período que se hizo popular. Antes no existía en nuestro idioma y se usaban otras palabras como calzas o calzado.

En el primer diccionario de la lengua castellana señala que el calzado quiere decir el que lleva zapatos, por oposición a los religiosos que hicieron profesión de no llevarlos. Claro que estamos hablando de los primeros religiosos, los de ahora usan zapatitos de oro.

Un zapato es un calzado para humanos, que cubre el pie menos que una bota y más que una sandalia y sirve para la estabilidad y resistencia sobre el terreno.

Hay varios modelos de zapatos con pee toe -con la punta abierta-, de salón, zapatos de cuña, alpargatas, sandalias, hay infinidad de ellos. Los materiales también son diversos: charol, cuero, piel, goma, plástico, metal plástico, en fin los hay para todos los gustos.

Para muchos los zapatos más famosos son los del español Manolo Blanik. La actriz Sarha Jessica Parker en la serie Sex in the City los dio a conocer como marca de lujo y exclusividad, y fue lo mejor que le pudo pasar al diseñador pues su fama empezó a crecer.

Entre sus fieles seguidoras se cuentan Julia Roberts, la brasileña Giselle Bündchen, Kate Moss, Naomi Campbell, Tamara Di Tella, Linda Evangelista, Carolina de Mónaco, Carolina Herrera, Paloma Picasso, Wanda Nara, Bianca Jagger y Stella McCartney.

Los zapatos de mujer son coleccionados por muchas estrellas del cine, que no pueden resistir la tentación de tener un guardarropa lleno de zapatos Italianos, uno para cada ocasión especial.

Los zapatos de tacón son los preferido por las mujeres, alargan las piernas, suben las nalgas y hacen que los vestidos sienten mejor.

Christina Louboutin, Rupert Sanderson, Alessandro Bellini, Pedro García, Jimmy Choo y Ricky Sarkany son algunos de los diseñadores de zapatos más caros del mundo y que todo el mundo querría tener en su armario. Hay una idferencia. Los primeros venden en Londres y New York, Ricky vende en Mataderos.

Pero hay que decir una cosa, a los tanos no hay con que darle cuando de moda y estética se trata. Los zapatos italianos se encuentran entre los mejores en todo el mundo y marcas como Gucci, Prada o Ferragamo son top.

Louboutin la marca de marcas

La primera clienta VIP del francés fue la princesa Carolina que compró su primer par en Paris y fue la responsable de que los zapatos Louboutin se convirtieran en todo un icono. El diseñador presume de tener todo un club de clientas VIP entre las que destacan políticas como la dos veces presidente argentina Cristina Kirchner, la ex primera dama francesa Carla Bruni, o royalties como la fallecida princesa Diana para la que creó en su honor las míticas bailarinas «Love», incluidas en la colección cápsula para celebrar su vigésimo aniversario en la industria de los zapatos.

Actrices como Jennifer López son auténticas fans de los zapatos Louboutin, sobre todo para sus apariciones en la alfombra roja. Memorables fueron su modelo «Marealena lili Strass» de tul que lució en la edición de los Globo de Oro del 2011. La diva del poo le dedicó, incluso, un single a Louboutin en 2009 y sus favoritos son el modelo «Lady Pep».

La modelo Rosie Huntington-Hufrley dice que los zapatos Loboutin «te hacen sentir toda una mujer» y la propia Victoria Beckham lució su modelo «Datfodile» en negro para la boda del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Sarah Jessica Parker los popularizó, como no, en la serie «Sexo en Nueva York» junto a los «manolos» y los luce en sus actos públicos en formato botín en blanco.

La famosa suela roja de Loboutin surgió practicamente de la casualidad. En sus inicios creativos, el diseñador era consciente que sus zapatos necesitaban ese algo más que combinara a la perfección con su estilo pop y tomó prestada la laca de uñas de sus asitenta para pintar la suela roja a modo de prueba. Su primer zapato en lucir suela roja fue el modelo «Pessere»…y el resto ya es historia.

Las hermanas Olsen, las hermanas Hilton, Blake Lively que lució en Gossip Girl el modelo «Alex» inspirado en las fauces de un león o Dita Von Teese, que confesó que lleva sus Louboutin a juego con su ropa interior, son otras de las integrantes del selecto club de clientas VIP de Louboutin.

Como no, no podía faltar la modelo Kate Moss, que prefiere el clásico modelo «Pigalle» o la it girl Olivia Palermo, que lució sandalias «Un Palace» para la revista Elle. Los zapatos Louboutin tiene precios desde los 400 euros hasta los 4.000 y algunos de sus modelos formarán parte de la exposición que se presentará en el Museo del Diseño de Londres para celebrar sus 20 años a partir del próximo mes de mayo.

