Ley de etiquetado frontal: El festín de las empresas y reparto de calorías. Hay diputados que diabéticos y gordos prefieren seguir engordando de dólares y Chocotorta.

La Cámara de Diputados avanzaba con el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

A favor de la ley de etiquetado frontal Basta de comprar a ciegas

La sesión

Al abrir el tratamiento del proyecto, en un debate puede extenderse por varias horas, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, afirmó que «el Estado argentino no va a mirar para otro lado» en un contexto de «enfermedades crónicas no transmisibles» como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación.

Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas «son ilegibles».

«El 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% tiene obesidad, el 40% padece presión arterial elevada, el 30% tiene colesterol elevado y el 41% de los niños y adolescentes tienen exceso de peso», completó.

Moreau explicó que con la ley de etiquetado lo que se busca es «la prevención» en términos de salud y «la garantía de los derechos de todos los argentinos» a acceder a ella con información clara.

«El octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios», dijo respecto al etiquetado que se propone.

La diputada del FDT, Liliana Schwindt, ponderó la ley como un «hito para consumidores y usuarios», pero también «para la producción alimentaria argentina».

«Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz», dijo.

El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento de reglamento para incluir otros temas, aunque esas peticiones en su totalidad fueron rechazadas y se mantuvo el temario acordado entre los bloques políticos.

El debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos que hoy se buscará convertir en ley se extenderá hasta la medianoche debido a la cantidad de diputados que están anotados para exponer sobre esta iniciativa que fija pautas para una alimentación saludable.

La sesión está siendo observada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen solicitando la aprobación de la ley de etiquetado frontal para que la sociedad conozca los excesos de grasas, sodios y azúcares que tienen algunos productos de alimentos.

Desde la oposición, la diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin celebró el tratamiento de esta ley que «derriba mitos» y que logró no «haber caído en la grieta», sino que se ponderó la «defensa del derecho a la salud».

«Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso», dijo y agradeció a organizaciones de la sociedad civil, que «ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos».

Desde Juntos por el Cambio también la diputada del Pro Carmen Polledo planteó críticas a la iniciativa al afirmar que se debe «pensar en un sistema de etiquetado integral y completo» y dijo que por ese motivo se propuso en un dictamen «una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios».

El proyecto

El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia.

Además, establece que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, la iniciativa determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

Cele Fierro: “El afán de lucro de la industria alimentaria es responsable de la malnutrición popular”

Ante el debate en Diputados por la ley de etiquetado frontal, Cele Fierro, candidata a diputada nacional (FIT Unidad-MST), hoy expresó: “Es increíble que a esta altura tengamos que pelear por algo tan básico como saber bien qué comemos. Nuestra alimentación está en manos de tan solo veinte grandes industrias que elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que consumimos. En gran medida el afán de lucro de esas empresas y de las cadenas de supermercados es responsable de la malnutrición popular”.

“Si se aprueba la ley sin cambios es un paso frente al monopolio alimenticio. Necesitamos un plan integral para garantizar una alimentación saludable y accesible. Para poner fin al lobby habría que nacionalizar el comercio exterior y crear entes regulatorios como fueron la Junta Nacional de Granos o de Carnes, con control social. También transitar a un modelo de reforma agraria y producción agroecológica, sin agrotóxicos ni transgénicos, con información pública real y decisión de las comunidades”, agregó.

Carla Carrizo: “La ley es necesaria porque es una cuestión de salud pública”

La vicepresidente del bloque UCR de Diputados Nacionales, Carla Carrizo, expresó su apoyo en el recinto al proyecto de etiquetado frontal de alimentos y adelantó las 3 disidencias que presentará en el debate en particular al señalar que “la ley es necesaria porque es una cuestión de salud pública”.

“Apoyamos el dictamen de mayoría y hemos presentado también 3 disidencias que no alteran en absoluto el espíritu de la ley de la versión que viene del Senado. Creemos que la mejoran y lo vamos a plantear en la discusión en particular. La ley es necesaria porque es una cuestión de salud pública”, señaló la Diputada.

“¿Es importante que sea con el octógono? Por supuesto que sí. Porque está probado que es el método que mejor protege. Esta no es la ley de ningún lobby. No es la ley de las empresas, pero tampoco es la ley del lobby de las ONGs. Esta es la ley del país. No hay presión de ningún tipo”, añadió la candidata de Juntos por el Cambio.

“Tiene que ser la ley del país y también que contemple a los que no que no están sentados aquí. Una ley para el país es una ley que dure y en ese marco son las 3 cuestiones que vamos a proponer para que esa ley no se modifique y pueda ser una política que finalmente se implemente. Y que no ocurra como es el periplo de las leyes que sacamos en la Argentina que hace una semana la Corte Suprema de la Nación le exigió al Ejecutivo que reglamentara una ley después de 40 años. Las leyes que no les dicen correctamente a los actores lo que les exigimos que tiene que hacer son leyes destinadas a no implementarse bien”, explicó la Diputada.

“Los proyectos que son del país no tienen nombre propio. Son de todos. Y esa es la idea de hacer este aporte que no alteran en absoluto el enfoque, el diseño de los octógonos y los resultados pero que sí adecuan, con alguna sensatez, la implementación de esta ley en la Argentina.

Las 3 modificaciones propuestas:

1. Artículo 4: Se propone agregar específicamente que el etiquetado debe aplicarse a productos procesados y ultraprocesados, que son los productos que deben analizarse con el perfil de la OPS. Lo contrario lleva a la buena o mala interpretación de quién tenga que aplicar la ley y a la incertidumbre de los productores de saber qué productos se deben etiquetar.

2. Artículo 7: Excepciones. Proponemos incorporar los alimentos que la propia OPS excluye de su perfil de nutrientes y alimentos que están diseñados para satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos poblacionales (Alimentos para Propósitos Médicos Específicos (APME) y fórmulas para lactantes de hasta 36 meses).

3. Artículo 19 y 20: Proponemos duplicar los plazos mínimos para el cumplimiento de la ley protegiendo especialmente a las MiPymes.

