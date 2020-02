Compartí :-) .







Letra de El abrojito

Música: Luis Bernstein

Letra: Jesús Fernández Blanco







Llevo, como abrojito, prendido

dentro del corazón una pena

porque te fuiste, ingrata, del nido

y mi vida tan serena

condenaste así al dolor.

Nunca podré arrancar de mi pecho,

¡nunca! el abrojito punzante.

Y ando, por todo el mal que me has hecho

con el alma agonizante,

sin fe, sin nido, ni amor…

No sé por qué te alejaste de mí

si yo te adoré con creciente fervor.

No sé por qué me engañabas así,

sin demostrar tu desamor…

Con tu querer, yo era un hombre feliz

y nunca pensé que tu ardiente pasión

era el puñal que me habría de abrir

esta herida de mi corazón.

Quiero que en tu vivir errabundo,

sepas que solo y entristecido

marcho por los senderos del mundo,

con recuerdos que han prendido

como abrojos de cardal…

Pido que alguna vez tropecemos

para saber si al fin has hallado

todo lo que inconsciente has soñado.

¡Y quizá después podamos

volver los dos a empezar!

Canta Alberto Morán / Orquesta Osvaldo Pugliese

Tango interpretado con una pasión tremenda y que llega al alma. Gracias Sr Pugliese y Sr Moran. Emocionada reviviendo de mi floreciente adolescencia aquél enamoramiento juvenil que en nuestro alejamiento me dejó éste tango que me lo vuelve a recordar. La vida es tan sólo…un sueño…que se metió en una canción.

TRADUZIONE IN ITALIANO

IL CARDO

Porto, come cardo attaccato

nel mio cuore una pena

perché te ne sei andata, ingrata, dal nido

e la mia vita tanto serena, condannasti così al dolore.

Mai potrò strapparmi dal petto,

mai! Il cardo pungente.

E vado, per tutto il male che mi hai fatto

con l’anima agonizzante,

senza fede, senza nido, né amore…

Non so perché ti allontanasti da me

se io ti ho venerato con crescente fervore.

non so perché mi hai ingannato così,

senza dimostrare il tuo disamore…

Con il tuo amore, io ero un uomo felice

e mai ho pensato che la tua ardente passione

fosse il pugnale che avrebbe aperto

questa ferita nel mio cuore.

(Ritornello finale)

El abrojo no es una planta.

No es un planta, En general, se denomina abrojo a un fruto con cuatro genitales y ganchos que se agarra a la ropa o al pelo de los animales, o a cualquiera de las plantas que los poseen:

la amarantácea de la especie Salsola kali;

la apiácea de la especie Eryngium campestre;

las asteráceas de los géneros Arctium, Carthamus y Xanthium, en particular el abrojo grande o abrojo macho (la especie Xanthium cavanillesii), y la especie Centaurea calcitrapa;

la cactácea de la especie Opuntia pubescens o, en México, Opuntia engelmannii y, en Antillas y Venezuela, las especies Pereskia bleo y Pereskia portulacifolia;

las fabáceas de las especies Genista carpetana, Genista hispanica, Genista scorpius y Ononis spinosa;

las poáceas del género Cenchrus;

la ranunculácea de la especie Ranunculus arvensis;

las rosáceas del género Acaena, en particular las especies A. elongata, A. pinnatifida y A. splendens;

las zigofiláceas del género Tribulus, en particular la especie cosmopolita Tribulus terrestris, y en las Antillas y Venezuela, Tribulus cistoides y Kallstroemia maxima.

Combinado con otros términos, encontramos:

Abrojo de Creta, la zigofilácea Fagonia cretica.

Abrojo de agua, la litrácea Trapa natans.

Abrojo colorado, la krameriácea Krameria ixine.