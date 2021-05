La tila de Buenos Aires

Los tilos pertenecen a la familia de las Tiliaceae, que consta de casi 80 especies nativas de Europa y que se encuentran en las regiones templadas del norte. Las flores de cinco pétalos, fragantes, de color amarillo a blanco, se recogen después de la floración de la primavera, se secan y se conservan cuidadosamente. Las flores son los componentes medicinales más valorados del tilo.

El tilo

El tilo tiene efectos sedantes

El tilo se ha utilizado para inducir la sudoración en caso de resfriados e infecciones febriles, para reducir la congestión nasal y para aliviar la irritación de la garganta y la tos. El tilo tiene efectos sedantes y se ha utilizado para tratar las palpitaciones nerviosas y la presión arterial alta. También se ha añadido como ingrediente en lociones para aliviar la picazón de la piel. Sin embargo, existe información clínica limitada que respalda estos usos.

Variedad de especies que hay en la Ciudad de Buenos Aires

La variedad de especies que hay en la Ciudad es enorme, pero no mucha gente sabe cuáles son aptas y cuáles no, ni cómo hacer el trámite para pedir la plantación de un árbol. Sólo el Gobierno de la Ciudad, a través de las Comunas puede realizar plantaciones

Hoy el Tilo o mejor dicho la Tila

¿A cuántos de ustedes los mandaron a tomarse un té de tilo para calmar los nervios y la ansiedad?

Ejemplos: «Voy a mandar a todo mi curso una caja de té de tilo…ni hablé en el grupo y ya me estresaron». «Hoy me quede dormida en el sillón leyendo un libro y me tome un té de tilo antes de acostarme a dormir»

Tomamos una infusión de flores de tilo cuando estamos un poco alterados o antes de dormir por sus cualidades relajantes.

A la tila se le atribuyen propiedades relajantes, ansiolíticas, hipotensoras, como hipoviscosizante sanguíneo, antimigrañosas, antiespasmódicas, vasodilatadoras, diuréticas, depurativas, demulcentes (protege las mucosas), expectorantes, diaforéticas (aumenta la producción de sudor), digestivas y antisépticas.

Lo más utilizado es en infusión de Té

El tilo se ha utilizado milenariamente para inducir la sudoración en caso de resfriados e infecciones febriles, para reducir la congestión nasal y para aliviar la irritación de la garganta y la tos. El tilo tiene efectos sedantes y se ha utilizado para tratar las palpitaciones nerviosas y la presión arterial alta.

Tilia, los tilos son un género de árboles de la familia de las malváceas

Tilia, los tilos son un género de árboles de la familia de las malváceas (anteriormente clasificados en su propia familia, las tiliáceas), nativos de las regiones templadas del hemisferio norte. Comprende una treintena de especies, que se distribuyen a lo ancho de Asia, Europa y el oriente de Norteamérica; se cultivan con alguna frecuencia en el hemisferio sur como ornamentales.

Son árboles de buen volumen de crecimiento

Son árboles de buen volumen de crecimiento y que llegan a vivir hasta 900 años, alcanzando entre 20 y 40 m de altura, con fustes rectos de hasta un metro de diámetro, caducifolios. Las hojas son cordiformes, con borde aserrado, de hasta 20 cm de ancho, de color verde oscuro en el haz y verde claro plateado en el envés, fuertemente aromáticas. Las flores de este árbol son muy aromáticas, en forma de pequeños racimos amarillos con una bráctea alargada. Estas son conocidas por sus propiedades curativas para combatir catarros, u otras afecciones. También son usadas como tranquilizantes o somníferos preparándose en forma de una infusión o té llamada tila.

Algunos estudios recientes han descubierto en sus flores efectos hepatoprotectores.

Son muy visitados por las abejas para obtener polen.

Se utilizan con frecuencia para forestar calles y plazas.

Las hojas que caen del tilo, al descomponerse, proporcionan un humus de alto contenido mineral y de nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras escasas de minerales y otros nutrientes.

¿Qué beneficios tiene el té de tilo?

El té de tila tiene un poderoso efecto sedante, por lo que su infusión es muy utilizada para calmar estados de ansiedad y estrés, además de que ayuda a combatir el insomnio, gracias a que actúa como relajante a nivel del sistema nervioso.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el té de tilo?

La concentración máxima se produce entre los 15 minutos y las 2 horas posteriores a haberlo consumido.

¿Qué pasa si tomo te de tilo todos los días?

La tila para dormir debe consumirse con moderación, ya que podría causar nauseas o hacer que el cuerpo se sienta más pesado.

¿Cuál es el mejor te para dormir?

La manzanilla te ayudará a dormir más rápido y mejor, incluso si tienes problemas de estrés y depresión. Valeriana: las infusiones de valeriana se caracterizan por su efecto tranquilizante, lo cual te permitirá dormir profundamente.

ESOTERICO

El tilo es utilizado en el campo esotérico para evitar disputas o evitar situaciones desagradables, para potenciar un aspecto de la personalidad, para aprender a ser más positivos, para sentirnos sanos y energéticos y para conseguir dominar nuestra propia vida. La espiritualidad de la Luna es idónea para los rituales con tilo, por lo que es recomendable hacerlos siempre por la noche cuando ha caído el sol.

Un ritual con Tilo muy frecuente es para beneficiarse de todas sus propiedades medicinales. En este caso no es necesario tomarse ninguna infusión pero sí crearlas. Para ello cogeremos un trozo de corteza de Tilo, preferentemente un trozo que esté expuesto al sol durante varias horas. Quemaremos ese trozo para que entre calor y se exploten todas sus propiedades internas.

Posteriormente lo introduciremos en un vaso de agua caliente y lo dejaremos reposar. A la noche siguiente, empapamos un paño o pañuelo con esa agua y nos lo colocaremos encima del cuerpo, sobre la zona que queremos tratar. Seguiremos este procedimiento durante una semana. Notaremos mejoras a corto plazo.

TÉ DE TILO

✔ Alivia la carga mental luego de largas jornadas laborales.

✔ Antiespasmódico.

✔ Calma los estados de nerviosismo, depresión, y controla el pánico.

✔ Alivia los trastornos digestivos causados por estrés.

✔ Suele recomendarse para el síndrome climatérico y menopausia.

✔ Es febrífugo y sudorífico, también combate resfríos y gripes.

✔ Es un muy buen antiácido.

✔ Alivia dolores de cabeza, incluso jaquecas.

✔ Quita el prurito.

✔ Hojas de tilo tostadas + vid blanca nutren el organismo

✔ El carbón de tilo libera gases, digestiones lentas, alimentos fermentados y diarrea.

✔ Hipotensor

✔ Los baños de tilo ayudan a controlar la epilepsia.

👉 Modos de administración

1️⃣ Por cada litro de agua, colocar de 15 a 25 grs de planta.

2️⃣ En baños se añadirán 30 gramos de tilo en la bañera.

👉 Contraindicaciones

No se reportan efectos adversos 🙌

.

.

🤔 ¿Sabías que la miel de Tilo mejora las propiedades de las infusiones?🍯

Este árbol es fabuloso.

Las especies de árboles de Buenos Aires son 36 y están incluidas en el Plan de Arbolado de la Ciudad

• Arce tridente (Acer buergerianum). Alcanza 40 cm de diámetro y se adapta a veredas de entre 2,20 y 3,60 metros.

• Fresno dorado (Fraxinus excelsior f. aurea). 40 cm y entre 2,20 y 3,60 metros de ancho de vereda.

• Crespón (Lagerstroemia indica). 30 cm y entre 2 y 3,60 metros de vereda.

• Fotinia (Photinia frazeri). 25 cm, y entre 1,80 y 2,80 metros.

• Ciruelo de flor (Prunus cerasifera atropurpurea). 25 cm, y entre 1,80 y 2,80 metros.

• Viscote (Acacia visco). 50 cm y 2,80 a 4 metros.

• Pata de Buey (Bahuinia candicans). 50 cm y 2,40 a 3,40 metros.

• Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius). 50 cm y 2,60 a 3,80 metros.

• Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica). 60 cm y 2,40 a 4 metros.

• Ligustro disciplinado (Ligustrum lucidum aureovariegata). 40 cm y 2,40 a 3,60 metros.

• Jacaranda (Jacaranda mimosifolia). 70 cm y 3 a 4,60 metros.

• Liquidambar (Liquidambar styraciflua). 60 cm y 2,80 a 4 metros.

• Tulipanero (Liriodendron tulipifera). 70 cm y 3,20 a 4,40 metros.

• Cedro misionero (Cedrella fissilis). 70 cm y 3,20 a 4,40 metros.

• Arce dorado (Acer saccharinum). 70 cm y 3,20 a 4,40 metros.

• Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus). 60 cm y 3 a 4,60 metros.

• Plátano (Platanus x acerifolia). 70 cm y 4 a 7,40 metros.

• Tilo (Tilia moltkei). 70 cm y 3,80 a 7,40 metros.

• Ibira-pitá (Peltophorum dubium). 80 cm y 4,40 a 7,40 metros.

• Tipa (Tipuana tipu). 90 cm y 5 a 7,40 metros.

• Falso castaño (Aesculus hippocastanum). 60 cm y 3,20 a 4,40 metros.

• Pezuña de vaca disciplinada (Bauhinia variegata) 40 cm y 2,40 a 3,20 metros.

• Castaño (Castanea sativa). 60 cm y 3,20 a 4,80 metros.

• Catalpa (Catalpa bignonioides). 60 cm y 2,80 a 3,80 metros.

• Almez (Celtis australis). 60 cm y 3 a 4 metros.

• Arbol de Judas (Cercis siliquastrum). 30 cm y 2 a 3 metros.

• Ceibo de Jujuy (Erythrina falcata). 60 cm y 3 a 4 metros.

• Parasol de la china (Firmiana platanifolia). 60 cm y 2,80 a 3,80 metros.

• Arbol de oro (Ginkgo biloba). 60 cm y 3 a 4,40 metros.

• Palito dulce (Hovenia dulcis). 50 cm y 3 a 4,20 metros.

• Nogal criollo (Juglans australis). 60 cm y 3,20 a 4,40 metros.

• Platano Americano (Platanus orientalis). 80 cm y 3,80 a 6,20 metros.

• Lapachillo (Poecilanthe parviflora). 40 cm y 2,40 a 3,60 metros.

• Algarrobo blanco (Prosopis alba). 50 cm y 2,80 a 4 metros.

• Roble de Eslavonia (Quercus robur). 70 cm y 3 a 4,80 metros.

• Lapacho amarillo (Tabebuia chrysotricha). 50 cm y 3 y 4,40 metros.

• Palo Borracho, (Ceiba speciosa) 50 cm y 1 metro y 20 metros.



Árboles Prohibidos de la Ciudad de Buenos Aires