Las 8 mejores maneras de iniciar una conversación en Tinder

Por Andrea Iorio, Director de Marketing y Comunicaciones de Tinder para Latinoamérica.

Deslizaste tu dedo una y otra vez, viste algunas bios y fotos de perfil interesantes, hasta que viste a alguien que realmente te movió el piso. Deslizaste a la derecha e hiciste match. ¿Y ahora qué?

Encontrar el matchperfecto puede ser complicado, pero una vez que aparece, iniciar una conversación puede resultar aún más difícil. La presión de usar una frase que no sea pesada ni demasiado atrevida puede llevarte a escribir algo tan nulo como un “Hola, qué haces?”.

Lo ideal es encontrar una frase ingeniosa y divertida que llame la atención de tu match y le dé ganas de seguir la conversación. Las pistas están ahí. Todo lo que debes hacer es fijarte en los detalles de sus fotos, bio o feed de Instagram conectado a su perfil… ¡Y ponerle onda al escribir el primer mensaje!

Hazle saber que es una persona divertida: Tal vez sea el modo como se describió o simplemente la combinación de emojis que usó, y que entendiste a la perfección. Si te reíste al leer su biografía, díselo.

Pide recomendaciones: Si tu pareja potencial hace yoga, crossfit o corre, y te interesa encontrar un lugar para empezar a entrenar, pregúntale. No solo demostrará que tienen algo en común, sino que esa conversación podría terminar en la cita que ambos quieren. Por ejemplo, si a ambos les gusta comer y beber, tal vez una cena o una degustación de vinos sea la salida indicada.

Cántale una serenata: Si tienes información tan valiosa como la canción o la banda preferida de tu match, puedes empezar la conversación citando parte de la letra que mejor represente lo que quieres decir. Solo asegúrate de que no sea algo como “Fuego de noche, nieve de día” o “Claro que sé perder”. ¡Probablemente sea demasiado para tu primer chat!

Encuentra inspiración en tu escritor favorito: Ya sea un lector ávido o un apasionado por los best-sellers, nadie se resiste a un poco de romance. Alguna cita de autores como Julio Cortázar pueden llevarte lejos.

Vamos a soñar despiertos: Durante un duro o largo día en la oficina, soñar despierto es una gran estrategia para levantar el ánimo. Pregúntale a tu match cuál sería su destino perfecto para una escapada, o adónde iría si se ganara la lotería.

Confía en la sabiduría de Aziz Ansari: El protagonista de la serie “Master of None” concretó muy buenas citas al ofrecerse a hacer la compra de sus match. Por qué no empezar con un: “Voy a Jumbo. ¿Necesitas algo?”, para empezar una conversación. Si bien no es convencional, es un gran ejemplo de frase inicial ingeniosa e inesperada. Te puede servir para averiguar qué le gusta comer o beber a tu match; quizá sea vegetariana/o o tenga pasión por la cocina… O tal vez sea el clásico perfil soltero: una heladera con cerveza, limones y kétchup.

Envía un GIF: Digamos que es muy temprano un domingo a la mañana, puedes enviar un GIF con un gatito y una taza de café. Ya sea que a tu match le guste madrugar o no, seguro que el café es lo primero que le viene a la mente, y puede abrir el camino para que te invite a tomar uno.

Haz de guía de turismo: Te diste cuenta de que esa persona está usando Passport y aún no está en la ciudad. Puedes comenzar preguntándole cuándo llega y darle algunos consejos para ir del aeropuerto al centro, o indicarle cuál es el mejor vecindario para quedarse. Seguramente apreciará la ayuda y arregle un encuentro para agradecerte las recomendaciones.

¿Qué esperas? Comienza la conversación y ¡diviértete conociendo a tus matches!