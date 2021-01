Restricción de circulación: El transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales.

El Gobierno nacional publicará en las próximas horas el decreto con las nuevas medidas dispuestas, en acuerdo con los gobernadores de todo el país, para mitigar la propagación del coronavirus, ante el aumento de casos registrados en los últimos días, que incluyen la restricción de la circulación nocturna.

No entiendo tanto quilombo: son 2 semanas a ver si le pegamos un golpe al virus…. y de 23 a 5 o 6, q no va a afectar tanto la mayor parte de las actividades y es lo que se está haciendo en el mundo entero….



Así lo confirmó esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien precisó que esta tarde «van a estar definidas» las nuevas medidas de restricción y precisó que «regirán a partir de mañana» con su publicación en el Boletín Oficial.

«En la reunión de ayer entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores hubo acuerdos en la necesidad de restringir la circulación en horario nocturno», dijo el funcionario esta mañana en una rueda de prensa en el Instituto Malbrán, donde se anunciaron beneficios para sus trabajadores y el sector.

El transporte público seguirá siendo de uso exclusivo para los trabajadores esenciales y se implementarán mayores controles sobre el pasaje, pero no se dispondrán restricciones en la circulación, informó el ministro de Transporte, Mario Meoni, de cara a las nuevas medidas que anunciará el Gobierno para frenar el aumento de contagios de coronavirus.

Meoni adelantó que, «probablemente», en las nuevas disposiciones, quedará restringida la circulación de las empleadas domésticas en el transporte público, algo que se había habilitado en los últimos meses.

«Habrá un mayor control para que efectivamente el servicio sea para los trabajadores esenciales», remarcó y pidió que se sigan manteniendo los protocolos con el uso de los tapabocas y «respetando las distancias para evitar la propagación del virus”.

En otro orden, el funcionario indicó que los vuelos de cabotaje continuarán operando como hasta ahora, pero advirtió que se va a realizar «un seguimiento más profundo de los pasajeros y pasajeras que circulan por el país», en virtud del crecimiento del número de contagios de la Covid-19.

En cuanto a los servicios internacionales, especificó que «habrá una reducción de un 30 o 40 por ciento de esos vuelos», en virtud de la progresión de la pandemia, y en esos casos también se hará un seguimiento de los pasajeros que ingresen al país.

«Hay provincias que están pidiendo PCR negativo para el ingreso a su jurisdicción y estamos viendo cómo implementamos ese mecanismo, pero los servicios de larga distancia van a continuar», recalcó Meoni.

En estos momentos están suspendidos los vuelos hacia y desde, Gran Bretaña, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia.

Así lo advirtió la especialista italiana en Historia de la Medicina Eugenia Tognotti y señaló que para la difusión de «teorías conspirativas» contra las vacunas se valen del «impacto emocional» para apelar a las personas que «no están convencidas».

