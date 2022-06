Sushi es tendencias

Sushi tendencias culinarias. El nombre sushi

Fuera de Japón el nombre sushi designa sólo a las variedades más habituales, como el makizushi o el nigirizushi; curiosamente se suele hacer extensivo al sashimi, un plato a base de pescado crudo laminado.

El sushi se prepara generalmente en raciones pequeñas

El sushi se prepara generalmente en raciones pequeñas, aproximadamente del tamaño de un bocado, y puede adoptar diversas formas. Si se sirven el pescado y el arroz enrollados en una hoja de alga nori se le llama maki (‘rollo’). Si se trata de una especie de albóndiga de arroz cubierta por el pescado hablamos de nigiri. Cuando el arroz se presenta embutido en una pequeña bolsa de tofu frito se denomina inari. También puede servirse un cuenco de arroz para sushi con trozos de pescado y otros ingredientes por encima; entonces se llama chirashizushi.

Aunque normalmente se asocia el sushi con el pescado y el marisco, también puede llevar verduras o huevo, o incluso cualquier otro acompañante. Además, los productos frescos tradicionales que acompañan al arroz no tienen que ir siempre crudos. Se incluyen también preparaciones asadas, hervidas, fritas o marinadas.

Es decir, que el nombre sushi se refiere a la preparación del arroz y que el acompañamiento, si bien es relevante en el sabor, no hace al plato en sí. Aunque existe una variedad de acompañamientos de sushi internacionalmente reconocidos y acostumbrados, lo ideal es que cada región adopte acompañamientos típicos del lugar con pescados o frutos de la región que estén identificados con el gusto y la gastronomía local. Sin embargo, debe abstenerse del uso de pescado de agua salada sin congelar previamente, dado que, puede contener anisakis, a excepción del salmón de acuicultura.

Cómo comer sushi

Los elementos básicos al momento de consumir sushi son: un plato, hashi (o palillos de madera), hashioki (o posa-palillos), wasabi y gari (o jengibre encurtido).

Las partes sushi

Las partes del pescado más apropiadas (por ejemplo de un salmón) son el vientre (la ventresca llamada en japonés otoro muy rico en aceites omega, luego le sigue el lomo del pescado en cambio conviene descartar, acorde al gusto nigiri la cola y otras partes muy musculosas o duras.

Pese a lo que vulgarmente se cree fuera de Japón, el sushi se prepara con pescado que merced al arroz avinagrado ya recibe una buena antisepsis (o sea, el pescado no es tan «crudo» como parece), por otra parte se recomienda que el pescado haya estado pocas horas conservado crudo y que en esas pocas horas se haya estabilizado a unos 4°C poco antes de ser ingerido.

Los japoneses aconsejan comerlo con palillos o cubiertos de madera, o directamente con la mano; pero se debe evitar el uso de utensilios metálicos como tenedores, cucharas o pinzas, ya que los mismos alterarían el sabor de la comida.

Para comenzar se vacía una cantidad de salsa de soja en un pocillo pequeño. En occidente es común diluir un poco de wasabi en la soja, pero es una práctica no recomendada ya que oculta el sabor del conjunto.

Tomar una pieza de sushi y mojarlo si se desea en la salsa de soja levemente, nunca por el lado del arroz, ya que se desharía.

Llevar la pieza completa a la boca y comerla de un bocado siempre que sea posible.

Cuando no se estén usando los palillos, dejarlos sobre el hashi-oki o sobre el plato.

No se considera de buena educación dar comida a otro comensal con los propios palillos, ni jugar con ellos, mantenerlos separados, pinchar la comida, o moverlos por el aire. Al servirse de un plato común se debe utilizar la parte anterior de los palillos.

Entre bocado y bocado se puede comer un trozo de gari con un poco de wasabi para limpiar el paladar de sabores.

Tratar de dejar el plato completamente limpio de alimento, especialmente de arroz.

Tendencias culinarias

Asia es el continente que se encuentra emergiendo en las tendencias culinarias en su conjunto. Más allá de las exploraciones que impusieron la moda desde hace años como el sushi, el sake o las sopas tailandesas, el real descubrimiento está sucediendo.

Los cocineros de todos los destinos se animan a explorar los rincones de las tradiciones de esa región. De allí surge la tendencia culinaria más novedosa: la panasiática. Se trata del sabor de una zona, no de un país en particular.

Esa vanguardia integrada se traslada a las capitales cosmopolitas del mundo, transformándose en una vanguardia de la gastronomía étnica.

¿Cuál es el Día Mundial del sushi?

Desde el 2009, todos los 18 de junio, se celebra el Día Internacional del Sushi. Proveniente del sudeste asiático, este plato típico que combina pescado envuelto en arroz con múltiples variedades, se ha convertido en una sensación de la gastronomía internacional.

¿Qué se celebra el 18 de junio en Japón?

¿Qué país hizo el sushi?

Para conocer la historia del sushi japonés, debemos remontarnos al siglo VIII. Parece que la llegada del sushi a Japón fue a través de Corea. El primer sushi japonés se elaboraba de forma parecida al chino, siguiendo un proceso de fermentación. Pero se comía el arroz y el pescado se cocinaba poco o se consumía crudo.

¿Qué es lo más importante del sushi?

El arroz es posiblemente el ingrediente más importante del sushi. No te equivoques usando uno de segunda división. Kombu: variedad de alga gigante que a menudo se hierve con el arroz para darle un rico aroma y sabor.

¿Cómo se llama el sushi en China?

En el siglo VIII dc los japoneses convirtieron el plato en lo que hoy conocemos como sushi. Ellos preferían comer arroz con su sabor original y con el pescado medio crudo. Así pasó de ser un método de conservación de alimentos en China, a una forma japonesa de cocinar, llamada seiseizushi.

¿Cuál fue el primer sushi?

Hanaya Yohei (1799 – 1858), en los años finales del período Edo, inventó la variedad Kantō del nigirizushi. Se trataba de un tipo de sushi sin fermentar y que se podía comer con las manos (o usando palillos de bambú). Esta nueva variedad supuso el comienzo del sushi como comida rápida dentro de Japón.

Así se prepara el auténtico Sushi en Japón

