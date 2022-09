Choque en Scalabrini Ortiz y El Salvador se dio a la fuga y hay una persona internada

La actual ley de transito sigue una trayectoria de violencia, terror, destrucción y se debería imponer el alcohol cero. Los únicos que dudas son los borrachos del Congreso Nacional que viven en otro país.

En Scalabrini Ortiz y El Salvador en Palermo Los ocupantes de uno de los dos autos que participaron del incidente abandonaron el vehículo (Reanult Logan) y se dieron a la fuga El otro coche (Renault Megane) terminó sobre la vereda y su conductor sufrió heridas.

Dos autos particulares colisionaron en la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz y El Salvador. Se investiga si uno de los vehículos era robado

Un fuerte choque entre dos autos se produjo durante la madrugada en una esquina del barrio porteño de Palermo. Como consecuencia, uno de los conductores fue internado, mientras que los dos integrantes del otro vehículo se dieron a la fuga.

El accidente se produjo poco antes de las 6 de la mañana en la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz y la calle El Salvador, en el sentido de Scalabrini Ortiz hacia Santa Fe.

Un Renault Megane gris que estaba ocupado por una pareja chocó con su parte delantera contra la puerta de conductor de un Renault Logan blanco. Como consecuencia, durante al menos una hora y media quedó completamente cortada la vía de Scalabrini Ortiz hacia Santa Fe.

Aún los peritos intentan definir cuáles fueron las maniobras de cada auto para llevar al choque, aunque se cree que el conductor del Logan había intentado doblar en Scalabrini Ortiz y en contramano en El Salvador y el conductor del Megane no pudo evitar la colisión y lo embistió.

Luego del impacto, los dos integrantes del Logan blanco se bajaron del vehículo y salieron corriendo de inmediato. Se dieron a la fuga y no presentaron papeles ni denuncia ante la policía que acudió al lugar.

Por su lado, el conductor del Megane, cuya identidad y edad no fue revelada, sufrió politraumatismos en la cabeza y en la parte superior del torso, por lo que fue derivado en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández, donde todavía permanece internado.

Los investigadores del accidente iban a centrar parte de su análisis en el estado legal del Renault Logan, ya que, debido a la actitud de sus ocupantes tras el choque, se sospecha de que el auto blanco había sido robado unas horas antes.

Diputados se niegan a establecer alcohol cero al volante. ¿Por qué?

Lo primero que hay que entender es que los diputados y senadores son bastante drogadictos a los barbitúricos, cocaína, porro y alcohol, ellos sus colaboradores y sus familiares, es por este simple motivo que no quieren avanzar en alcohol cero en Argentina y el segundo motivo es que los policías del país corren la misma suerte, en tercer lugar los jueces de falta son más alcohólicos que los senadores, diputados y policías pero son mas drogadictos empedernidos que los diputados y no pueden labrar un acta en su sano juicio.

El problema son ellos, no la gente que cumple en un 89% las reglas que les imponen. Los noticieros están llenos de bibliotecas completas de intendentes, diputados, senadores hijos de ellos, policías y jueces completamente borrachos en las rutas