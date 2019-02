Cucina Paradiso, Arévalo 1538. El verdadero restaurant Italiano

La comida de Italia es variada. Refleja la variedad cultural de sus regiones así como la diversidad de su historia. La cocina italiana, está incluida dentro de la denominada gastronomía mediterránea y es imitada y practicada en todo el mundo. Es muy común que se conozca a la gastronomía de Italia por sus platos más famosos, como la pizza, la pasta y el risotto, pero lo cierto es que es una cocina donde se reflejan los abundantes olores y sabores del mediterráneo.

Se trata de una cocina con fuerte carácter tradicional, variada gracias a cada una de sus regiones y heredera de largas tradiciones, que ha sabido perpetuar recetas antiguas como la pizza, plato napolitano por excelencia, o la polenta, que hoy en día puede degustarse en cualquier trattoria del norte.

Cucina Paradiso expresa todo esto en el Barrio de Palermo. Es un Excelente lugar informal con muy buena cocina y muy buena atención. Todo recomemdable, la burrata; jamón crudo; pastas rellenas; todas las salsas. Muy rica, la sacan en su punto justo, con la proporción justa de salsa.

Para ser considerado un verdadero restaurant Italiano uno debe cumplir ciertas condiciones. Las materias primas empleadas: deben estar constantemente bajo controles de calidad y de certificado de origen, ya que es precisamente aquí donde la tradición culinaria tiene sus raíces.

El respeto por las tradiciones: estas se consideran importantes aun en el desarrollo de nuevas propuestas.

El ambiente: debe ser acogedor, informal y debe dar espacio para la convivencia y la conversación honesta.

La disponibilidad del chef: se reconoce un gran valor a la actitud personal del chef hacia sus clientes, dándoles la bienvenida y estableciendo una relación con ellos.

”Sin grandes secretos!

Recetas tradicionales

elaboradas por Italianos

con materia prima

de primera calidad”

Mas allá de lo técnico, nuestro espíritu se remonta a tratar de hacer sentir a cada comensal, ese aire de hogar Italiano, la base de nuestra comida es la base de nuestra cultura y amor por nuestras raíces. Escencialmente, nuestro deseo es que cada comenzal…

Donato De Santis nació en Milán, en 1964. Se crió en La Puglia, al sur de Italia, tierra donde vivieron sus ancestros desde 1399. Se formó en su país de origen y se dedica a la cocina profesional desde 1980, con sus primeros pasos en la cocina de la L’antica Osteria del Teatro en Piacenza al lado del famoso Georges Cogny y luego en restaurantes y casas privadas de las rivieras italianas.

Trabajó en los principales restaurantes de las ciudades de Los Angeles (Primi, Un Ristorante), Santa Mónica (Valentino), Hollywood (Chianti & Cucina), Chicago (Bice), Palm Beach – donde tuvo a su cargo la apertura de Bice – y Miami (Bice de Coconut Grove). Su creatividad en la cocina lo llevó a conocer ricos y famosos y finalmente fue contratado como chef personal por el diseñador Gianni Versace para su mansión Casa Casuarina y en New York.

Se radicó en Buenos Aires, Argentina en el año 2000 y dictó clases en diversos lugares, entre ellos en Gato Dumas Colegio de Cocineros. Durante dos años manejó la cocina del restaurante Verace, hasta Febrero de 2005.

Realizó producciones de fotos y contenidos para las editoriales Sudamericana y Bonum, con quienes editó “Mi Cocina Italiana” y “Fatto in Casa” y “Donato per Bambini”respectivamente. De su experiencia televisiva se destacan los programas con alcance a toda Latinoamérica del canal elgourmet.com en el que condujo con éxito “Cocineros en Juego”,“Cooking Emergency”, “Donato Cucina”, “Donato Invita”, “All´Uso Nostro” y “Chefs Unplugged”; y Canal 13, para el que fue conductor de “Los Cocineros en Casa” y de “Las Millie y Una”; con una interesante experiencia previa internacional en E! Entertainment USA, RAI (Radiotelevisione Italiana, Roma) y Gambero Rosso Channel (Italia).

Su labor fue reconocida con los premios Martín Fierro 2002, por mejor programa de cocina“Donato Cucina”, elgourmet.com; Perfil 2004 a la mejor nota de servicios femeninos por“Cocina Donato De Santis”; Vocación Académica 2004 otorgado por la Fundación Lázara Grupo Editor a su trayectoria; y Gourmand World Cookbook Awards 2005 y 2006 por sus libros “Fatto in Casa” y “Donato per Bambini”.

EL pasado 9 de Junio de 2011, en la Academia Barilla de la ciudad e Parma, Italia, en el marco del lanzamiento del Program of Proficiency in Italian Cuisine (CPIC) le fue otorgado a Donato el certificado de ITALIAN CUISIN MASTER CHEF (ICMC)

Hoy en día Donato es uno de los seis consejeros del Forum Italiano GVCI (Gruppo Virtuale Cuochi Italiani) que nuclea a más de 500 cocineros italianos de todo el mundo con el fin de proteger y divulgar la verdadera cocina italiana, sus productos y materias primas.

Es el Chef Propietario de CUCINA PARADISO, Dispensa Italiana e Ristorantino, con locales situados en Belgrano y Palermo en la ciudad de Buenos Aires, y de CAPANNONE PARADISO, un espacio dedicado a la alta gastronomía Italiana en el cual desarrolla actividades como workshops de cocina, eventos para empresas, eventos privados y que, de vez en cuando, abre sus puertas como restaurante privado.

