Martes de paro y marcha a Plaza de Mayo.

Compartí :-) .







Con Hugo Moyano al frente, y las tres vertientes de la CTA concretarán este martes un nuevo paro contra las políticas del Gobierno y marcharán a la Plaza de Mayo. Por su parte la ministra de Seguridad Patricia Bullrich armó un operativo de la Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura para hoy a fin de evitar los cortes de calles o bloqueos a los accesos a la ciudad, algo que claramente no logró ni lo va a lograr nunca por que es justamente un paro.

La Ministra sigue con sus intentos y reforzó sin exito las terminales de las líneas metropolitanas de colectivos ante posibles nuevos siniestros como los que sufrieron ayer las líneas 17, 113, 109 y 126 donde grupos opositores a la UTA quemaron varios colectivos.

La medida de fuerza fue impulsada por los gremios de la CGT que se apartaron de la conducción, como los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el SMATA de Ricardo Pignanelli, mientras que de inmediato se plegaron las tres CTA la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró.

Todos esos dirigentes y los afiliados de sus sindicatos confluirán en una movilización que se realizará a las 13:00 en la Plaza de Mayo, donde habrá un acto con declaraciones de los líderes gremiales convocantes.

Por separado y a la tarde, marcharán a la misma plaza partidos y gremios de izquierda.

Estos sindicatos desafiaron así a la cúpula de CGT, que evitó sumarse a la protestas en medio de la pulseada interna de larga data entre los “combativos” y los “dialoguistas” de la central obrera.

A raíz de la huelga, este martes no habrá clases en las escuelas y universidades públicas y privadas; no funcionarán con normalidad los hospitales públicos y no habrá atención bancaria, ni recolección de basura, ni transporte de mercaderías, mientras que el transporte público se verá afectado debido a que no funcionarán subtes, y habrá complicaciones en los trenes y colectivos porque habrá acatamiento dispar en esos dos servicios.

En la jornada siguiente, el miércoles 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, habrá un paralización total del transporte público, ya que los sindicatos de la CATT convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas canceló todos sus vuelos programados para este martes, medida que alcanzó a un total de 350 viajes y afectó a más de 22.000 personas a las que se les reprogramarán sus vuelos.

En este sentido, Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central le dijo a la prensa que “Los resultados determinan que este modelo económico ha sido un fracaso”, sostuvo el especialista en economía.

QUIEN PARA

-Colectivos: Funcionan la mayoría de las líneas porque el gremio de la UTA integra el Consejo Directivo de la CGT, que no avaló la medida de fuerza. No obstante algunas líneas metropolitanas se plegaron como las líneas 5,6,7,8,9,20,21,23,24,25,28,31,44,50,51,56,57,60,74,76,78,79,84,87,91,98,99,100,101,106,107,108,111,112,115,117,127,130,134,135,146,150,161,165,177,188,243

-Trenes: El servicio se ve afectado porque se pliega el gremio de Señaleros, pero el Gobierno afirmó que van a funcionar a medias.

-Subtes: No funcionará ninguna línea durante toda la jornada y posiblemente no funcionen el 1 de mayo.

-Camioneros: No funcionará ninguna rama de la actividad, por lo que no habrá recolección de basura, ni reparto de mercaderías, como tampoco transporte de caudales ni entregas de correo.

-Escuelas y universidades: No hay clases en las públicas.

-Dependencias públicas: La atención no está paralizada pero se verá afectada por la adhesión de ATE. UPCN, gremio mayoritario, no se pliega.

-Bancos Estatales: Están cerrados.

-Hospitales: Hay guardias mínimas

ECONOMIA EN TERAPIA INTENSIVA SIN MINISTROS Y CON UN PRESIDENTE AUSENTE SIN TIEMPO Y SIN ESPACIO.

Según un informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.

De acuerdo con este relevamiento, el acumulado del primer trimestre registró una contracción del 15,6% contra igual período del año pasado.

En la medición a precios constantes, la inversión representó el 17,9% del PIB, mientras que medido en dólares, en marzo se invirtieron US$ 6.016 millones.

“Si bien durante febrero los datos parecían sugerir que se estaba produciendo una desaceleración en la caída de los niveles de inversión, los registros de marzo dieron por el piso con esa idea”, advirtió la consultora.

Estimó que “el deterioro de las condiciones económicas y políticas -como la turbulencia cambiaria de abril, la aceleración de la inflación, y la incertidumbre sobre el escenario electo ral- sugieren que habrá que esperar un contexto de mayor previsibilidad para observar un cambio de tendencia en los niveles de inversión”.

El apartado de maquinaria y equipos registró una caída de 28,8% respecto del mismo mes del año pasado, anotando la décima baja consecutiva de este apartado.

En detalle, se observó una merma de 19,2% en la inversión en equipos de origen nacional, mientras que los equipos importados cayeron 36,4%.

De esta manera el primer trimestre cierra con una contracción de 26% anual en la inversión en el segmento referido.

La inversión en el sector de la construcción observó una contracción de 6,9% anual durante marzo, acelerando su caída respecto del registro de 1,5% de febrero, y anotando la séptima merma consecutiva para el rubro.

“Las variaciones negativas volvieron a los niveles de fines del año pasado, tanto en la inversión en el sector de la construcción como en los equipos durables de producción”, agregó el CEE.