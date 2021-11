Menor que agredió a playero: fugitivo de la Justicia.

Menor que agredió brutalmente a playero: fugitivo y nene de mamá. Los jueces y fiscales quedarón como «peleles» su abogado como un «gil». El menor violento vs el código penal. ¿Quién ganará?. Una nueva novela violenta más en una Argentina que mira sin sorprender.

Prófugo de la justicia

El adolescente de 17 años es buscado por golpear a un playero en un garaje del barrio porteño de Monserrat no se entregó en la Fiscalía, y finalmente se arrepintió y se fue en una camioneta con la madre, por lo que sigue es un prófugo de la Justicia y los jueces quedaron como «peleles» e «inútiles».

El menor lo iban a trasladar al Centro de Detención de Menores (CDM) Inchausti, un día después que el fiscal penal y contravencional del fuero juvenil Mauro Tereszko solicitara su detención ante la jueza Carla Cavallieri, informaron fuentes judiciales.

El abogado del menor que agredió brutalmente a playero dejará el caso si la familia no lo entrega a la Justicia

El letrado lo dio a conocer mediante un comunicado y agregó en declaraciones: «Si no lo entregan a la Justicia no puedo seguir». El sábado por la noche estaba todo listo en la fiscalía para el traslado del agresor, pero la mamá se negó a entregarlo y se lo llevó.

El abogado del menor que agredió al playero Arturo López, José Pereyra en la calle Moreno al 800, advirtió este domingo que si la familia se niega a entregarlo a la Justicia dará un paso al costado como defensor, por lo que será importante una reunión que mantendrá con el padre y la madre en las próximas horas.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado, luego del insólito momento que se vivió el sábado por la noche, cuando estaba todo listo en la fiscalía para que el agresor se entregará y fuera trasladado al Centro de Detención Juvenil Inchausti, pero la madre decidió negarse a esa cuestión y llevárselo en una camioneta.

«Como profesional me veo en la obligación de comunicar que tanto en esta causa como en todas las que me toca intervenir, siempre mi posición ha sido la presentación a derecho y el sometimiento a la Justicia. Ante la orden de detención, quedaron expuestos criterios disímiles con la familia del menor, siendo mi consejo legal el de presentarse a derecho. Por lo tanto, quedó en manos de los padres la decisión, lo cual marca mi continuidad en la causa», precisó el letrado.

«Si no lo presentan ante la Justicia no puedo seguir», advirtió Pereyra. El viernes pasado el fiscal penal y contravencional del fuero juvenil Mauro Tereszko solicitó su detención ante la jueza Carla Cavallieri. Tereszko consideró que el menor pudo haber cometido el delito de lesiones gravísimas y hasta posible tentativa de homicidio. El viernes 19 de noviembre el adolescente golpeó y dejó inconsciente al playero Arturo López, de 66 años, porque supuestamente encontró el auto rayado, tras lo cual el empleado debió ser internado, con un coágulo en la cabeza,

En un primer momento, miembros de la familia del joven habían señalado que se había presentado ante la Justicia horas después del hecho, lo que en realidad no había ocurrido. «El padre del agresor dijo que se había presentado, pero no fue así. Es mentira que declaró, nunca se presentó y ahora está prófugo», advirtió Miryam Luna, abogada de la familia de López. El playero evoluciona «satisfactoriamente» y, si bien su estado sigue siendo «delicado», ya articula algunas palabras y abrió los ojos.

Así lo comunicó este sábado el médico Joan Vega en la puerta de la clínica donde se encuentra internado López, tras haber sido golpeado por un joven de 17 años que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo. Según contó el médico, el hombre «evoluciona satisfactoriamente», pero hay que ir «evaluando el día a día» su estado de salud.

«En la mañana de hoy (por el sábado) hemos tenido una evolución neurológica favorable, lo hemos visto con apertura ocular, además de eso articula bien la palabra. Ya está dando signos de evolución positiva en cuanto a síntomas del habla», explicó el profesional, quien agregó que «el estado de la conciencia sigue siendo inestable y eso es parte de lo esperable en estos cuadros». Vega contó además, que el hombre continúa con lesiones graves y no se lo puede considerar como un paciente fuera de riesgo.

«La lesión no ha crecido, pero el edema es grande. Hay que continuar con el monitoreo en la Unidad de Terapia Intensiva, ya que no está fuera el riesgo de vida», relató Vega, quien agregó que «la conducta es expectante». Antes de concluir con el último parte médico, el doctor explicó que los pacientes neurológicos suelen tener una recuperación lenta y por eso pidió esperar. En tanto, las hijas del playero, Agostina y Florencia, hablaron también con la prensa y se mostraron un poco más esperanzadas que días pasados.

«No podría decir que hablamos, pero ya con que mi papá me mire y me diga pequeñas palabras para nosotras nos pone muy contentas», dijeron. Y agregaron: «La verdad es que estamos un poco más aliviadas. Yo no había tenido la oportunidad de verlo con los ojos abiertos. Lo que más queremos es que se recupere pero hay que ir viendo cómo evoluciona día a día». Al ser consultadas sobre la causa judicial y el menor de edad que está acusado de golpear a su padre y con pedido de detención, las jóvenes contaron: «Lo que sabemos es que la jueza ya había firmado la detención, pero no sabemos si se entregó o lo detuvieron».