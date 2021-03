Plaza Almirante González Fernández. El Rosedal, como venís contando desde hace mucho tiempo desde Palermonline es un conjunto de plazas diseñadas por Carlos Thays entre ellas se encuentra la Plaza Almirante González Fernández, lindera al Rosedal y a la Plaza Juan Facundo Quiroga, Sobre Av Iraola y Av Sarmiento.









Carlos Thays o Jules Charles Thays, según su acta de nacimiento, fue un arquitecto, naturalista, paisajista, urbanista, escritor y periodista francés, que realizó la mayor parte de su obra en Argentina y varias relevantes en Uruguay.



Plaza Almirante González Fernández.

Excelente parque para pasear, con familia, mascota, pareja, solo. Lo único que no me gustó son los baños químicos. El resto genial, todo muy limpio, pasto corto, no hay muchos mosquitos, hay tachos de basura, para hacer deporte mucho espacio libre. Puestos de comida, aunque un poco de lejanía con kioscos. ¡Muy buen lugar! Sin dudas de todas las mejores. Puedes sentarte a tomar sol, disfrutar al sol y unos buenos mates sentado frente al lago. Muy divertido para los niños interactuar con patos y gansos, hacer actividades deportivas bici, patines roleros y sin dudas te encontrarás con una banda musical para que termines de disfrutar de la mejor forma.

Ramón González Fernández (1867-1933), marino; comandante del acorazado General San Martín; jefe naval del Río de la Plata; autor de Cálculo de una tabla de tiro. Cuenta con un busto del Almirante Ramón González Fernández, quien demostró lealtad al gobierno del ilustre Hipólito Yrigoyen.

Ubicación: Sarmiento, Iraola y Del Libertador (Palermo – Sede Comunal N° 14).























