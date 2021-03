Los responsables de la Sputnik V felicitaron a Mirtha Legrand por su vacunación.

A través de Twitter le desearon «más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida» contra el coronavirus. La conductora fue inoculada el jueves en el Centro Islámico.

Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V felicitaron este viernes, a través de su cuenta oficial en Twitter, a la actriz y conductora Mirtha Legrand, de 94 años, por haberse inoculado contra el coronavirus y le desearon «más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida» contra el coronavirus.









«Es genial ver @mirthalegrand con una impresionante carrera de 80 años, entre los #sputnikvacunados», se señaló en la cuenta que informa sobre estudios, contratos y países que aplican la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés).

«Ella compartió lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del # COVID19», completó el posteo.



Mirtha se vacunó este jueves en el Centro Islámico, ubicado en la intersección de las avenidas Bullrich y Libertador, del barrio porteño de Palermo, y subió a su cuenta de Twitter una foto dentro de un auto, con barbijo, y su certificado de inmunización en mano.

It’s great to see @mirthalegrand with an impressive 80-year-long career, among #sputnikvaccinated. She shares how pleased she was with the experience. We wish the grand lady of Argentinian TV further success now when she’s protected from #COVID19.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 12, 2021