Chichipia de Carlos Waiss: D’Arienzo Echague, tango 1946.

EL tango que D’Arienzo Echague interpretaron en 1946 Chichipia, nos deja una pregunta.

¿Qué significa Chichipia?

Ingenuo, persona que obedece sin replicar, pichoncita, medio tontita, bobita, loquita, pobre, «te falla la antena», agrandada.

El tango escrito por Carlos Waiss lo deja muy claro

¡Chichipía! Qué te haces la vampiresa si tu viejo es laburante, tus hermanos atorrantes, y son siete en una pieza. ¡Caradura! Aprendé a ganarte un peso,

Carlos Waiss nació en Buenos Aires, Argentina, 2 de octubre de 1909 y falleció 27 de agosto de 1966. usó el seudónimo de Sos Taita fue un poeta y letrista dedicado al género del tango. Sus padres eran inmigrantes provenientes de Rusia y desde adolescente se acercó a la poesía popular, dentro de la cual fue influido por la obra de Dante A. Linyera, Celedonio Flores, Carlos de la Púa y, en especial, por la de Julián Centeya, para el que escribió un entusiasta panegírico. Su obra más personal se encuentra en la poesía provocativamente lunfardesca de los tangos Bandera baja, Bien pulenta, Cartón junao y Chichipíay la milonga El raje. Otros tangos recordables son A mí me llaman Juan Tango, A suerte y verdad, Con alma de tango, Qué tarde que has venido, Soy del noventa, Un tango y nada más y Yo te canto Buenos Aires. Realizó actividad gremial en SADAIC, en la que tuvo un cargo durante la presidencia de César Vedani. Trabajó como presentador y glosista de la orquesta de Rodolfo Biagi en el local Dancing Ocean, ubicado en la zona del bajo de la ciudad de Buenos Aires.

En una charla con Néstor Pinsón, Armando Laborde, que fuera cantor en las orquestas de Héctor Varela y de Juan D’Arienzo, le contó sobre el seudónimo Sos Taita, que figuraba como autor en el tango Yuyo brujo junto al bandoneonista Benjamín García, un músico muy amigo de Héctor Varela, cuya mujer trabajaba en el cabaré Chantecler. Como tenía problemas económicos, Varela le dijo: «Te vamos a hacer un tango para que te ganes unos pesos. Lo vamos a registrar en SADAIC. Vos sabés que si lo toca y lo graba D’Arienzo vas a cobrar bien». Varela hizo la música y Carlos Waiss, la letra, pero buscó un seudónimo para no involucrar al equipo autoral los dos formaban con D’Arienzo, y así se le ocurrió Sos Taita. Que es simplemente el apellido de su amigo boxeador separado en dos.

Tenés más tierra en el mate

que la quinta en que tu viejo

la yugó como un enano

trabajando‘e sol a sol.

Y hoy venís a darme dique,

te lo manyo desde lejos,

que debajo’e la lustrada

te está sobrando el puloil.

Te lambés por los muchachos

del cinema o de la radio,

sos tordilla o alazana,

te cambiás siempre el color.

Te engrupieron que sos churro,

la María Félix del barrio

y andás loca de remate

por la pinta de un cantor.

¡Chichipía!

Qué te haces la vampiresa

si tu viejo es laburante,

tus hermanos atorrantes,

y son siete en una pieza.

¡Caradura!

Aprendé a ganarte un peso,

que para hacer una sopa

tu vieja salvó la ropa

pidiendo prestado un hueso.

¡Chichipía!

Si vos fueses hija mía

que biabusa te daría

pa’ sacarte el berretín.

De tanto hacerte la artista,

te está fallando la antena

y no vale cuatro cobres

tu fulero carnaval.

Yo estoy hecho entre malandras

y por eso me da pena,

acertar con la quiniela,

que te espera en el final.

Vos tenés en el marote

todo un corso a contramano,

sos un caso de escopeta,

de chaleco y algo más.

Qué favor que nos harías

si chaparas un bufoso,

y sin batir ni hasta luego,

de una vez te amasijás.

Juan D’Arienzo Nombre real: D’Arienzo, Juan Seudónimo/s: El Rey del compás Violinista, director y compositor (14 diciembre 1900 – 14 enero 1976) Lugar de nacimiento: Buenos Aires Argentina En 1975, un mes antes de su muerte, D’Arienzo volvió a teorizar: «La base de mi orquesta es el piano. Lo creo irremplazable. Cuando mi pianista, Polito. se enferma, yo lo suplanto con Jorge Dragone. Si llega a pasarle algo a éste no tengo solución. Luego el violín de cuarta cuerda aparece como un elemento vital. Debe sonar a la manera de una viola o de un cello. Yo integro mi conjunto con el piano, el contrabajo, cinco violines, cinco bandoneones y tres cantores. Menos elementos, jamás. He llegado a utilizar en algunas grabaciones hasta diez violines» (Reportaje del diario de Tres Arroyos, La Voz del Pueblo, 23 de diciembre de 1975). Dada la importancia otorgada al piano por el maestro, no resulta superfluo mencionar la lista de sus pianistas: Alfonso Lacueva, René Cóspito, Vicente Gorrese, Nicolás Vaccaro, Juan Polito, Luis Visca, Carlos Di Sarli, Lidio Fasoli, César Zagnoli, Rodolfo Biagi, Juan Polito, Fulvio Salamanca, Juan Polito, Normando Lazara (Di Sarli sólo actuó durante un mes en 1934, en el Chantecler reemplazando a Visca). Sin duda, los resultados logrados por la orquesta de D’Arienzo no justificaban tanto derroche instrumental, ni justificaban tener el primer violín a un artista como Cayetano Puglisi. Con igual numero de instrumentos la orquesta de Troilo obtuvo, en 1946, ese prodigio de sonoridad que es la versión de “Recuerdos de bohemia”. Pero esa es otra cuestión. Lo cierto es que, en 1975, en plena vanguardia, D’Arienzo seguía sosteniendo que «sí los músicos retornaran a la pureza del dos por cuatro, otra vez reverdecería el fervor por nuestra música y, gracias a los modernos medios de difusión, alcanzaríamos prevalencia mundial». Volver al dos por cuatro primitivo significa, sin embargo, borrar a Canaro, borrar a Cobián, borrar a De Caro, borrar a todos los tanguistas del cuarenta. ¿Vale la pena? D’Arienzo, al fin de su carrera, cultivó el estilo campechano: por supuesto, sin saberlo y sin proponérselo. La gente lo veía gesticular frente a los músicos y los cantores; lo veía con simpatía, había algo de nostalgia y algo de burla. Por supuesto, el compás de la orquesta se llevaba tras de si los pies de los bailarines. Y los pies de los bailarines siguen yéndose con el compás cuando suenan los discos de D’Arienzo, y su figura continua suscitando una gran simpatía. Se la merece por lo que hizo por el tango al promediar la década de 1930. Alberto Echagüe Nombre real: Rodríguez Bonfanti, Juan de Dios Osvaldo Cantor y autor (8 marzo 1909 – 22 febrero 1987) Lugar de nacimiento: Rosario (Santa Fe) Argentina El otro cantor de la orquesta era Armando Laborde que, por su estilo y características vocales, era un ideal complemento al trabajo de Echagüe. Tanto es así, que en el año 1957, ambos se separan de la orquesta y forman la propia con la dirección del bandoneonista Alberto Di Paulo. Graban para el sello Odeon “Soy varón” y “Nosotros”, y, para el sello Philips, “La refinada” (milonga) y “Carloncho”. Tres años más tarde, en 1960, ingresa a la orquesta de Juan Sánchez Gorio y actúa en Radio El Mundo, grabando dos temas. Ya nuestro cantor era un solista consagrado, dedicado a amenizar bailes y a actuar en radio y televisión. En 1968, comienza la tercera y última etapa con el maestro D’Arienzo, viaja a Japón y obtiene un extraordinario éxito. Lo curioso de la anécdota es que la orquesta viaja sola, sin su director que era fóbico a los aviones. Los tiempos habían cambiado, el deterioro artístico era evidente, pero los fanáticos seguían fieles al ritmo y a la voz del famoso rubro. De esta época rescato el tango “Mala suerte”, grabado el 11 de diciembre de 1974, y “Vamos Topo todavía”, dedicado al jockey uruguayo Vilmar Sanguinetti, del 31 de enero de 1975, es decir un año antes del fallecimiento de D’Arienzo y la última del binomio. Alberto Echagüe fue un viajero incansable, recorrió toda América y Estados Unidos, donde estuvo en cinco oportunidades. Es autor de los tangos “Gladiolo”, “Tus cartas como tardan” y “La tango”, todos ellos con musica de Carlos Lazzari; “Alias Orquidea”, con el productor televisivo Alfredo Gago y “Porque tú me lo pides”, con Enrique Alessio. Esta semblanza hecha con la ternura y emoción de los recuerdos más lindos, intenta ser el homenaje póstumo al padre de mi querido amigo Osvaldo Rodríguez, a quien nunca le voy a perdonar que se haya ido.

