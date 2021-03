Desmitificando el home office.

Para que la implementación del home office sea exitosa, es necesario establecer una serie de pautas. Se debe tener en cuenta que trabajar desde la casa no significa estar disponible para atender a los hijos, las mascotas o cualquier imprevisto hogareño. Por esto es necesario fijar límites y evitar las interrupciones.

Establezca su lugar de trabajo: es decir, defina un lugar físico en su casa. Quédese solamente con el material necesario para realizar su trabajo, mantenga una buena iluminación, asegúrese de estar cómodo y de no ser interrumpido durante su jornada. No se recomienda mezclar la vida personal con el trabajo. En este contexto, se sugiere no trabajar desde el dormitorio o la sala de estar, para quien quiera concentrarse.

Administre su tiempo: mantenga su lugar de trabajo siempre limpio y ordenado. Cuidado con la ropa o los abrigos sin guardar.

Aliméntese bien: quien trabaja en casa tiene la opción de comer de una forma más saludable y tener un almuerzo tranquilo. Mantener una alimentación sana es esencial, pues esta modalidad de trabajo puede fomentar el sedentarismo.

Manténgase concentrado: es mejor apartarse de la televisión, los video juegos y hasta de la heladera. Estructure su tiempo y realice pausas cuando lo necesite, pero no abuse. Debe focalizarse que está en su puesto de trabajo.

Cuando más factores externos existan, mayor será la probabilidad de perder la concentración. Para lograr rendir bien desde el hogar es necesario tener disciplina, por lo cual plantearse metas le ayudará a cumplir con los objetivos de la rutina laboral.

