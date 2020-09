La salud ginecológica en las mujeres deportistas.

Compartí :-) .













Debido al sudor que se genera, las mujeres deportistas tienen más riesgo de contraer hongos o infecciones. Qué tener en cuenta para una salud ginecológica óptima.























Es notable el aumento de la asistencia de mujeres y hombres a gimnasios, con el objetivo de mantener un buen estado físico y una vida saludable. En el caso de las mujeres, ¿existe alguna consecuencia? Desde el punto de vista ginecológico, ellas tienen mayor propensión a padecer mayor cantidad de flujo y por ende, un mayor riesgo de tener hongos – micosis – o vaginosis bacteriana. Las mismas aparecen porque hay un sudor constante y mayor humedad en la ropa, eso produce un “desbalance” dentro de la flora normal de la vagina, aumentando la presencia de hongos y bacterias. Es por eso que en el caso de aquellas mujeres que practiquen natación es fundamental que se den una ducha cuando salen de la pileta, ya que de esta forma sacarán el cloro de la zona genital. Si bien el agua sólo rodea la zona de una forma superficial, la vagina está en contacto con la malla, que son de una tela tipo “plástica”. Si se quedan con ella puesta mucho tiempo, también se producen hongos o enfermedades bacterianas. Para evitar estos cuadros, se recomienda estar depiladas o rasuradas totalmente, porque al no tener pelo hay menos humedad y la zona tiende a secarse más rápido. Lo importante es una ducha rápida y secarse bien.

La ropa interior de algodón es fundamental en la práctica de deportes, ya que al ser más absorbente, disminuye el sudor y el riesgo de infecciones del flujo vaginal y de infecciones urinarias.

Practicar deportes durante el ciclo menstrual no presenta ningún contratiempo, en tanto la mujer use el método con el que se sienta más cómoda: toallita, tampón o copa menstrual. Si la mujer se siente a gusto, no tiene dolor, y está en buen estado físico puede practicar cualquier deporte. Es importante destacar que los tampones no hay que dejarlos muchas horas dentro de la a vagina. Lo recomendado es que se usen entre 4 a 6 horas y no dormir con ellos puesto, porque alteran el microclima y la flora vaginal normal.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras clases de molestias que pueden afectar la vida deportiva de una mujer. Desde la Ginecoestética hay que tener presente que si la mujer tiene los labios menores con pérdida de forma puede resultar molesto para usar short o calzas, hacer spinning o cualquier otra actividad física. Es importante tener presente a las pacientes con Incontinencia Urinaria por Esfuerzo, porque pueden padecer pérdidas de orina cuando saltan o corren. Aquellas que han atravesado por una episiotomía también puede molestarles la cicatriz al apoyarse en el asiente de una bicicleta o al rozar con la ropa. También hay quienes se sienten incómodas por la presencia de mucha grasa en el Monte de Venus, ya que al usar ropa ajustada la zona se nota abultada.

Para estos cuatro casos hay intervenciones que pueden ayudar a contrarrestar o eliminar esas molestias.

– Plástica de Labios:

Es una cirugía, que tiene como objetivo la reducción y armonización del tamaño y forma de los labios menores vaginales, sin la pérdida de sensibilidad en la zona y con una cicatriz totalmente invisible.

Los labios grandes no son producto de una enfermedad, es una cuestión genética o de alteración de forma debido a los cambios hormonales (menopausia o embarazo, ya que se producen alteraciones en el colágeno

y tejido de sostén. Los labios menores se estiran y agrandan, y los labios mayores pierden su volumen y relleno, perdiendo su turgencia y forma. Dependiendo el caso, se realizan plásticas de reducción (labioplastías),

o rellenos de la zona con grasa de la propia paciente o con biofillers tales como el ácido hialurónico.

– Láser para Incontinencia Urinaria por Esfuerzo:

La Incontinencia Urinaria por Esfuerzo es una afección que se presenta cuando hay escape de orina de la vejiga durante una actividad física o esfuerzo. Puede ocurrir al toser, levantar algo pesado o realizar ejercicio.

Esta afección puede tratarse con el láser Lumiia Sonobeam Gyna, es un láser de diodo que permite actuar sobre los músculos vaginales y el tejido conectivo circundante, para generar un fortalecimiento y un aumento

de la masa de los mismos. El láser mejora todas las estructuras circundantes de la uretra, mejorando su posición y el control de la misma.

– Plástica de Episiotomía:

Al 90% de las mujeres que han tenido partos vaginales, se les ha realizado una episiotomía en el momento del parto (corte en el introito vaginal), esta cicatriz genera en el 50% de las pacientes dolores durante sus

relaciones u otro tipo de molestias en la vida diaria. Dependiendo el caso, mediante un procedimiento quirúrgico o utilizando el resurfacing con láser de CO2, se logra la mejora del tejido remanente de la cicatriz,

disminuyendo el dolor durante las relaciones sexuales, y a su vez mejorando la estética.

– Lipoescultura Láser del Monte de Venus:

Durante el período de gravidez se produce una redistribución de la grasa corporal en diferentes zonas, lo que genera adiposidades localizadas. Un lugar frecuente de acumulación, es el Monte de Venus (zona púbica),

lo que genera el inesteticismo de la zona, así como la pérdida de la línea de belleza descendiente del vientre y pubis en las pacientes. Mediante Lipoescultura Láser, se consigue el remodelado de la zona, buscando la

armonía y el ideal estético del área.

Dr. Leonardo Imbriano – MN 190601

-Cirujano Plástico y Ginecólogo

-A cargo de la Unidad de Estética Genital Femenina en DELSUR Medicina Estética

-Miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética-Cosmética Biológica y Regenerativa (SARGE)

Tel: 011-4807-8333