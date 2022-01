Soledad Acuña la Ministra de Horacio Larreta.

Soledad Acuña la Ministra nazi de Horacio Larreta y su nacionalsocialismo.

Soledad Acuña la Ministra nazi de Larreta y su nacionalsocialismo. Para los que no saben Soledad Acuña fue educada por un SS en Bariloche autor de la Masacre de las fosas adreatinas. No solo Maria Eugenia Vidal y su ministro hablan de gestapo. La Soledad Acuña la Ministra nazi de Horacio Larreta y su nacionalsocialismo no gurada parangón. Soledad ya de chiquita y según sus compañeras de primaria de Bariloche tenía un alto perfil nazi un hecho irrefutable. En la Comunidad Judia de la Ciudad hay un profundo debate si Acuña puede seguir al frente de Educación. Algunos Judios Argentinos ven a Acuña con mucho desagrado, y hace tiempo que por los negocios de IRSA fueron una tapa para los reclamos. Quizas ahora que le dieron el predio que pedían (Ciudad deportiva de la Boca), ahora se logre que se escuche a un sector que cree que Soledad Acuña no da la talla para ser Ministra de Educación de la Ciudad.

En este contexto le salieron a contestarle, en este caso Velasco le contestó a Acuña: “Sus palabras son de una profunda irresponsabilidad, estigmatización y crueldad en línea con su gestión”

La legisladora Laura Velasco salió a responderle a la ministra Soledad Acuña, quien en declaraciones radiales afirmó los pibes que dejaron la escuela «ya están perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en actividades del narcotráfico». “Palabras de profunda irresponsabilidad, estigmatización y crueldad en línea con su gestión”, aseguró la diputada porteña del Frente de Todos.

“Durante su gestión en pandemia recortó 370 millones al Plan Sarmiento -entrega de computadoras- en el mismo sentido que el gobierno de Mauricio Macri que cerró el programa nacional Conectar Igualdad. Sin dispositivos ni conectividad lxs estudiantes más pobres quedaron casi sin posibilidades de continuidad pedagógica”, advirtió Velasco.

Y agregó: “Todos los años 25 mil estudiantes quedan sin vacantes en escuelas públicas de la Ciudad, mayoritariamente en la zona sur y en los niveles secundario e inicial. Igual que Macri, la ministra Acuña prometió jardines de infantes que no abrió, no integra los CPI a educación y cada vez se achica más el presupuesto destinado a becas. Tampoco se reconoce el gran trabajo que diariamente realizan promotorxs territoriales”.

Durante todo el continuado de gestión PRO, primero con Macri y luego con Rodríguez Larreta, la Ciudad de Buenos Aires perdió más de 10 puntos de su presupuesto educativo, lo que repercute en peores condiciones para enseñar y aprender, con menor inclusión y baja de calidad educativa.

“Justamente ayer presenté un pedido de informes por el cierre del Club de Chicos de La Boca donde se realizaban actividades de fortalecimiento de las trayectorias educativas y reinserción de pibxs que dejaron la escuela, medida dispuesta por el Ministerio que encabeza Acuña. Antes se había discontinuado el el Programa Adolescencia. El cinismo que tiene la ministra es absolutamente inaceptable”, completó la legisladora.

Yasky: «Condenan a los sectores populares a un destino de fracaso»

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, constituyen «la expresión brutal de quienes condenan a los sectores populares a un destino de fracaso».

«Es un pensamiento que construye desigualdad y violencia, que castiga a los pibes jóvenes, a las mujeres jóvenes de los sectores populares», subrayó Yasky.

El sindicalista de extracción docente respondió a la ministra y expresó que Acuña «se puede quedar tranquila» porque «mal que le pese, existe escuela pública, y políticas» con las cuales se pueden «recuperar a los jóvenes que abandonaron el sistema escolar» como consecuencia de la emergencia sanitaria.

«Vamos a recuperar a esos chicos que tuvieron que dejar por la pandemia con el impuesto a las fortunas personales», aseguró.

Yasky consideró que Acuña «dijo lo que realmente piensa» porque «si fuera por ellos (los funcionarios del Gobierno porteño), la pobreza sería exclusión» .

En tanto, el dirigente sindical se comprometió a «construir una Argentina, recuperando cada pibe y cada piba, para la escuela y para el trabajo».

«Hay que romper esa biografía que los sectores dominantes intentan imponer, de la base que el que nace pobre, va a morir más pobre» , concluyó.

Docentes

Los cuestionamientos de Santoro fueron en la misma línea que los de la secretaria general del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, quien afirmó que la ministra Acuña hizo una declaración «sumamente discriminativa y clasista».

De este modo, el diputado y la dirigente gremial se sumaron a las voces que salieron a cruzar a la funcionaria porteña por haber dicho el martes que «hoy 2022, después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos», puesto que «esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron su propia fe respecto de las oportunidades de estudiar».

Como respuesta, la gremialista de UTE indicó que los dichos de Acuña son «una afirmación, desde el punto de vista de los jóvenes, sumamente discriminativa y clasista».

Y agregó que la funcionaria «muestra realmente una discriminación de clase muy complicada».

Graciano sostuvo que «como responsable del Ministerio de Educación tendría que preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo porque, según lo que han dicho, ellos no han perdido un solo día de clases».

Sobre este punto añadió: «Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio, como si estuviera por afuera».

Asimismo, Graciano consideró además que «el Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Acuña, no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas, no han distribuido las computadoras en cuanto a conectividad».

«Y tampoco desarrollaron programas complementarios para el apoyo de la escolaridad», concluyó.

Baradel

Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, consideró que las declaraciones de la ministra de Educación reflejan que el macrismo «desprecia a la educación pública y tiene una concepción clasista y discriminatoria».

«Se muestran tal cual son: desprecian a la educación pública y a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos», dijo el dirigente gremial.

El sindicalista analizó que «teniendo el presupuesto más importante del país, la ministra no invierte en docentes ni en trabajadores sociales para ir a buscar a esos chicos y revincularlos nuevamente a las escuelas».

Ademys

La secretaria gremial de la Asociación Docente Ademys, Amanda Martin, calificó de «discriminatorias» y «violentas» las declaraciones radiales que hizo la noche del martes la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. «Una vez más la ministra de Educación, Soledad Acuña, se expresó con repercusiones radiales de manera discriminatoria y violenta contra la juventud que concurre fundamentalmente a las escuelas públicas o pobres, como ella lo tildó, demostrando su orientación como defensora de un régimen que solo hace crecer la pobreza y la deserción escolar», apuntó Amanda Martín

