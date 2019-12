Compartí :-) .







El crumble es un postre de origen inglés que en su versión más tradicional se hace con una base de puré de manzana o manzanas al horno y una cubierta crocante, resultado de una mezcla rústica de manteca, azúcar y harina. La receta admite mil variantes, todas deliciosas, pero el agregado de jengibre al crocante y la untuosidad de la crema batida le dan a esta variante una relevancia especial.

Receta de crocante de manzana y jengibre

Cantidad de porciones: 8

Tiempo de preparación: 30 minutos

Nivel de complejidad: medio

Ingredientes

Crumble de jengibre

Manteca, 125 gramos

Harina 0000, 200 gramos

Azúcar, 150 gramos

Jengibre fresco c/n

Manzanas, 1 kilogramo

Canela, a gusto

Clavo de olor, 1

Crema chantilly, 200 cc

Nueces picadas, 50 gramos

Procedimiento

Hacer un arenado con la manteca y la harina. Agregar el azúcar, el jengibre rallado y mezclar todos los ingredientes hasta formar grumos. No trabajar mucho. Dejar reposar 2 horas en la heladera y cocinar en horno a 170º C, por 10 – 15 minutos. Reservar en lugar hermético.

Lavar y pelar las manzanas, luego, cortarlas en tajadas finas, desechando el corazón. Colocar la fruta en un recipiente apto para microondas, con canela y clavo de olor.

Tapar y cocinar en el microondas por 12 minutos, a potencia máxima. Pasado ese tiempo, retirar y pisar con el tenedor hasta hacer un puré.

En un vaso liso no muy grande poner crumble en el fondo, luego cubrir con el puré de manzanas. Terminar de decorar con un copón de crema y las nueces por encima.

Terminar con una feta de manzana seca al horno para decorar.