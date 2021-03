Japonés en alemán

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

El GO de Steffen Henssler es su bebé más joven y todo su orgullo.

Durante los últimos 15 años, el dominio de la cocina japonesa de Steffen Henssler ha capturado los corazones de todos los gourmand en Alemania y más allá.

En diciembre de 2020, Rocco Forte Hotels lanzó una asociación exclusiva con ‘GO by Steffen Henssler’ en nuestra histórica Villa Kennedy en la frondosa Sachsenhausen. Están encantados de lanzar ‘GO by Steffen Henssler’ en The Charles Hotel en Múnich, donde los residentes y los huéspedes del hotel pueden disfrutar de sus delicias frescas por colección o mediante el servicio de habitaciones en la privacidad de su propia habitación de hotel. Aquí, hablamos con Steffen sobre su pasión por la cocina japonesa y por qué Múnich es el lugar perfecto para su nuevo puesto de avanzada.

Aquí realmente puso su mano, corazón y alma en él no solo con el menú, sino también con el diseño, la apariencia y el concepto general. «La idea de GO -dice- Steffen Henssler ha estado hirviendo en mí durante mucho tiempo y ahora le hemos dado vida a la visión. El resultado es un restaurante que interpreta el sushi y el sashimi de una forma diferente y lo lleva a un nuevo nivel culinario. Los pequeños platos del Robata Grill, nunca antes vistos, también son muy especiales».

El ambiente en el GO es casi una reminiscencia de un club: oscuro, música y buenas bebidas.

En verano también disponen de mucho espacio exterior para sus visitantes. Dividieron la terraza en un área de autoservicio al estilo de un beach club urbano y una zona de restaurante.

¿Cómo te enamoraste de la cocina?

“La cocina y la gastronomía están de alguna manera en la sangre de la familia Henssler. Mi abuela tenía un restaurante y mi padre también cuando yo era niña, así que entré en contacto con estos temas desde muy temprana edad ”.

¿Qué te emociona de la cocina japonesa?

“Un viaje a Los Ángeles a principios de los 90 despertó mi amor por la cocina japonesa. En aquel entonces, Los Ángeles era conocida por su cocina cruzada japonesa, por ejemplo, en los restaurantes Koi o Matsuhisa. Me gustó mucho la forma en que cocinaban en esos restaurantes e influyó en mi estilo culinario «.

¿Cuál fue tu primera experiencia con el sushi?

“En el viaje a Los Ángeles, hubo un momento especial en el restaurante ‘Sushi on the Rock’ en La Jolla en San Diego. En ese momento, tenían rollos que nunca había visto antes. Un rollo que me impactó totalmente fue el ‘Caterpillar Roll’ con unagi tibia, cobertura de aguacate y salsa teriyaki. Todavía sueño con eso hoy «.

¿Cómo empezó su relación con Rocco Forte Hotels?

“Estábamos buscando una ubicación para una tienda emergente en Frankfurt para ‘GO by Steffen Henssler’ y tuvimos la suerte de encontrar un contacto en Villa Kennedy en Frankfurt. Llegamos a un acuerdo muy rápidamente y pudimos lanzar la tienda directamente. Desde el principio fue un gran éxito y una gran colaboración ”.

¿Qué es lo que más le gusta de Munich y por qué decidió abrir un negocio allí?

“Múnich es una de las ciudades más bellas y populares de Alemania y Europa. Para una marca como GO de Steffen Henssler, que se encuentra en un curso de crecimiento nacional, es una necesidad absoluta «.

¿Qué inspiró la idea detrás de sus cajas bento para llevar y qué tipo de experiencia espera que brinden?

“La idea detrás era trasladar la visita al restaurante a tu casa. Por un lado, por supuesto, a través de comidas y bebidas excelentes y de alta calidad. Pero también, a través del embalaje. Debe transmitir un lujo absoluto y no sentirse como la típica vajilla ‘fuera de casa’ «.

¿Cómo pasaste tu encierro? ¿El tiempo generó ideas para nuevas aventuras o habilidades que le gustaría seguir?

“Encerrado, mi formato de redes sociales ‘Número rápido de Henssler’ se disparó y, a pesar de la situación actual, GO de Steffen Henssler sigue creciendo”.

Cuando se levanten las restricciones de viaje, ¿cuál es el primer viaje que realizará y por qué?

“Directo a las Maldivas. ¡Sol, sol, sol! »

¿Qué consejo le daría a alguien que sueñe con convertirse en chef de sushi?

“Sé siempre un apasionado de lo que haces y no pienses que todo ya está ahí. Siempre hay que tener hambre y seguir desarrollando las cosas «.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires

Links Interesantes en Instagram

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.

Tweets by palermonline

INTERESANTES LINKS DE RECETAS DEL BARRIO DE PALERMO

INTERESANTES LINKS DE GASTRONOMIA DEL BARRIO DE PALERMO