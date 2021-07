Árboles de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por muchas cosas, entre ellas la cantidad y calidad de sus espacios y una de las cualidades que la hace tan bonita son sus arboles en prácticamente cada cuadra.

En todas estas veredas arboladas coexisten 36 especies y cada una de ellas es elegida meticulosamente según la posición y el ancho de cada vereda donde se va a ubicar. En la Ciudad hay en total 421.718 ejemplares, de los cuales 367.157 están en las calles y sólo el Gobierno de la Ciudad tiene el aval para realizar plantaciones.

La variedad de especies que podemos encontrar en la Ciudad es muy grande, pero a pesar de ser de publico conocimiento no mucha gente sabe cuales son aquellas aptas y cuales no, a su vez muchos no saben como se realiza el trámite para pedir la plantación de un árbol, ya que solo el Gobierno de la Ciudad, a través de las Comunas tiene esta capacidad.

La gran vegetación de la Ciudad se utiliza según sus características y atributos, además de los aportes y beneficios medioambientales; herbáceos, arbustos, árboles exóticos y nativos son los más usados.

Las plantas herbáceas y los arbustos son las más elegidas por los paisajistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debido a que son un excelente complemento de árboles y el césped.

Si son nativas, además, aportan beneficios que favorecen la biodiversidad, son resistentes a plagas y enfermedades, de fácil reposición y bajo consumo de agua.

Algunas de las más utilizadas entre exóticas y nativas son:

Euryops (margarita amarilla)

Buxus (boj)

Pennisetum latifolium (cola de zorro)

Agapanthus (agapanto)

Clivias (clivias)

Nasellas (stipa)

Salvia guaranítica (salvia)

Dietes (lirio africano)

Ophiopogon (pasto ingles)

Los árboles de tipo exóticos, aunque no son originarios de nuestro país o región, están bien adaptados al contexto urbano y entre estos, los paisajistas mencionan a:

Fraxinus (fresnos)

Musa paradisíaca (plátano)

Tilia platyphyllos (tilo)

Lagerstroemia indica (crespón)

Liquidambar styraciflua (liquidámbar)

Las especies nativas que se fueros incorporando con el fin de favorecer a la biodiversidad, ofreciendo alimento refugio para diferentes aves e insectos son:

Salix humboldtiana (sauce criollo)

Ceiba speciosa (palo borracho)

Peltophorum dubium (ibirá-pitá) o Jacarandá.

El periodo del año en el que se permites realizar plantaciones varía según el clima, pero por lo general es de mayo a septiembre. Cuando un vecino realiza una solicitud, la Comuna tiene un plazo de 5 días para realizar la misma, siempre y cuando esté en el período permitido. En caso de no estar en las fechas reglamentarias se planifica en el sistema para el siguiente.

Para pedir la plantación de un árbol el vecino debe generar una solicitud a través del SUACI, que centraliza las solicitudes ingresadas por web GCBA; 147 y la app GCBA. El otro canal son las solicitudes OP (que ingresan directamente al sistema de gestión SAP), estas últimas con prioridad de atención.

Las 36 especies que son aptas

Las especies aptas varían según el lugar donde se las va a plantar, principalmente el ancho de la vereda, explica Jorge Amílcar Mario Fiorentino, del Plan de Arbolado. Sobre todo para que las raíces y las copas se puedan adaptar al lugar sin destruir las veredas ni obstruir la visión de las señales de tránsito.

Las especies son 36 y están incluidas en el Plan de Arbolado de la Ciudad. Cada una tiene un nombre vulgar y un nombre científico entre paréntesis. En cada caso se consigna el diámetro medio del tronco adulto (en centímetros) y el mínimo y máximo ancho de vereda (en metros).

Las que no son aptas

En las veredas de Buenos Aires se pueden encontrar otras especies. Algunas figuraron en el listado como aptas pero se las retiró por distintos motivos. Otras, que a veces abundan, nunca estuvieron en el listado.

Por ejemplo, Jacarandá micrantha. «No esta en el listado porque tenemos ya al Jacarandá mimosifolia en el listado principal, que esta muy bien adaptado a nuestra zona y que vamos a tratar de llevarlo a su máxima frecuencia», explica Fiorentino.

También fueron quitados de la lista las siguientes especies:

Limpiatubos (Callistemum imperialis): «Es un arbusto que invade todo el espacio y crece mucho, es para plazas», dice Fiorentino.

Árbol de la seda (Albizia julibrizum), «porque tiene un crecimiento muy despatarrado y bajo de copa y pierde todo el tiempo flores y luego las vainas, va bien para plazas».

Timbó u oreja de negro (Enterolobium contortisiliquum). «Por los frutos y el tamaño final: es muy grande y tiene un sistema radicular que pulveriza las veredas. Va bien en plazas».

No están permitidas especies con espinas ni frutales

Las especies son 36 y están incluidas en el Plan de Arbolado de la Ciudad

