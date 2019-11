Cuando los chicos se hacen pis en la cama

Compartí :-) .







Lic. Silvia Justo

Directora y Fundadora de CE.SA.MEN.DE.

Es importante poder diferenciar entre incontinencia urinaria que es el acto involuntario y consciente de orinarse debido a causas orgánicas relacionadas con procesos inflamatorios, quirúrgicos o neuropatológicos y enuresis que es la emisión involuntaria e inconsciente de orina en los niños que ya han alcanzado la madurez neurovegetativa -que les permite un adecuado control de esfínteres- que sucede aproximadamente a los tres años y que no posee causa orgánica.

Es muy importante hacer un buen diagnóstico ya que el tratamiento difiere por completo. La enuresis es un síntoma que refleja problemas de carácter emocional o afectivo, señaliza un conflicto de origen psicógeno y puede manifestarse durante el día y/o la noche. Los motivos del desencadenamiento pueden ser varios: compartir la cama con los padres, nacimiento de un hermano, separación de los padres, mudanza de casa o ciudad u otros tipos de situaciones conflictivas.

Las estadísticas muestran una cierta repetición de estos problemas entre padres e hijos, aunque es posible observar esta repetición en relación a otros síntomas y problemas muy diferentes, por lo tanto la enuresis no es el único. Suele escucharse en la consulta una cierta repetición de este síntoma entre padres e hijos: la madre o el padre refieren que ellos de chicos padecían del mismo malestar, sin embargo este síntoma no es hereditario. Lo importante en estos casos sería preguntarse sobre el conflicto que se está transmitiendo o “heredando” y que busca su manifestación a través de este síntoma.

Es comprensible que la enuresis de los hijos despierte en los padres recuerdos y conflictos no tramitados por lo cual esto se transfiere y se reactualiza en la descendencia. Por eso es muy importante que los padres, para empezar no deben alarmarse, deben tratar el tema sin castigar ni reprocharle a los chicos, no se los puede humillar ya que no se hacen pis en la cama apropósito. El principal problema es el emocional ya que se sienten avergonzados, angustiados y con la autoestima en baja.

Afecta su vida social: los chicos no quieren quedarse a dormir en la casa de un compañero o ir de campamento por miedo a quedar en evidencia. Es importante que los padres pueden transmitirle seguridad como para que el niño aquejado de este síntoma pueda desarrollar su vida social como cualquier otro niño y darle algunas herramientas como para que puedan “cuidarse” por ejemplo: tomar poco líquido antes de ir a dormir, dejar pasar más de una hora entre la cena e irse a la cama y no olvidarse de ir al baño antes de irse acostar.

¿Cuándo consultar con un especialista? Si bien es cierto que la infancia no es un proceso lineal sin sobresaltos, sino que es un proceso que tiene obstáculos, dificultades y conflictos que son propios de la formación del psiquismo por este motivo no es raro que aparezcan ciertos síntomas como la enuresis. Si un chico, después de haber realizado el control de esfínteres, alguna vez se hace pis mientras duerme o despierto no sería motivo de preocupación. Cuando el síntoma insiste y queda anclado en el tiempo ahí es fundamental que los padres consulten, si un chico se orina varios días en la semana durante un mes hay que consultar.

La enuresis es absolutamente tratable y cuando se descifra su causa es curable.

Algunos datos:

* Es más frecuente en niños (el doble que en las niñas), disminuyendo esta diferencia a medida que avanza la edad.

* El 85% de los niños se hace pis a los 2 años, el 49% a los 3 años y se reduce al 26% a los 4 años, pero no significa que tengan enuresis.

* Aproximadamente se calcula tienen enuresis:

• Niños entre 5 y 6 años: 15% – 20%

• Niños con 10 años: 6% – 8%

• Adolescentes a partir 15 años: 1%

Fuente: http://www.incontinenciainfantil.es/

Más información:

CE.SA.MEN.DE – Primer Centro de Especialistas en Salud Mental de Villa Devoto

Carlos Antonio López 3651 Dpto “3” “4” y “5” – C.A.B.A.

Tel. 4504.7710

info@cesamende.com / www.cesamende.com