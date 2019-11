De la tumba a la clase media el lenguaje de la calle llegó a la escuela.

Compartí :-) .







En los últimos treinta años, el nivel socio-económico, la educación, la salud, los salarios, cualquiera sea el parámetro o indicador que se tome, se han deteriorado escandalosamente. El lenguaje no escapo a la tumberización.

Ernesto Etimológico Chiwi Magneto

Es obvio que el lenguaje se utiliza para expresar ideas. Primero fue primario y solo oral. Luego escrito y cada vez más complicado. Y de acuerdo a quien o quienes lo usen, que personas, de que culturas, el abanico se amplia o se estrecha. Se usan tales o cuales palabras, se usa tal o cual acento, u otra entonación.

No son iguales muchas palabras de los mejicanos que las de los argentinos. No solo el acento es diferente. Y además dentro de cada lugar existen sub-culturas, sub-lenguajes que corresponden a tal o cual grupo social o tribu.

Además el lenguaje, como todos sabemos, al igual que tantas otras cosas, se encuentra en constante evolución. Y eso es lo que ha pasado aquí en la Argentina, particularmente en Buenos Aires.

El lenguaje ha acompañado la evo, o mejor dicho, la involución que ha padecido este país, y que se expresa como tal mucho más en Buenos Aires.

Buenos Aires tiene la tercera parte de la población de la Argentina pero su peso específico es casi absoluto, como probablemente no ocurra en ninguna parte del mundo. Ni Nueva Cork, ni el DF mejicano, ninguna ciudad, es tan importante dentro de su país como lo es Buenos Aires.

A nadie se le escapa que en los últimos treinta años, el nivel socio-económico, la educación, la salud, los salarios, cualquiera sea el parámetro o indicador que se tome, se han deteriorado escandalosamente. Como quizás ningún otro país en el mundo. Basta solo decir que a principios de los setenta, nuestro PBI era casi igual al de Brasil y hoy es cuatro veces inferior para darse cuenta de la magnitud de este fenómeno. Y encima hay que agregar que está peor repartido.

¿Qué tiene que ver esto con el lenguaje? Bueno, casi todo. Hace treinta años estaba el bienudo y los del Interior, además de la clase media. Y hablaban diferente, obvio. Los del interior, que habitaban el Gran Buenos Aires, tenía cada uno su acento de origen. Dependía claro de los lugares de los que provenían que en general eran bastante identificables. Estaban los santiagueños, los del litoral, los del norte, además de los paraguayos o bolivianos.

Con el deterioro social y la integración suburbana, esto se fue perdiendo y el lenguaje “villero” se ha unificado.

Esto se dio en paralelo con todos los fenómenos que mencionábamos anteriormente y con el advenimiento de la cumbia villera hasta llegó a las clase medias.

Siguen los chetos que hablan con la papa en la boca, y muchos viven en Palermo, claro.

Pero muchos jóvenes de la clase media de la ciudad han comenzado a expresarse y manifestarse como los del Gran Buenos Aires. Se visten como tales, y hasta se ufanan del lenguaje tumbero. Gato, mulo, rescatarse y otros vocablos similares hoy forman parte de la cultura lingüística de los jóvenes.

Con la entonación correspondiente, obvio. Ser así, hasta es casi cool para muchos.

Uno podría tener una visión amplia y simplemente señalar que se trata de un cambio más. Para otros, es simplemente un ejemplo del deterioro que estamos viviendo.

Quién sabe.

Nota de la Redacción: chiwi es perrito callejero.

En el submundo carcelario, donde el que se destaca es un “poronga” y el que no trasciende un “pancho” , los códigos son otros.

El lenguaje también, el “autito” es un interno homosexual, el “coche” es el que tiene pareja en el mismo pabellón, “colectivo” significa desorden, y “liberti” es sinónimo de libertad.

El análisis de un diccionario confeccionado por Félix Roberto Carballo, un ex jefe penitenciario platense, durante sus más de 20 años de servicio,demuestra que la mayoría de los vocablos están relacionados con la conducta sexual.

El “formula uno” es, el preso más apetecible para el resto de los detenidos, y el “quitamarido” el que consigue que su “amante” deje a su pareja.

Muchas palabras pasaron a ser de uso habitual fuera de cárceles, como el caso de “violeta” (violador) o las alusiones a la policía como “botón” , “rati” , o “vigilante” , o también las popularizadas “boga” por abogado, “bardear” por criticar y “buchonear” por delatar.

El dialecto se caracteriza además por la dinámica en el cambio de significados según detalla el diario “Hoy” .

El surgimiento de expresiones como “pata de calentador” (líder que carece de poder), muestra la transformación y términos como “yantas” , que antes hacia alusión a las zapatillas, se aplica ahora a los homosexuales.

Pero los mensaje y los códigos dejan atras las palabras para encontrar en los tatuajes, los simbolos de conductas o comportamientos.

Una serpiente enroscada en una espada, está expresando el compromiso de matar a un policía y en las cárceles del país es muy común encontrar a un preso que tiene esa marca en su cuerpo.

La rosa y las manzanitas mordidas son exclusivas de los presos homosexuales.

La calavera significa que el portador del tatuaje no dudará en matar, y es una advertencia a la que se deberá prestar mucha atención.

Imágenes de santos y vírgenes, o figuras de Cristo y del diablo es muy común en los presos acusados por violación.

Finalmente los reos agnósticos y ateos suelen representarse con dibujos de palomas, flores, estrellas o palmeras.

De la tumba a la clase media

Acostar: Perjudicar

Acovachado: refugiado, escondido.

Águilas: presos que acechan a homosexuales.

Alto/a: bueno, excepcional.

Amigo: sos vos cuando te quieren pedir algo o robarte.

Amotinarse: rebelarse.

Andrés: menstruación.

Antichorro: persona que esta en contra de los delincuentes.

Aplicar mafia: acción de intimidar a una persona ya sea mediante palabras o con acciones violentas.

Argollera: lesbiana.

Arruina guacho: persona que lastima o deja invalida a otra. También se lo llama al paco.

Astilla: poquito, poco.

Atroden: adentro.

Autito: interno homosexual.

Auto: homosexual pasivo.

Ayudín: ayuda extra por medio de estupefacientes.

Bagarto: mujer muy fea.

Bagayero: persona que le atrae las mujeres feas.

Bagre: mujer fea.

Bajá cancha: invitación a pelear.

Bajón: Situación difícil, hambre

Baqueteado: persona u objeto muy usado.

Baranda: mal olor.

Bardear: hacer kilombo

Batidora: patrullero.

Berretin: capricho

Bigote: policía.

Bizcocho: persona bizca.

Boga: abogado

Bolacero: mentiroso.

Boletear: matar.

Bolita: boliviano.

Bondi: problema.

Boquear: abrir la boca y revelar información.

Boxear: pelear

Brasuca: brasilero.

Brillo: azúcar.

Buraco: agujero.

Burra: nalgas femeninas.

Cabeza de tortuga: Integrante de la Guardia de Infantería de la Policía Federal.

Cachengue: lio, problemas, kilombo.

Calar: observar.

Cantos: nalgas

Capanga: líder o jefe.

Capo: líder o jefe.

Careta: persona que no es del palo o no consume estupefacientes.

Carozo: himen

Carpetear: mirar, observar.

Carpuseando: mira a alguien con intención de tener relaciones sexuales.

Chanta: persona picara.

Chapear: policía que muestra su identificación.

Chapita: loco.

Cheto: persona joven de clase media alta bien vestido.

Chizito: pene pequeño.

Chorear: robar.

Chorizo: ladrón.

Choro: ladrón

Chumbo: pistola, revolver.

Churro: cigarrillo de marihuana de gran tamaño.

Churro: Porro

Cobani: oficial de policía.

Coche: homosexual pasivo.

Cogotear: practicar sexo oral.

Colectivo: desorden., kilombo.

Colgado: despistado.

Colino: loco.

Comodin: persona falsa.

Copar: acción de cercar, envolver, rodear.

Coparse: entusiasmarse.

Corchazo: disparo de arma de fuego.

Corchito: cigarrillo con filtro.

Cortacuero: ladrón de carteras.

Corte: por ejemplo.

Costelete: costado.

Covacha: refugio

Cuchillos largos: presos de extrema violencia

Cuero: mujer.

Cuetazo: disparo de arma de fuego.

De culata: de atrás.

De prepo: de prepotente.

Delirar: acción de despilfarrar

Dengue: dedo

Dequerusa: en silencio, con cuidado.

Destangada: se aplica a personas de sexo femenino bajo efectos de las drogas o alcohol.

Diego: 10

Dormir: Perjudicar

Duquesa: 2

Durazno: persona bajo el efecto de la cocaína.

Embole: aburrimiento.

Embroyero/a: persona problemática que le gusta los kilombos.

Embroyo: carpa hecha con frazadas que se usa para tener relaciones sexuales.kilombo.problemas.

Empernar: Tener acceso carnal

Empomar: introducir.

Encanutar: guardar., esconder.

Enroscado: metido en una situación de la cual no puede salir fácilmente.

Ensartar: Tener acceso carnal.

Es corta la bocha: no hay mas vueltas, sin rodeos, las cosas son como son y punto.

Escabiar: tomar, beber bebidas alcohólicas.

Escracho: mujer fea, tatuaje.

Escruche: robo en una casa.

Facazo: herida corto punzante.

Faso: Cigarrillo o cigarrillo de marihuana.

Feite: máquina de afeitar.

Festichola: fiesta con exceso.

Fiambre: muerto.

Fiambrera: morgue.

Fiche: oficial de policía.

Fiestanegra: orgía.

Fiestera: mujer que le gusta las fiestas y además los hombres.

Figureti: persona que se las ingenia para hacer presencia.

Fija: situación “ideal” para cometer un delito.

Flashear: persona que bajo efectos de la droga tiene alucinaciones.

Formula uno: preso que esta apetecible para otros internos

Fuelle: calentador.

Garcar: Evacuar los intestinos. Defraudar a una persona.

Garronear: pedir.

Gataflora: personas que nose conforman con nada.

Gato negro: sirviente.

Gato: persona que se relaciona con otra desde un lugar de inferioridad, a veces a cambio de algún beneficio, a veces sólo por pusilanimidad.

Gede: persona molesta.

Giladas: boludeces

Gorra: policía.

Griseldear: armar embrollos, embroyera.

Groso: grande.

Guampa chata: cornudo

Guardado: persona que esta privada de su libertad:

Hacer un hecho: salir a robar.

Jalar: aspirar.

Jeton: persona de boca grande, o que no sabe guardar un secreto.

Joya: bien

Jugado: persona que no tiene nada que perder.

La piloteo: manejar bien una situación.

Ladrillo: Bloque de marihuana prensada cuyo peso suele oscilar entre 100 y 1000 gramos.

Lancha: patrullero

Lancheo: Recorrida que hace uno o más autos de la policía.

Lavatuper: gato

Lechazo: Eyacular.

Lija: hambre.

Limado: persona deteriorada por el consumo de drogas.

Línea: modalidad empleada para distribuir el polvo de cocaína para su posterior inhalación.

Llantas: zapatillas.

Logi: gil.

Lompas: pantalones.

Malaria: miseria.

Mandar fruta: mentir, disparar contra otra persona.

Mandibulear: persona que esta bajo los efectos de la cocaína

Maraca: hombre que le gustan otros hombres.

Maracaibo: hombre que le gustan otros hombres.

Marmita: cacerola.

Maso: masomenos.

Masoca: masoquista.

Matienzo: mate.

Matraca: dar sexo.

Mechero: persona que roba ropa en las tiendas

Mechupaunhuevo: no me importa.

Media astilla: mitad.

Media teca: más o menos.mitad.

Merluza: cocaína.

Mira: espejo.

Mocho: vencido o algo en mal estado.

Mogra: Gramo de cocaína.

Mojar: tener relaciones sexuales.

Monono: algo lindo o bueno.

Motin: accion de rebelarse.

Mulo: sirviente.

Nabo: tonto.

No te da la nafta: no tener huevos.

Ñeri: compañero:

Ochoa: 8

Ortiba: al revés de batidor, persona alcahueta.

Ortiba: Persona carente de comprensión o solidaridad.

Paganini: persona ingenua que paga siempre.

Pajarito: bebida alcohólica, elaborada clandestinamente por los internos. Se compone de levadura, agua de arroz, azúcar y fruta rallada.

Palmera: cama.

Paloma: bolsa atada a una soga que se descuelga por las ventanas y en la cual se transporta fundamentalmente comida entre los pabellones.

Pancho: gil

Papear: comer

Papusa: Cocaína

Paragua: paraguayo:

Párate de manos: invitación a pelear.

Pascual: tonto.

Pastero: persona que habitualmente consume dorgas en forma de pastillas.

Pata con hipo: persona renga.

Pata de lana: amante.

Pata negra: Policía de la provincia de Buenos Aires.

Patinar: delirar

Pedorro: que no gusta.

Perejil: tonto.

Persecuta: Persona que tiene algún tipo de manía persecutoria.

Peruca: peruano.

Pescado: gil.

Pesebre: vagina.

Pete: sexo oral.

Pikotear: golpear a una persona en banda.

Pinchar: accion de herir con una faca.

Pingüino: estúpido.

Pintar: aparecer, llegar.

Piola: bien

Pipazo: acción de fumar pasta base

Pitoduro: violador

Pitufear: ir de un pabellón a otro, sin autorización del guardia. El término deriva de un grupo de internos a quienes llamaban “pitufos”.

Pokemon: mujer muy fea.

Polenta: sinónimo de poronga

Pomodoro: puré de tomate.

Poronga: persona que se la banca

Producto: huevo de gallina.

Punga: persona muy hábil que roba a otra sin que se de cuenta .carterista.

Puntero: persona que vende droga.

Quedate en el molde: quedarse tranquilo.

Ranchada: Grupo de personas afines que comparten un sector en un pabellón de una cárcel.

Ranchar: Compartir un pabellón.

Rastrero: Ladrón de poca monta.

Rati: oficial de policía

Ratón: persona que mide minuciosamente sus gastos. jajajaja

Re pillo: hacerse el vivo.

Reflaco: no creíble.

Refugiado: persona que se esconde o huye de algún problema.

Regil: doble pancho

Regroso: doblemente groso.

Remanija: colgado.

Repila: con todas las luces.

Rescatarse: darse cuenta.

Retobar: negarse.

Romper el carozo: desvirgar.

Ropi: Rohypnol.

Sacado: fuera de si.

Sacar mano: hablar mal de otra persona.

Salchicha: policía porque no tiene sangre.

Salir de caño: portación de armas con fines delictivos.

Sangredepato: persona fría que no se conmueve con nada.

Sapo: candado.

Seda: papelillo.

Segundear: seguir, acompañar.

Sin vaselina: sin precaución, sin cuidado.

Siome: mediocre, de baja calidad , berreta.

Sobretodo de madera: ataúd.

Soga: cadenita o cadena de oro.

Soguero: persona que roba ropa de las sogas o tendederos.

Solari: solo.

Soldado narco: individuo que segundea al transa y le da su protección y confianza por droga o plata.

Soldado: interno que prepara las facas para la pelea.

Sota: hacerse el disimulado.

Taca – taca: al toque.

Tacho: taxi.

Tajo: vagina:

Tangacruzada: levantarse con el pie izquierdo

Taqueria: comisaría.

Teca: dinero.

Timbre: pezón.

Tocar pito: llamar la atención.

Toga: gato

Tordo: doctor.

Torrar: dormir.

Traba: travesti.

Trabuco: travesti.

Transa: vendedor de droga.

Tras cartón: luego de.

Traska: encima.

Travesaño: travesti

Travieso: travestí.

Tricota: 3.

Tubazo: llamado telefónico.

Tumba: cárcel.

Tumbero: persona que está o ha estado privada de su libertad.

Va como piña: esta bueno.

Va con todo: esta bueno

Vela: Cigarrillo de marihuana.

Verduga: mujer, esposa.

Verdura: hablar de cualquier cosa sin saber del tema.

Veterana: mujer mayor de 35 años en muy buen estado.

Viaje: recorrido temporal por el consumo de drogas, golpe de puño, lejos.

Vinacho: vino.

Violeta: violador

Violin: violador

Vitamina: cocaína

Yeite: asunto o cuestión.

Yorugua: uruguayo.

Zanja: vagina de grandes proporciones.

Zapato: persona inútil.

Zarpar: pasarse de la raya.

Zopeda: pedazo, miembro viril masculino.

Zorzalera: cama alta.