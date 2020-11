Compartí :-) .









La cumparsita es un tango cuya melodía fue creada y escrita entre finales del año 1915 y principios de 1916 por el músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Poco después y a pedido de Matos Rodríguez, recibió arreglos musicales del argentino Roberto Firpo quien, posteriormente a esto, la tocó junto a su orquesta por primera vez en público. Su letra más popular pertenece al argentino Pascual Contursi. Está considerado uno de los tangos más difundidos a nivel mundial. Fue estrenada por Roberto Firpo en el café La Giralda de Montevideo en el año 1916. Hoy en día en ese sitio histórico de Montevideo funciona el Museo del Tango

El cantante Carlos Gardel y reconocidos directores de orquesta -desde Juan D’Arienzo hasta Osvaldo Pugliese- agregaron a su repertorio La cumparsita con éxito.

Placa en la pared del ex-café La Giralda, Montevideo, Uruguay

La cumparsita es el himno popular y cultural de Uruguay, a partir de una ley aprobada en 1998 por el Poder Legislativo uruguayo.

«La cumparsita» es para los uruguayos “el tango de los tangos”, “el tango más famoso del mundo” y se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional.



La cumparsita: Compositores

«La Cumparsita» fue compuesta por un estudiante de arquitectura uruguayo de 20 años mientras se encontraba en cama enfermo. Era 1917 y Gerardo Matos Rodríguez —»Becho» para los amigos— escribió el tango para interpretar en cafés montevideanos junto con otros otros compañeros para recaudar fondos estudiantiles.

Letras

Si supieras,

Que aún dentro de mi alma,

Conservo aquel cariño

Que tuve para ti

Quién sabe si supieras

Que nunca te he olvidado,

Volviendo a tu pasado

Te acordarás de mí

Los amigos ya no vienen

Ni siquiera a visitarme,

Nadie quiere consolarme

En mi aflicción

Desde el día que te fuiste

Siento angustias en mi pecho,

Decí, percanta,

Qué has hecho e mi pobre corazón?

Sin embargo,

Yo siempre te recuerdo

Con el cariño santo

Que tuve para ti

Y estás en todas partes,

Pedazo de mi vida,

Y aquellos ojos que fueron mi alegría

Los busco por todas partes

Y no los puedo hallar

Al cotorro abandonado

Ya ni el sol de la mañana

Asoma por la ventana

Como cuando estabas vos,

Y aquel perrito compañero,

Que por tu ausencia no comía,

Al verme solo el otro día

También me dejó

