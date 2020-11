Villa Gesell y el protocolo de los guardavidas. ¿Cómo serán los rescates acuáticos?.

Compartí :-) .









Villa Gesell y el protocolo de los guardavidas para este verano.

El guardavidas es la persona formada y entrenada para prevenir, atender, y asistir técnica y profesionalmente a las personas mediante respuestas inmediatas de rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia, ante aquellas situaciones de riesgo que se produzcan dentro del área de su responsabilidad.

Por ello, en el contexto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por COVID-19, debe además evitar, prevenir y/o minimizar los riesgos de contraer la enfermedad asociada al virus a través de un protocolo de higiene y salud en el trabajo.

La tarea de los guardavidas implica la prevención, intervención y cuidado de lesiones por causas externas principalmente las asfixias por inmersión y sumersión. La producción de los guardavidas en prevención, intervención y cuidado frente a lesiones por causas externas es trabajo vivo en acto, es decir,

que el trabajo es relacional, único e irrepetible entre personas y en escenarios de espejos de agua, lo que lo hace necesario e irremplazable.

Estas características extienden la intervención y cuidado frente a urgencias o emergencias causadas por enfermedades prevalentes: cardiovasculares, DBT, respiratorias, etc. hasta la recepción de los servicios de emergencias médicas. En ese sentido, las cardiovasculares son las que se ubican como primeras causas de

muerte en grupos etarios superiores a 45 años.

Lo anteriormente dicho determina el trabajo de guardavidas como esencial, inclusive en contextos de pandemia y la ubica dentro del campo de la salud.

El protocolo implica el respeto del distanciamiento social estipulados en los decretos que establecen el ASPO, las normas de bioseguridad en contexto de COVID-19 y la gestión institucional para guardavidas en el marco de la pandemia.

ACCIONES

Señalética de banderas para ingreso a la playa:

Nuestro municipio pondrá en práctica un sistema de banderas verdes y rojas que

informarán al turista el estado de la playa en ese momento.

Rojo: Playa saturada.

Verde: Playa disponible.



Las banderas estarán colocadas en un lugar visible desde las cercanías a la playa para informar al turista la concurrencia hacia esa u otra playa. La saturación o no de turistas será informada por los guardavidas a la base del operativo, quienes se comunicarán con los responsables de la comunicación informativa en la página oficial como en la app y también con los encargados del cambio de las banderas.

Esta información podrá ser vista desde una app o en la página oficial de la Municipalidad www.gesell.tur.ar/estadodeplayas, donde se verán los puntos ubicados en un mapa de Google Maps o en un listado. En el listado, se podrá filtrar la información por aquellos que estén disponibles o no. Se mostrará el

nombre del lugar, el estado y las observaciones.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Como equipo de protección personal (EPP), el o la guardavidas deberán llevar

consigo, al menos, los siguientes materiales:

● Guantes descartables.

● Mascarilla de protección individual (tapaboca).

● Mascarilla de protección individual N95, similar o superior.

● Elementos de protección ocular (lentes de protección).

● Alcohol (solución 70/30) para limpieza asidua y regular de las manos.

● Bolsa de residuos patológicos (de color rojo para el descarte del material

utilizado).

● Tapabocas descartables para utilizar en las personas atendidas en el contexto

de intervenciones fuera del agua.

VIGILANCIA – PREVENCIÓN

Se deberá garantizar que posean mangrullos móviles para poder realizar su tarea de prevención y mantener la debida distancia entre ellos y los bañistas.

Los mangrullos móviles deberán estar individualizados y delimitados a su alrededor para evitar el contacto con el público. A su vez, las casillas y/o refugios deberán estar siempre ventilados y desinfectados en cada turno, al ingresar y al retirarse. Los elementos de trabajo (silbato, prismáticos, lentes, mascarilla, etc.) deben ser de uso exclusivo de cada guardavidas y no podrán compartirse. Los trabajadores deberán utilizar tapaboca y protección ocular en todo momento.

RESCATES ACUÁTICOS

En las situaciones en las que, por necesidad de entrada al agua, deba desprenderse de la mascarilla, además de las indicaciones ya mencionadas, deberá tener en cuenta lo siguiente:

● De poseerla, se sugiere la protección facial mediante la utilización de máscara integral del tipo Full Face, máscara de buceo o antiparras y snorkel, en la realización de rescates.

● Si la víctima está consciente, se acercará a ella manteniendo la distancia de seguridad pertinente y, de ser posible, lateralmente a la dirección del viento.

● Es prioritario disponer de material auxiliar (elemento flotante, rosca salvavidas) y personal de intervención para cualquier rescate, independientemente de la distancia, situación, posición o estado de la víctima. Esto permitirá que el o la guardavidas pueda mantenerse alejado de la víctima mientras le facilita el

material auxiliar. De no ser posible, se utilizará, como último recurso, el contacto directo con la víctima.

En una situación extrema, en la que no se disponga del material, se intentará establecer comunicación con la víctima desde una posición que evite que ninguno de los intervinientes (guardavidas y víctima) esté expuesto a las exhalaciones del otro, mediante un método de remolque adecuado para ello.

● Si la víctima está inconsciente el o la guardavidas se asegurará, en todo momento, de que su respiración y exhalación no queden expuestas a la zona de ventilación de la víctima y viceversa.

● Si la víctima tiene parada respiratoria, no se aplicará ventilación, tanto dentro como fuera del agua.

● Luego de cada procedimiento deberá higienizarse con solución alcohólica 70/30.

● Cuando realice un rescate, una intervención o una asistencia en la que usted tenga un contacto estrecho, deberá hacer llenar una declaración jurada con los

datos personales al usuario. De esta manera, se tendrá un registro de los usuarios para el caso de que usted o la persona involucrada presente síntomas.

● En caso de atender a una persona con síntomas, avise inmediatamente a su superior para retirarse y aislarse y contáctese con el sistema de salud (no acuda a

la guardia, llame al 107 y allí lo orientarán).

● Se agrega, además, que, en espacios abiertos, la distancia social debe ser mayor a 2 metros por efecto del viento. Se sugiere que la distancia no sea menor a 4

metros. Debe evitarse contaminar el puesto de guardavidas si no es estrictamente necesario para atender a la víctima. Tras la atención de una víctima en el puesto de guardavidas, se debe desinfectar por completo, tanto el espacio como los materiales con los que haya sido atendido.

● En los casos que hubiera un guardavidas esperando en la orilla a que se aproxime su compañero con la víctima rescatada, deberá colocarle a la víctima un

tapaboca descartable antes de proceder a realizar cualquier procedimiento de primeros auxilios. Además, deberá poseer todo el equipo de protección individual y tomar control de la situación hasta que llegue el servicio de emergencias o su compañero se haya provisto de su propio equipo de seguridad.

● En las víctimas en parada cardíaca, solo se realizarán compresiones torácicas. Bajo ningún concepto se realizarán ventilaciones boca a boca. Si se trata de

personal sanitario entrenado en el manejo de la bolsa de reanimación, podrá hacer uso de ella con las medidas de protección personal adecuadas. Siempre se evitarán maniobras que generen aerosoles.

INTERVENCIÓN FUERA DEL AGUA

● Si debiera realizar algún tipo de intervención ante alguna situación que requiera de primeros auxilios, deberá utilizar siempre el tapaboca y lentes de protección

ocular, y colocarle a la víctima un tapaboca descartable.

● Se aconseja, siempre que sea posible, la manipulación del material de asistencia con guantes de un solo uso para reducir los riesgos de transmisión. Deberá

desprenderse de los guantes una vez finalizada dicha manipulación.

● El municipio proveerá a sus guardavidas y exigirá a los balnearios que provean a los trabajadores la totalidad de los insumos necesarios para la realización de la desinfección del puesto de trabajo, así como de los elementos de rescate ypersonales utilizados durante su turno.

ACTUACIÓN EN PRESENCIA DE SÍNTOMAS EN LOS GUARDAVIDAS

1. Ante la aparición de uno o más síntomas considerados sospechosos, y si el guardavidas se encuentra en su domicilio, debe comunicarse con su superior a cargo para informar esta situación.

2. Ante la aparición de uno o más síntomas considerados sospechosos, y si el guardavidas se encuentra en situación laboral, se lo deberá aislar y trasladar a su domicilio.

3. Toda persona que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.

4. El guardavidas y/o el responsable del sector deberá comunicarse con la línea telefónica 107 para la evaluación y seguimiento epidemiológico.

5. Se le solicitará al trabajador que identifique a las personas con las que tuvo contacto.

6. Se aislará preventivamente a las/los trabajadoras/es que formaron parte del grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a y reúnan las condiciones

de caso sospechoso.

7. El superior a cargo deberá informar a las/los guardavidas las acciones realizadas y programadas en cumplimiento con las directivas públicas para transmitir

tranquilidad.

Villa Gesell

Como refuerzo para contener la pandemia durante la Temporada de Verano, Villa Gesell comenzó, con ayuda de Provincia y Nación, la construcción de un Hospital Modular que permitirá realizar testeos rápidos a vecinos y turistas e identificar rápidamente posibles contagios.

El Centro de emergencia, de 655 metros cuadrados, estará ubicado en la Zona Sur de la Ciudad y contará además con una guardia específica para COVID-19 y patologías respiratorias, una ambulancia para traslados, sala de espera, área de aislamiento, sector de monitoreo, shockroom, servicios sanitarios y un sector destinado a tareas administrativas.

Asimismo, el municipio se encuentra trabajando en la construcción de un centro de salud que reforzará la atención a los residentes y a los turistas que visiten la localidad balnearia. El establecimiento sanitario se ubica en el mismo predio del hospital modular y su inauguración está prevista realizarla en conjunto con la obra impulsada por Nación y Provincia.

“Estamos muy contentos porque las tareas avanzan bastante rápido. Seguimos trabajando para reforzar nuestro sistema de salud de cara a una Temporada que será atípica y precisará el cuidado y la responsabilidad de todas y todos, vecinos y turistas”, señaló el Intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera, quien agradeció al Gobernador Axel Kicillof y al Presidente Alberto Fernández “por haber tomado la determinación de reforzar la salud en la Costa Atlántica”.

La instalación de hospitales de emergencia era una demanda de las y los intendentes de la Costa preocupados por una temporada que en plena pandemia podría movilizar unas 10 millones de personas en todo el país. Otras unidades de refuerzo sanitario en la Costa Atlántica estarán ubicadas en Mar del Plata, San Bernardo del Tuyú, Necochea y Monte Hermoso.

Desde que comenzó la pandemia, Gesell se distinguió en la región por un control sanitario más estricto que le permitió tener un menor nivel de circulación del virus y hoy se posiciona como uno de los destinos más seguros.

