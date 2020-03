La remera es una prenda versátil que se adaptara a tu outfit sin inconvenientes. En algunos países latinoamericanos, una remera es una prenda informal que suele tener mangas cortas y que, por lo tanto, se utiliza en el verano. La remera suele usarse en la vida cotidiana, especialmente por los jóvenes, pero es Santiago Cafiero el que lo puso en lo más alto de la moda masculina. Durante la jornada laboral, sin embargo, es habitual que se empleen otras prendas más formales, como una camisa, pero para «Cafierito» la camisa ya fué.

Existen remeras de múltiples materiales y con diferentes tipos de cuello. Hay modelos que presentan algunos botones en su parte superior, aunque otros se limitan a jugar con las distintas formas del cuello.

Santiago Andrés Cafiero (San Isidro, 30 de agosto de 1979) es un politólogo y político argentino, actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Anteriormente se desempeñó como viceministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires (2011-2014) y concejal del partido de San Isidro entre 2009 y 2017.

Se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Di Tella, donde se interesó por asuntos fiscales. Actualmente está haciendo el doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes.

Trabajó primero en un estudio jurídico y después en un banco hasta que finalmente en 2007 incursionó en la actividad política. Luego de la derrota en las elecciones de 2015, volvió al sector privado, fundando una librería en San Isidro -que ya cerró- y la editorial, Punto de Encuentro, que sigue abierta y comparte con otros socios.

Además es investigador de la Universidad de San Martín, donde se dedica a estudiar la historia de las políticas económicas desde el regreso de la democracia.

Que suerte que Cafiero no es mujer, sino en este momento estarian todas indignadas con el acoso verbal, con la cosificación y coso

JAJAJAJ los trends despues de que hablara el presi ayer

Me interesaba saber cuanto habian aumentado las busquedas del tema semana santa… Y me encontre con que Cafiero no es solo fetiche de twitter 🤣 pic.twitter.com/NZ8IFB2dKw

— Aixa Wayne 💚 (@aixawayne) March 30, 2020

El que te gusta/ el que te da bola…

Puchaaa #cafiero pic.twitter.com/ObehwBCE89 — Romina Díaz 💚 (@diazrsoledad) March 30, 2020

Santiago Cafiero me gusta y no me gusta.

Es decir, enamorada. — Modesty Blaise (@carigmonier) March 30, 2020

Santi Cafiero en remera negra pic.twitter.com/YoeWX1Rl2W — Jaquelina (@JaquelinaCian) March 30, 2020

Que tranquilidad produce tener a Santiago Cafiero en la primera línea de combate. pic.twitter.com/WXkVIIfnvJ — Santiago Vascolet (@narvay_pablo) March 30, 2020

no hay que olvidarse que aquí se elije a dedo por apellido no por capacidad peron dijo de cafiero es buen muchacho pero se queda con unos vueltos memoria https://t.co/6Jh0NCgmOy — Osmar Protesta (@osmarprotesta) March 30, 2020

Que grande Santiago Cafiero, actorazo encima pic.twitter.com/nxTmsRAXuQ — Peter (@pedrogabriel_99) March 30, 2020

Estoy más al cuete que Cafiero y Wado en la mesa de anoche. — Roky (@Rokylombia) March 30, 2020

todas haciendo fila para sentarnos en Cafiero pic.twitter.com/Bg4tf4h3FZ — bicha (@sebastianite14) March 30, 2020

Los Cafiero son en el enblema de la casta parasitaria de la politica argentina y vos una militante progre mas del periodismo complice y vulgar que acompaña dia a dia y se hacen los distraidos con la atroz realidad del ciudadano .. — southern (@Sout41Argentino) March 30, 2020

MUCHO AMOR PERO TAD NO ANDA

Alberto – Tenemos que hacer algo para ordenar este quilombo de circulación

Cafiero- Déjemelo a mí, jefe. Armo algo fácil y que no le complique las cosas a la gente en la plataforma de Trámites a Distancia. pic.twitter.com/W371qDPNGX — Salamanca (@Sr_Heisenbergg) March 30, 2020

Alberto acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, el Presidente hizo un pedido expreso a los sectores más vulnerables para que «respeten la cuarentena, porque el riesgo existe allí», y también para que «cuiden a sus mayores», que constituyen una de las poblaciones de riesgo de la enfermedad.

En ese sentido, aseguró a esos sectores que «a todos les van a llegar los recursos y alimentos que sean necesarios mientras dure la emergencia», porque, enfatizó, «el Estado va a estar más presente que nunca».

«Todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia», subrayó.

Además de destacar que se está ejecutando el plan sanitario «tal cual como se propuso desde un comienzo», el mandatario destacó que su gobierno está «siendo muy novedoso» porque constituye un «caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia».

«Esto no lo hizo ningún otro país y estamos experimentando sobre la marcha», dijo y señaló que «los resultados iniciales son interesantes, buenos, y nos alientan a seguir en este camino».

Al respecto, expresó: «Cuando dispusimos el comienzo de la cuarentena obligatoria, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestras casas, y tengo que decirles que estoy muy contento», remarcó.

El Presidente hizo referencia a que «más del 90 por ciento de los argentinos han cumplido con la cuarentena, se han quedado en sus casas y han protegido a sus hijos y adultos mayores, que son los que corren más riesgo entre nosotros».

Tras indicar que «una parte de la sociedad, el 10 por ciento restante, salió a trabajar, entre «enfermeros, personal de seguridad, los que transportan remedios y los que atienden almacenes, supermercados, farmacias», señaló que «un número muy bajo de gente no cumplió» las restricciones.

«A la que no cumplió le pasó lo que dijimos que les iba a pasar», dijo en referencia a los procesamientos judiciales, una medida que justificó en la intención oficial de que «nadie ponga en riesgo la salud de la gente».

También sostuvo que apuesta a que a partir de la crisis derivada del coronavirus «la humanidad deje de ser tan miserable y egoísta y vuelque la mirada hacia los que han sido olvidados por el desarrollo».

«Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de solidaridad, porque nadie se salva solo», sostuvo el jefe de Estado, y agradeció por último a los argentinos «el esfuerzo que han hecho» y los comprometió a «hacer el esfuerzo que falta todavía».