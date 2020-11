Compartí :-) .









El 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andrés Guasurarí, quien fue gobernador de la provincia de Misiones de 1815 a 1819 y fomentó la producción del mate, y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate.El Día Nacional del Mate es una celebración que se realiza el día 30 de noviembre en Argentina. Se realizó por primera vez en el año 2015 para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia para el país.

Este día fue establecido por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, mediante la Ley 27.117, Sancionada el 17 de diciembre de 2014, promulgada de hecho el 20 de enero de 2015, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 28 de enero de 2015.

Dicha ley consta de 4 artículos, el primero de los cuales dice textualmente:

ARTÍCULO 1º — Institúyase el día 30 de noviembre de cada año como Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, a fin de promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres.

Andrés Guasurarí y Artigas, soldado y caudillo argentino, indígena de origen guaraní, fue uno de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y único gobernador indio de la historia argentina, gobernó entre 1815 y 1819 la Provincia Grande de las Misiones, designado “Comandante General de Misiones” por José Gervasio Artigas.

Como soldado sirvió en el Ejército de Manuel Belgrano y en el Ejército de José Artigas, participando en las luchas por la Independencia argentina.

RECOMENDACIONES

En 1811, integró la Milicia Guaraní-Misionera incorporada al ejército de Manuel Belgrano cuando regresaba de su campaña al Paraguay, y por órdenes del gobierno de Bs. As. avanzaba sobre Uruguay. Allí participó en el Sitio de Montevideo bajo las órdenes de José Rondeau.

Siendo Comandante General de Misiones, su primera misión militar fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos a orillas del río Paraná, lo hizo al mando de su «ejército indio» con 500 de sus mejores combatientes de infantería y caballería, no muy bien armados, en poco tiempo recuperó Candelaria, en septiembre de 1815, posteriormente Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus.

En el año 1816 enfrentó a la invasión luso-brasileña (portuguesa), logrando vencer a los portugueses en julio de 1817 en la Batalla de Apóstoles, siendo posteriormente derrotado, en marzo de 1818, en la Batalla de San Carlos. La lucha contra los portugueses se transformó en una larga y complicada campaña que se extendió hasta 1819.

Su lucha se orientó hacia dos objetivos:

la lucha contra las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio.

la defensa de los principios federalistas sustentados por Artigas.

Honores

La Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, lo declaró Prócer Misionero el 5 de julio de 2012.

El 1º de abril de 2014 por medio del Decreto Nacional n° 463/2014, fue ascendido a la jerarquía de General del Ejército Argentino.

Fue declarado Héroe Nacional por el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.116, sancionada el 17 de diciembre de 2014, promulgada el 20 de enero de 2015.

El Congreso de la Nación mediante la Ley 27.116 Incorpóra el día 2 de julio como Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí, en el calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.

El Consejo Federal de Educación por el voto unánime de su Asamblea, incorporó al calendario escolar el 2 de julio, como Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí.

Evocan su nombre

Aclaración: En esta lista la “forma de escribir” el apellido “Guacurari “, ha sido transcrita textual desde su origen oficial -previo chequeo- en cada caso. No se debe confundir con la “forma de pronunciarlo” que es “Guazurarí”.

La ciudad Comandante Andresito, en el Dto. Gral. M. Belgrano, provincia de Misiones.

El Puente Internacional Comandante Andresito, cruza el río San Antonio uniendo Misiones con Brasil.

El estadio Andrés Guacurarí del Club Crucero del Norte de la ciudad de Garupá, Dto. capital, provincia de Misiones.

Una escultura de 15 m de altura sobre una isla de 53 m de diámetro, en la costanera de la ciudad de Posadas.

Una calle Andrés Guacurarí en la ciudad de San Cosme, provincia de Corrientes.

Monumento a Andrés Guacurarí en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.

Monumento a Andrés Guacurarí, en el sitio histórico donde se desarrolló la batalla, en la ciudad de Apóstoles.

Una plazoleta Comandante Andrés Guacurarí y Artigas, en la ciudad de Buenos Aires.

En Uruguay, la Ruta 4 lleva el nombre de Andrés Artigas.

El pueblo Andresito en el Dto. de Flores, en Uruguay.

La calle Andresito Guacararí (sic) en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

La escuela rural n º 54 de Rancheríos de Ponce, Coronel Andrés Guacararí (sic), en el Dto. de Canelones, Uruguay.

RECOMENDACIONES

«El mate no aporta nada, es como beber agua». El mate cebado aporta polifenoles otorgando a esta bebida capacidades antioxidantes. A su vez, contienen vitaminas del grupo B, algunos minerales como magnesio y potasio y cafeína. Las investigaciones sugieren que la yerba mate tiene propiedades como las de ayudar a bajar el colesterol LDL, proteger el sistema hepático, estimular el sistema nervioso central y beneficiar el sistema cardiovascular; al día de la fecha la evidencia es insuficiente para afirmar esto.

«Tomar mate adelgaza». Como digo siempre, no hay alimentos que adelgacen o engorden. El mate puede consumirse tranquilamente en planes de descenso de peso, en forma de infusión en el desayuno o merienda, o como acompañamiento durante el día. Es importante no agregarle azúcar ya que de esa forma se convertiría en una bebida que aporta calorías vacías. Una práctica muy común, es la de reemplazar la comida con mate, con el objetivo de «engañar a la panza», de esta forma, no solo podríamos llegar a excedernos con su consumo, si no también estamos perdiendo tiempo engañándonos cuando podrías estar trabajando en aprender hábitos sostenibles en el tiempo.

«Desayunar solo mate está bien». Si bien nadie dice que está bien o que está mal, que rompas tu ayuno nocturno únicamente con mate puede ser deficitario en relación a la incorporación de nutrientes. Lo ideal, para que el desayuno aporte todos los macronutrientes, nos sacie y nos prepare para el resto del día es que este conformado, en líneas generales, por una infusión, una fruta/verdura, cereales integrales, y alguna fuente de grasas saludables y proteínas. Esto no significa que no podamos desayunar con mate, pero si estamos buscando que nuestro desayuno sea completo e integre los nutrientes necesarios va a ser insuficiente.

«Podes reemplazar el agua por mate». No hay ninguna bebida que iguale la función hidratante del agua. Tomar mate tiene efecto diurético, es decir que favorece la eliminación de líquidos, por lo que debería ser un acompañamiento, no un sustituto, de tus dos litros de agua recomendados por día.

«Se puede tomar todo el mate que uno desee». Si bien en este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la yerba mate, lo ideal es no excederse de 2 litros diarios ya que puede colaborar con algunos procesos inflamatorios.

«Es lo mismo si es amargo o dulce». Esto no es así, cuando agregamos azúcar al mate estamos transformándolo en una bebida favorecedora del sobrepeso y la obesidad. Lo ideal es acostumbrarnos a tomarlo amargo o endulzado con algún edulcorante. Stevia en hojas en una gran opción natural para los que no están acostumbrados al amargor del mate.

«Puede producir acidez». Así es, el mate posee compuestos que pueden irritar en caso de acidez gastico o algún malestar digestivo, en esos momentos se recomienda suspender su consumo.

LINKS INTERESANTES DEL BARRIO PORTEÑO DE PALERMO























LINKS INTERESANTES DEL BARRIO DE PALERMO

CIUDAD DE BUENOS AIRES: BARRIO DE PALERMO COMUNA 14























Lista de obras de arte del Jardín Bótanico. El jardín Botánico alberga una interesante colección de esculturas, de variados materiales y estilos, cuyos motivos evocan a la naturaleza, la historia o la música. Encuentre el recorrido en el plano principal y disfrute de su belleza.

INTERESANTES LINKS DE RECETAS DEL BARRIO DE PALERMO

Recetas Argentinas.

INTERESANTES LINKS DE GASTRONOMIA DEL BARRIO DE PALERMO























Links Interesantes

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires.

Gabriel Garcia Marquez

Miguel de Cervantes

Alejandro Casona

Dante Alighieri

Giaccomo Leopardi

Gibran Khalil Girban

Ramón Pérez de Ayala

Miguel Ángel Asturias

José Martí

Jorge Luis Borges

Rubén Darío

Miguel Hernández

Julián Aguirre

Rosalía de Castro

Paul-François Groussac

Fernán Félix de Amador

Rabindranath Tagore

Amado Nervo

Antonio Machado

Federico García Lorca

William Shakespeare

Taras Shevchenko (está fuera del Jardín por las locuras de los Legisladores Enfermos Porteños, (literalmente lo dejaron a fuera del Rosedal)

Alfonsina Storni

Schólem Aléijem